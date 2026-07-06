健康警號｜長期熬夜等於慢性自殺？大學生脈象虛如老婦，中醫警告四大危害

內地一名22歲女大學生因久咳未癒求醫，中醫師一為她把脈驚訝發現，女子的脈象竟然如同50歲中老年人。醫師嚴重警告女子，繼續持續捱夜將引發內分泌失調導致停經、皮膚老化，甚至誘發老年斑提前出現等早衰症狀。

捱夜傷身｜中醫嘆「身體快熬空了」

根據《羊城晚報》等媒體報道，陝西一名22歲女大學生因咳嗽久未痊癒就醫，中醫師把脈後發現她氣血嚴重虧損。醫師在診間語重心長地表示，她的脈象已經跟50歲的人一樣，身體快要被「熬空了」，像是油盡燈枯一般出現早衰。醫師更警告，如果繼續這樣捱夜，不僅容易長出老年斑，甚至可能導致停經，對未來的結婚生子都會造成影響。

捱夜傷身｜年輕人捱夜比老年人更傷身

上海中醫藥大學副教授徐划萍指出，現代社會年輕人熬夜已成為普遍現象。有年輕人認為「我是年輕人，熬得起」，但已有研究證實，年輕人熬夜比老年人更傷身。

根據中醫理論，人體有「衛氣」白天運行於體表，使人精神飽滿；晚上則入裡溫養五臟。只有在入睡後，衛氣才會濡養五臟；清醒時衛氣只行於體表。長期捱夜會導致衛氣散行於外，五臟精氣得不到充分濡養，時間久了就會形成「陰虛陽亢」的體質，常見症狀包括：

● 便秘

● 皮膚粗糙

● 心慌

● 心煩

● 注意力不集中

● 抵抗力下降而感冒

捱夜傷身｜捱夜4大不可逆傷害

綜合中醫觀點與專家分析，長期捱夜會對身體造成以下不可逆的損害：

1. 腦部神經容易出問題

經常捱夜的人，記憶力、反應力都會下降。夜間睡眠時正是大腦自我修復的時間，長期熬夜會讓腦部垃圾無法清除，時間久了人會「變傻」。

2. 血管容易堵塞、猝死風險增

晚上不睡覺，身體處於亢奮狀態，心臟和血管負擔加重，血液流通出現問題，容易引發心血管意外。

3. 容易脫髮

捱夜導致內分泌紊亂，影響氣血運行，毛囊營養不足，造成頭發生長異常、出現白髮。

4. 加速衰老

尤其是女性，捱夜使卵巢和子宮受損，雌激素分泌減少，月經週期紊亂，甚至影響生育。

捱夜傷身｜中醫建議睡好「子午覺」

專家建議，調整作息是逆轉健康危機的關鍵。中醫養生提倡「子午覺」——每天子時（晚上11時至凌晨1時）進入深度睡眠，午時（上午11時至下午1時）小憩15至30分鐘。子時膽經當令，此時安靜而臥可蓄養膽氣，錯過這個時段，肝膽得不到充分休息，容易導致面色發黃、皮膚粗糙、長斑。如果實在無法按時入睡，至少應閉目養神。

捱夜傷身｜捱夜後的「4大危險行為」加劇身體損耗

台灣重症科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文指出，捱夜後的「4大危險行為」大大增加猝死風險，並指出睡眠時間若長期少於特定時數，會使心血管疾病風險激增達2至3倍。他指出睡眠不足的惡性循環會讓身體傷上加傷：

1. 將睡眠時間壓縮

當睡眠時間被壓縮至每日少於4小時，且持續3天，身體會被迫進入「急性睡眠剝奪」的危機模式。研究證實，即使僅有一天嚴重睡眠不足，也會導致血壓升高、心跳加快、發炎指數上升，翌日出現心臟疾病的風險便顯著增加。過往已有多篇研究顯示，睡眠少於5小時，心血管疾病風險約為1.4至1.5倍；若睡眠少於4小時，風險更會躍升至2至3倍。

2. 捱夜後假裝若無其事

通宵後的身體並非完好如初。皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會全天偏高，交感神經過度活躍，使心臟持續負重。研究顯示，只要連續24小時不睡覺，自律神經功能便會下降30%，心律不正風險隨即升高，這些都是猝死的重要前兆。

3. 長期處於「睡眠負債」狀態

每天睡不到6小時雖不會立即倒下，但會逐漸侵蝕全身系統，導致情緒不穩、反應遲鈍、血壓起伏。醫學研究證實，長期睡眠少於6小時，將顯著增加死於心血管疾病的風險。

4. 捱夜後仍置身高壓環境

捱夜後的身體本就處於交感神經過度興奮、血液黏稠度增加的脆弱狀態。若此時再投入高壓工作或進行高強度健身，無異於在脆弱的血管中施加巨大壓力，最容易誘發急性心肌梗塞等。

捱夜傷身｜4大貼士打破惡性循環

黃軒醫生強調，真正的危險在於讓「捱夜」成為習慣，故此他提出4大實用貼士助眠：

● 營造助眠環境：睡前2小時遠離手機等電子設備，避免藍光抑制褪黑激素。臥室可使用暖色燈光與遮光窗簾，並將室溫維持在20-22°C，有助快速入睡。

● 調整飲食習慣：晚上7時後避免高熱量宵夜。睡前可喝溫牛奶或吃一些車厘子（櫻桃），因其含有褪黑激素，有助提升睡眠質量。

● 建立固定睡前儀式：晚上9時後可進行放鬆活動，如用40°C溫水泡腳、聆聽輕音樂。也可進行肌肉放鬆訓練，從腳趾到頭部逐步緊繃再放鬆，重複3次，有助減少焦慮。

● 周末避免過度補眠：建議補眠時間最多不超過1.5小時，以免打亂生理時鐘，影響下一週的正常作息。白天工作時，也可每45分鐘短暫閉眼深呼吸3分鐘，幫助減少疲勞累積。

黃軒醫生提醒，每一次捱夜都是在消耗未來的健康。短期或許無感，但當身體亮起紅燈時，往往已對心血管造成難以逆轉的傷害。建立規律作息與良好睡眠衛生，是對自身健康最根本的投資。