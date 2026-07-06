名人保養｜阿嬌極速減磅5KG！公開獨門「循環減肥法」，一日三餐食譜公開

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）近年因身形忽胖忽瘦而屢成焦點。不過，最近她以絕佳狀態亮相，不僅重回顏值巔峰。阿嬌日前在小紅書上，大方分享獨門減肥心得，公開了她獨創的「三寶循環減肥法」，更透露自己靠這套方法輕鬆甩肉12磅（約5公斤），而且過程完全不用捱餓，食材也極易取得。

減肥｜阿嬌靠獨門「三寶循環減肥法」輕鬆甩肉

「三寶循環減肥法」中的「三寶」，是指燕麥、番薯和茶葉蛋。阿嬌以這三種食物為核心，展開為期三天的飲食循環，不用辛苦計算卡路里。

第一天為「燕麥日」，主打清理腸道與低GI高飽腹感，早中晚以純燕麥搭配蔬菜、瘦肉或車厘茄。

早餐：一碗純燕麥（用熱水沖泡），搭配幾顆小番茄補充膳食纖維。

午餐：一碗純燕麥，搭配一份白灼蔬菜和少量瘦肉或魚肉。

晚餐：半碗純燕麥，搭配大量蔬菜。

阿嬌日前在小紅書上，大方分享獨門減肥心得，公開了她獨創的「三寶循環減肥法」，更透露自己靠這套方法輕鬆甩肉 10 斤（約 5 公斤），而且過程完全不用捱餓，食材也極易取得。

第一天為「燕麥日」，主打清理腸道與低GI高飽腹感，早中晚以純燕麥搭配蔬菜、瘦肉或車厘茄。

第一天為「燕麥日」，主打清理腸道與低GI高飽腹感，早中晚以純燕麥搭配蔬菜、瘦肉或車厘茄。

第一天為「燕麥日」，主打清理腸道與低GI高飽腹感，早中晚以純燕麥搭配蔬菜、瘦肉或車厘茄。

第二天為「蕃薯日」，利用蒸蕃薯高鉀排鈉的特性來消除水腫，易水腫體質的人吃完後臉會緊緻一圈。阿嬌更特別提醒蕃薯必須以「蒸」的方式烹調，對經期前後的水腫尤其有效，阿嬌會連續吃兩天「蕃薯日」的餐單。

早餐：一個拳頭大小的蒸蕃薯，搭配無糖乳酪或黑咖啡。

午餐：一個蒸蕃薯，搭配清炒綠葉蔬菜（少油少鹽）和手掌大小的雞胸肉或豆腐。

晚餐：半個蒸蕃薯，可搭配一份蔬菜湯（如冬瓜、番茄、海帶等），加強排水效果。

第二天為「蕃薯日」，利用蒸蕃薯高鉀排鈉的特性來消除水腫，易水腫體質的人吃完後臉會緊緻一圈。

嬌更特別提醒蕃薯必須以「蒸」的方式烹調，對經期前後的水腫尤其有效，阿嬌會連續吃兩天「蕃薯日」的餐單。

第二天為「蕃薯日」，利用蒸蕃薯高鉀排鈉的特性來消除水腫，易水腫體質的人吃完後臉會緊緻一圈。

第三天則是「茶葉蛋日」，透過一日內吃4至5顆雞蛋（蛋黃減半）並搭配牛肉或豆腐來補充優質蛋白質，防止減肥期間皮膚鬆弛。

早餐：2顆茶葉蛋，搭配一杯黑咖啡。

午餐：2顆茶葉蛋，搭配牛肉。

晚餐：1顆茶葉蛋，搭配豆腐。

第三天則是「茶葉蛋日」，透過一日內吃 4 至 5 顆雞蛋（蛋黃減半）並搭配牛肉或豆腐來補充優質蛋白質，防止減肥期間皮膚鬆弛。

第三天則是「茶葉蛋日」，透過一日內吃 4 至 5 顆雞蛋（蛋黃減半）並搭配牛肉或豆腐來補充優質蛋白質，防止減肥期間皮膚鬆弛。

第三天則是「茶葉蛋日」，透過一日內吃 4 至 5 顆雞蛋（蛋黃減半）並搭配牛肉或豆腐來補充優質蛋白質，防止減肥期間皮膚鬆弛。

阿嬌表示，這個三日餐單非常靈活，既可以持續循環，也可以每週抽三天進行，其餘日子保持少油少鹽的正常飲食即可。這種不用斷碳水、輕鬆健康的「懶人減肥法」，非常適合想要管理身形的人。