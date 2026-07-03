大腸癌︱30歲白衣天使儲百萬卻驚患腸癌，一場大病看透人情冷暖

大腸癌／癌症／護士／存款︱要學會對自己好一點！台灣一名30歲女護士，自20歲工作起，省吃儉用至今存下600萬臺幣積蓄，卻突然確診大腸癌。未料房東突然要求搬離，向母親求助反遭責備「誰叫你要在台北」，讓她深感無助，直言「不知道活著的意義是什麼」，貼文短短數日累積上千則留言。

大腸癌︱工作10年存款600萬換來癌症確診

事主在社交平台Dcard發文傾訴自身遭遇。她表示，自己從20歲開始從事護士工作，長期輪班；22歲起努力投資、省吃儉用，從不花錢做美甲、出國或染髮，10年來好不容易存下新台幣600多萬元存款。

直至近期公司體檢，她發現自己罹患大腸癌。由於體力已無法負荷輪班工作，她轉任月薪兩萬多元的櫃檯職務，一邊工作一邊養身體。

大腸癌︱原生家庭重男輕女

事主還透露，自己的父母離異，父親將家中房產抵押，四處向親戚借錢；弟弟大學被退學、沒有工作，住在家中卻從未被責難。

反觀事主某次工作期間被撞傷，回家休養一個月，母親卻不斷責罵，要求她趕快找工作，否則就嫁人，更不斷催促她結婚生育。當她說明自己身體狀況不適合生育時，母親仍堅持「女生都可以生」，拒絕理解她的難處。

大腸癌︱突遭房東驅趕 向母求助反遭責備

而在確診罹癌後，事主最需要穩定居住環境時，房東竟無預警通知不續租，要求她搬離。事主猶豫是否該將600萬積蓄投入房市，但由於當前租屋狀況，現金無法自由流動，卻又渴望能儘快有一個屬於自己的地方：「如果真的怎麼樣，可以死在家裡（我是北漂）」。她遂致電母親求助，母親卻回應：

誰叫你要在台北？你要自己承擔！家裡沒錢給你買房子。

但事實上，母親將自己的房子出租給他人，甚至未收取租金。因此，事主感到無比心寒，她在文末寫道：

忽然覺得這個世界沒有人愛自己，好難過，不知道活著的意義是什麼。明明存款有600多萬，可是還是好無助。

貼文曝光後，引發大量網民留言為她打氣：

網民有乜講：

我覺得既然有600萬，那就好好善待照顧自己吧，也許癌症不是要奪走你的命，而是再告訴你也需要你的關注，感覺你是很為別人想的人，買房居然是因為要死在自己家裹…但感覺應該花那600萬好好照顧善待自己，雖然身邊沒有人可以好好對待你的感覺，但如果連你都沒好好照顧自己了，感覺你內心的小孩會更難過。

內耗是病情加重的來源，感覺你一直很努力，但對自己不太好，不管飲食、情緒排解、甚至連出遊都捨棄了，我建議你開始對自己好一點。

加油，大腸癌是可以治好的

我恭喜你有600萬，讓你可以抵抗這次的癌症，你很幸運有愛自己的你；治好之後趕快遠離那個有毒的家庭

不知道大腸癌幾期，這時候絕對不適合買房，癌症最怕沒體力跟有壓力，妳要做的是，找一個不影響醫療，生活成本相對低的地方，好好休息養病，600萬很足夠，加油！

我之前也是30歲罹癌，現在痊癒。但是我比你更窮，當時身上只有6萬塊吧…好好照顧自己呦，祝你身體健康。

先顧好身體健康！把錢拿來治病我自己會覺得如果現在這個狀況買房子還是會有房貨壓力，可以再找一個房子租，台北負擔太大也可以回鄉租，把壓力虔到最低。

停止內耗為自己而活！妳超棒噠，對自己好一點，妳是該好好欣賞自己，找一個適當舒壓的方式排解壓力。

600萬是你的底氣（別讓家人知道），好好拿來治療休養。假設剩下400萬拿去穩定5%獲利也是被動收入20萬，這個被動收入可以拿來繳房租。租房可以再找地點，工作的部分可以考慮社區總幹事，工時8小時有些還可以固定周休二日，你就是你自己最堅強的後盾！

大腸癌︱同場加映：大腸癌10大高危人士

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

1.50歲以上(超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲)

2.不健康飲食(尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致)

3.飲酒、吸煙者

4.糖尿病

5.肥胖

6.排便習慣不正常(如長期便秘)

7.愛吃紅肉

8.遺傳性非息肉性大腸癌

9.家族性多發性息肉症候群

10.罹患其他大腸相關疾病

如潰瘍炎性大腸炎

克隆氏腸炎

曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝臟腸胃科醫生詹宜學

大腸癌︱同場加映：3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

1. 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

2. 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

3. 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。