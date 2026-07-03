腦退化救星｜日本研究推介超級營養素，延緩大腦萎縮、防記性變差

認知障礙症｜人越大記憶力會隨年月衰退，除了美顏，補腦亦成為大眾抗衰老清單上的重要一環。日本一項最新大規模研究刷新大眾認知，血液中維他命C濃度較高，大腦負責記憶力的灰質體積越大，大大降低患上腦退化症的風險。

健腦飲食｜日研究：維他命C濃度關乎大腦結構

一項由日本弘前大學團隊在2026年6月發表於《PLOS ONE》期刊的研究，針對2,044名平均年齡69歲的日本長者進行分析。研究團隊透過血液樣本測量參與者的維生素C濃度，同時進行高解析度腦部MRI掃描，評估灰質體積與大腦網絡連結強度。

結果顯示，血液中維他命C濃度較低者，大腦灰質體積明顯較小，且負責記憶與思考的「預設模式網絡」（Default Mode Network, DMN）神經連結功能也較弱。預設模式網絡是大腦在休息、回憶或思考時高度活躍的區域，也是阿茲海默症早期最先受影響的部分之一。

健腦飲食｜維他命C無法體內合成 多吃蔬果攝取對大腦有益

研究通訊作者、弘前大學醫學研究所放射線系助理教授新宅智洋（Tomohiro Shintaku）向《Medical News Today》表示，過去已知富含維他命C的飲食有助降低認知衰退風險，但這是首次直接證實血液中維生素C濃度與大腦結構網絡的關聯。

他解釋，維他命C是重要的抗氧化劑，腦脊髓液中的濃度甚至比血液高出2倍以上，顯示大腦對維他命C有特殊需求。大腦特別容易受到氧化壓力傷害，而維他命C能保護神經元免於氧化損傷。

研究也強調，人體無法自行合成維他命C，必須從日常飲食中攝取。新宅智洋建議多攝取柑橘類水果、莓果、番茄與綠葉蔬菜，是維持大腦健康的簡單方法。

健腦飲食｜專家提醒維他命C補充劑未必有效

美國健康腦診所醫學主任Dr. Trinh提醒，這屬於觀察性橫斷面研究，僅能證明維他命C濃度與大腦健康指標有關，無法證明維他命C可以直接預防認知衰退，更不代表服用高劑量的維他命C補充劑同樣有效。專家建議，維持健康的飲食模式，搭配運動、充足睡眠與控制慢性病，才是保護大腦的最佳方法。

健腦飲食｜「MIND飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄曾在其Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「DASH飲食法」的飲食模式，其設計主要目的是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「MIND飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下8種食物：

8種護腦食物預防腦退化

綠葉蔬菜 堅果 漿果類 豆類 全穀物 魚類 家禽類 橄欖油

資料來源：台灣神經內科醫生謝珮甄

認知障礙症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀



早期第1至2年

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難,如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

中期（第2至5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變,或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站

認知障礙症｜6種習慣預防認知功能退化

北京認知神經科學學會理事長、神經內科醫生韓瓔曾在社交平台發文表示，除了藥物控制外，她提出以下6種日常生活習慣，有助預防認知功能退化。

1. 營養飲食

地中海飲食：限制進食紅肉，適當進食如全穀物、水果和蔬菜、魚類和貝類、堅果、橄欖油及其他健康脂肪

攝取漿果或相關補充品：常見可食用的漿果包括藍莓、黑莓、紅桑子、士多啤梨等



2. 認知訓練

保持大腦活躍：透過聽收音機、閱讀報刊、玩益智遊戲、參觀博物館等活動，維持大腦活躍



3. 提高社交參與度



4. 每日有氧運動



5. 戒煙



6. 降低同型半胱胺酸

攝取富含葉酸與維他命B雜(如B6或B12)的食物，有助降低同型半胱胺酸濃度。

資料來源：神經內科醫生韓瓔

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁