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健康飲食｜以為無糖就安全？OL長期飲用這飲品，18個月蛀爛15隻牙兼牙肉發黑
健康Tips
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健康飲食｜以為無糖就安全？OL長期飲用這飲品，18個月蛀爛15隻牙兼牙肉發黑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人習慣飲碳酸飲料提神，但若飲用過量隨時誘發嚴重的口腔災難。深圳一名30歲的職場女性，因長期將汽水當水飲，短短一年半內竟有15顆牙齒嚴重蛀壞發黑。經醫生檢查後，發現她患上進展迅猛的「猛性齲」，其多顆牙齒的唇面及牙頸部位出現一圈黑褐色的軟化蛀壞組織，如同被「啃蝕」過一圈，並伴有明顯異味。

 

　　綜合內媒報道，南方醫科大學深圳口腔醫院（坪山）收治該名30歲女患者。醫生診斷這並非普通蛀牙，而是醫學上所稱的「猛性齲」（又稱猖獗齲）。該病症是指口腔環境急劇惡化，令多顆牙齒在短時間內受到嚴重且迅速擴散的蛀蝕，需要及早處理。相較於一般蛀牙需數年才形成，猛性齲可在短短數月內影響多顆牙齒，尤其好發於前牙及牙頸等一般不易蛀牙的位置。若延誤治療，容易引發劇痛的牙髓炎。

 

蛀牙危機｜30歲OL1類飲品當水飲　一年半15隻牙嚴重蛀壞發黑【附3大護齒建議】

深圳30歲女將汽水當水飲一年半，15顆牙齒全蛀壞。（圖片來源：南方醫科大學深圳口腔醫院）

 

蛀牙危機｜30歲女汽水當水飲

蛀牙危機｜30歲OL1類飲品當水飲　一年半15隻牙嚴重蛀壞發黑【附3大護齒建議】

　　經詳細了解後，發現問題主要與患者的生活習慣有關。該名女子長期在海外工作，幾乎每日捱夜加班。為了提神，她習慣在辦公桌上放置汽水，隨時飲用，包括用餐及吃宵夜時，每日至少飲一瓶，幾乎將汽水當水飲。她表示自己已習慣這種模式，「沒事就喝」。然而，她每晚刷牙卻非常馬虎，有時加班過後過於疲累，甚至直接就睡，心想「明天早上再刷」。她早前已發現牙齒表面發黑及對冷熱敏感，但因海外牙科預約輪候時間較長，一直未有處理，直至回國檢查才發現滿口蛀牙。

　　該15顆蛀牙中，最嚴重的已非常接近牙神經。醫生在顯微鏡下逐一為患者清除蛀壞組織，再以樹脂進行填補修復。幸運的是，牙齒均未傷及牙髓，不需要進行根管治療，全部15顆牙齒均成功保留牙神經，並透過樹脂充填完成修復。

 

蛀牙危機｜汽水配宵夜 牙齒遭「雙重暴擊」

　　醫生指出，真正毀掉牙齒的，正是這些看似不起眼的習慣。每飲一啖汽水，牙齒都會遭受一次「酸攻擊」。汽水的pH值一般介乎2.2至3.5，而牙釉質在口腔環境pH值低於5.5時便會開始脫礦，牙齒表面會暫時變軟。同時，宵夜及飲料中的糖分為口腔細菌提供養分，細菌大量繁殖後產生更多酸性物質，進一步加劇酸蝕效果，形成「酸蝕加細菌產酸」的雙重傷害。若再加上長期捱夜、頻繁進食宵夜及口腔清潔不足，牙齒幾乎整晚處於酸性環境，蛀牙便會迅速惡化。

 

蛀牙危機｜3大護齒建議

　　醫生提出以下護齒建議：

蛀牙危機｜30歲OL1類飲品當水飲　一年半15隻牙嚴重蛀壞發黑【附3大護齒建議】

1. 控制飲食與清潔：應減少含糖或碳酸飲品及黏性甜食的攝取，餐後應及時漱口、刷牙或飲水，以助口腔盡快恢復正常環境。

2. 切忌即時用力刷牙：飲汽水後，牙釉質會短時間發生脫礦，此時若立即用力刷牙，容易磨損牙體組織。建議先用清水漱口，等待約15分鐘後再刷牙。

3. 定期檢查及早求醫：應每半年進行一次口腔檢查。若發現牙齒表面出現白堊色斑塊（即牙釉質早期脫礦的警號）、對冷熱敏感，或發現黑色小點或微小蛀洞，應盡早求醫，及時處理，避免小問題拖成大麻煩。

 

同場加映｜蛀牙不理後果嚴重

　　香港牙醫學會會長廖偉明醫生曾接受訪問時指出，蛀牙或牙齒撞裂後有機會令細菌進入神經線，患者初時會感覺到牙肉腫脹及牙痛，惟如果未有及時發現而導致神經線壞死，患者反而不會感到疼痛，有可能導致兒童家長甚至成人忽略問題，延誤治療。

　　牙肉被細菌感染，如患者抵抗力低便有機會造成牙原性感染，擴散至面部其他器官，使雙眼、耳朵或喉嚨發炎腫脹，稱為「蜂窩組織炎」。

 

蛀牙危機｜細菌入喉可致命「突然唔痛更危險」

　　廖醫生續指，因牙原性感染導致失明或失聰的情況比較罕有，極端情況有可能導致細菌入血或進入腦部組織，引起腦膜炎。如果感染產生的膿液擴散至頸部，刺激周圍組織引起嚴重腫脹，即有機會因阻塞氣道而致命，故醫生建議如牙痛幾日卻突然自然「止痛」，切勿因而掉以輕心，反而更應盡快尋求醫生協助。

　　據衞生署資料所示，蛀牙是指牙齒受到破壞，由牙齒表面的琺瑯質開始，逐漸蔓延至牙齒的深層組織。以下為蛀牙的成因︰

 

蛀牙成因

牙齒表面經常黏附一層牙菌膜。吃喝後，牙菌膜的細菌會分解食物的糖分，產生酸性物質，可致牙齒組織礦物質流失。

唾液有中和酸素作用，惟需時頗長，若吃喝次數頻密。唾液就不能有效發揮作用，牙齒表面的礦物質會持續流失，形成蛀牙。

資料來源：衞生署口腔健康教育事務科

 

蛀牙危機｜4大蛀牙緊急止痛法

  • 避免刺激食物：避免吃過甜、過酸或過辣食物，建議選擇冰涼柔軟、可切成塊狀的食物食用，例如豆腐或布丁等，可有效減輕痛感。
  • 使用無酒精漱口水漱口：牙痛時建議多漱口，以加強口腔清潔。不過如果牙痛會感到痛楚，表示已有一定深度，使用含酒精漱口水會比較刺激，因此建議使用不含酒精成分的漱口水慢慢漱。
  • 溫水漱口：如果沒有漱口水，亦可使用溫水漱口，但要注意不要直接使用冰水，因為溫度過於刺激，亦有可能令牙齒變得更痛。
  • 冰敷：冰敷可以暫時止痛，建議可用冰袋或冷凍過的飲料，敷在臉頰外側，但要注意不要直接含住冰塊，否則亦有可能刺激牙齒造成疼痛。
Tags:#蛀牙#口腔健康#爛牙#護齒建議#健康飲食#飲品陷阱#牙醫#牙齒護理#牙齒發黑
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