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健康飲食｜愈補愈傷！6大保健品地雷搭配，一類補充劑同鈣片同食最易便秘
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健康飲食｜愈補愈傷！6大保健品地雷搭配，一類補充劑同鈣片同食最易便秘

健康解「迷」
健康解「迷」

　　營養補充品／保健品｜不少人習慣服用保健品，更會一次過吞服多種，以為既省時又能全面補充營養。不過，有台灣營養師指出，部分保健品若同時服用，非但無法達到預期效果，更可能影響吸收，甚至加重身體負擔。營養師建議市民應了解正確服用方法，以免花錢卻得不到應有的保健效益。

 

 

保健品禁忌︱保健品6大地雷搭配

　　台灣營養師高敏敏在Facebook個人專頁發文表示，現代人工作繁忙、生活壓力大，普遍喜愛服用保健營養品。然而，不少人習慣在同一時間內一口氣吞服多種補充劑，此舉不但浪費金錢，更可能令保健品無法充分發揮效用，令她直言：「吃錯比沒吃還慘。」為此，她歸納出以下6大「地雷」保健品搭配組合，提醒市民應分開服用。

　

保健品禁忌︱營養師揭6大保健品地雷搭配　鈣片與1類補充劑同服最易便秘

1.葉黃素與β-胡蘿蔔素

葉黃素與β-胡蘿蔔素同屬胡蘿蔔素類，兩者在腸道中吸收的路徑相似，若同時攝取，可能導致相互競爭，阻礙吸收效率。

 

2.鐵劑與草酸、植酸、單寧酸

高敏敏指出，鐵劑與草酸、植酸、單寧酸等成分不宜同時攝取，例如服用鐵劑時不建議搭配咖啡或茶，以免影響鐵質吸收。

 

3.鈣片與魚油

鈣片與魚油同時服用時，因鈣質屬於礦物質，與油脂結合會形成皂鈣，導致腸道無法正常吸收，增加便秘風險或降低吸收率。

保健品禁忌︱營養師揭6大保健品地雷搭配　鈣片與1類補充劑同服最易便秘

4.魚油與膳食纖維

此外，魚油也不宜與膳食纖維同時攝取，因膳食纖維具吸附油脂的特性，若兩者一起吃，就會降低魚油吸收率。

 

5.鐵劑與膳食纖維

因為膳食纖維可能降低鐵質吸收，所以高纖飲食或高纖保健品建議飯後服用，而鐵劑則建議隨餐食用。

 

6.鈣片與鐵劑

鈣片與鐵劑同時吃會互相競爭吸收，建議鐵劑可於空腹時服用，至於鈣片則在睡前補充，確保兩種營養素都能獲得最佳吸收。

 

　　最後，高敏敏強調，每款保健營養品各有特性，且內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議的服用時間亦會有所不同。她提醒，除了留意服用時間，消費者購買前應仔細閱讀產品標籤，並在服用前諮詢醫生、藥師或營養師的專業意見。

 

同場加映：3類保健品不宜冷藏易變質

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文表示，在門診經常有患者帶著大量保健品來詢問保存方法。他觀察到，許多人將雪櫃視為「食物萬靈丹」，覺得只要丟進去就能保鮮。但事實上，對某些保健品而言，雪櫃內的濕度與溫差，反而可能加速變質。

 

　　劉博仁指出，一般常見的保健品多數不需要冷藏，大部分的錠劑，例如維他命B雜、維他命C及鈣片等，在設計時就是以常溫（約攝氏25度）為準。當雪櫃頻繁開關，溫差會導致凝結出冷凝水，不僅容易令膠囊受潮、黏在一起，甚至會增加發霉風險，影響品質。

 

　　他列出以下3款不需要冷藏的保健品：

  • 維他命
  • 礦物質
  • 一般膠囊食品

 

同場加映：2類保健品建議冷藏

　　至於哪些保健品真正需要冷藏保存？劉博仁列出以下2大類保健品：

  • 部分活性益生菌：需依照產品標示進行冷藏，以維持菌種活性
  • 已開封的魚油或亞麻籽油：預防油脂酸敗

 

　　此外，劉博仁提醒，雪櫃內的儲存空間並非越滿越好。他建議雪櫃維持在7成滿的理想狀態，切忌過度堆放。若雪櫃過於擁擠，會影響冷空氣循環，導致溫度分佈不均，不僅增加耗電量，亦可能導致存放在內的食物與保健品更容易變質。

 

同場加映｜5大保健品禁忌組合

　　台灣營養師李婉萍曾在其Facebook專頁上發布影片，分享5組保健食品的禁忌搭配，直言要將這些食品錯開服用，否則「吃下去等於都白吃了」。

保健品禁忌︱營養師揭6大保健品地雷搭配　鈣片與1類補充劑同服最易便秘

1. 鐵劑＋含咖啡因飲品

含咖啡因的飲品會影響鐵質吸收，本身患有貧血的人士若要喝美式咖啡或鮮奶咖啡，建議間隔2小時後再服用鐵劑。

 

2. 葉酸＋維他命C

高劑量的維他命C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。

 

3. 紅麴＋西柚

兩者一同食用會降低紅麴在體內的吸收效果。

 

4. 薑黃素＋撲熱息痛止痛藥（如必理痛）

一同服用會導致腸胃不舒服，甚至有可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上再吃。

 

5. 益生菌＋蒜頭

蒜頭是天然的殺菌食物，一起吃會導致「吃下肚的益生菌死翹翹」，記得錯開時間吃。

 

　　她隨後補充，優質的益生菌原則上都能夠通過胃與腸，但與蒜頭錯開來吃更萬無一失，並建議患有胃酸倒流的人士不要空腹吃蒜頭，或一餐吃超過一個，並且吃煮熟的蒜頭比較不傷胃。

Tags:#保健品禁忌#鈣片#便秘#維他命B群#精明養生#抗衰老美肌#凍齡必學#健康新知#保健品食法
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