性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有

性病危機／椰菜花｜罹患性病切勿因害羞而拖延求醫，恐致病情惡化！有泌尿科醫生分享個案，一名30多歲男子感染俗稱「椰菜花」的尖形濕疣後，因羞於啟齒，兩年來僅自行塗抹來路不明的藥膏，結果導致病情嚴重惡化。直至其女友實在無法忍受，終將男友帶往醫院求醫。男子下體的椰菜花已大面積蔓延至睪丸、下腹部及大腿。醫生更形容其患處猶如「植物園」，一共電灼治療清除多達103顆病灶。同時，醫生又提醒避免與他人共用「3物」，以降低交叉感染風險。

性病危機｜患者兩年僅私下抹藥 患處猶如「植物園」

台灣泌尿科醫生黃品叡在其Facebook專頁發布影片及分享個案。他表示，一名女子帶著其30多歲的男朋友前來求診，稱男友下體長了椰菜花，卻拖延了足足兩年都未有正視處理，坦言自己「看不下去，因此把他（男友）拖來醫院。」

黃品叡指出，該名男子脫褲檢查時，病灶範圍令他大為震驚。他形容男子的病情是「滿坑滿谷」，兩側的睪丸、包皮、下腹部以至大腿，全都佈滿了椰菜花，範圍大得驚人。他隨即為患者安排電灼療程。由於病灶數量極多，醫生花了相當漫長的時間，才逐一將男子下體的椰菜花燒乾淨，經清點後，合共清除了高達103顆病灶。

性病危機｜共用「3物」恐增感染風險

黃品叡藉此提醒公眾，若不幸感染椰菜花，必須牢記以下3大原則：

及早就醫： 一旦發現下體出現椰菜花，應及早求醫，不應拖延，因該病不會自行痊癒，延誤只會令病灶蔓延擴散。

一旦發現下體出現椰菜花，應及早求醫，不應拖延，因該病不會自行痊癒，延誤只會令病灶蔓延擴散。 切勿亂塗不明藥膏： 切勿胡亂用藥，應接受專業治療，避免使用偏方或來歷不明藥膏；該名男患者正是因為亂擦一些奇怪的藥膏，導致病灶變得非常痕癢，結果在不小心捏爆椰菜花後，病毒隨處擴散，反而進一步擴大了感染範圍。

切勿胡亂用藥，應接受專業治療，避免使用偏方或來歷不明藥膏；該名男患者正是因為亂擦一些奇怪的藥膏，導致病灶變得非常痕癢，結果在不小心捏爆椰菜花後，病毒隨處擴散，反而進一步擴大了感染範圍。 注意個人衛生與用品分開：為減低交叉感染風險，應避免與他人共用洗衣桶、毛巾及衞浴用品，尤其內衣褲應分開擺放，不宜同置於一個洗衣籃。

黃品叡補充，針對不少市民擔心共用洗衣機會否傳播椰菜花，黃品叡在影片中解釋，一般洗衣機在搭配洗衣劑清洗的情況下，病毒的感染機率相當低，大約只有0.01%。公眾真正需要提高警惕的，是避免共用洗衣桶、毛巾等會直接接觸身體的物品。

同場加映｜「椰菜花」常見病徵

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：



男性患者：

1. 陰莖 、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

女性患者：

1. 外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

2. 當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源：衛生防護中心

性病危機｜4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

1. 安全性行為，減低傳染的風險

2. 與一名非感染的伴侶保持單一的性關係

3. 正確使用安全套

4. 在未有性行為前，接種預防HPV的疫苗

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資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福