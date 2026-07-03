歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有
健康Tips
其他痛症

性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有

健康解「迷」
健康解「迷」

　　性病危機／椰菜花｜罹患性病切勿因害羞而拖延求醫，恐致病情惡化！有泌尿科醫生分享個案，一名30多歲男子感染俗稱「椰菜花」的尖形濕疣後，因羞於啟齒，兩年來僅自行塗抹來路不明的藥膏，結果導致病情嚴重惡化。直至其女友實在無法忍受，終將男友帶往醫院求醫。男子下體的椰菜花已大面積蔓延至睪丸、下腹部及大腿。醫生更形容其患處猶如「植物園」，一共電灼治療清除多達103顆病灶。同時，醫生又提醒避免與他人共用「3物」，以降低交叉感染風險。

 

性病危機｜患者兩年僅私下抹藥 患處猶如「植物園」

性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有

　　台灣泌尿科醫生黃品叡在其Facebook專頁發布影片及分享個案。他表示，一名女子帶著其30多歲的男朋友前來求診，稱男友下體長了椰菜花，卻拖延了足足兩年都未有正視處理，坦言自己「看不下去，因此把他（男友）拖來醫院。」

　　黃品叡指出，該名男子脫褲檢查時，病灶範圍令他大為震驚。他形容男子的病情是「滿坑滿谷」，兩側的睪丸、包皮、下腹部以至大腿，全都佈滿了椰菜花，範圍大得驚人。他隨即為患者安排電灼療程。由於病灶數量極多，醫生花了相當漫長的時間，才逐一將男子下體的椰菜花燒乾淨，經清點後，合共清除了高達103顆病灶。

 

性病危機｜共用「3物」恐增感染風險

性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有

　　黃品叡藉此提醒公眾，若不幸感染椰菜花，必須牢記以下3大原則：

  • 及早就醫：一旦發現下體出現椰菜花，應及早求醫，不應拖延，因該病不會自行痊癒，延誤只會令病灶蔓延擴散。
  • 切勿亂塗不明藥膏：切勿胡亂用藥，應接受專業治療，避免使用偏方或來歷不明藥膏；該名男患者正是因為亂擦一些奇怪的藥膏，導致病灶變得非常痕癢，結果在不小心捏爆椰菜花後，病毒隨處擴散，反而進一步擴大了感染範圍。
  • 注意個人衛生與用品分開：為減低交叉感染風險，應避免與他人共用洗衣桶、毛巾及衞浴用品，尤其內衣褲應分開擺放，不宜同置於一個洗衣籃。

　　黃品叡補充，針對不少市民擔心共用洗衣機會否傳播椰菜花，黃品叡在影片中解釋，一般洗衣機在搭配洗衣劑清洗的情況下，病毒的感染機率相當低，大約只有0.01%。公眾真正需要提高警惕的，是避免共用洗衣桶、毛巾等會直接接觸身體的物品。

 

同場加映｜「椰菜花」常見病徵

　　據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

性病危機｜30歲男染椰菜花拖足2年，下體至大腿狂飆103粒，電灼治療清極都有


男性患者：

1. 陰莖 、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

 

女性患者：

1. 外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

2. 當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源：衛生防護中心

 

性病危機｜4招預防感染

　　本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

　　胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

 

1. 安全性行為，減低傳染的風險

2. 與一名非感染的伴侶保持單一的性關係

3. 正確使用安全套

4. 在未有性行為前，接種預防HPV的疫苗

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福

Tags:#性病#椰菜花#HPV#男士健康#兩性健康#性傳播疾病#電灼治療#性病預防#安全性行為
Add a comment ...Add a comment ...
抗癌戰士｜4語主持施可瑩卵巢癌化療後指數轉差，心跳飆140：我未放棄㗎！
更多健康解「迷」文章
抗癌戰士｜4語主持施可瑩卵巢癌化療後指數轉差，心跳飆140：我未放棄㗎！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處