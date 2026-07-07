甲狀腺癌｜女人四十頸部不對稱勿輕視！醫生拆解4大警號及隱形成因

小病小痛勿輕視。台灣一名50歲女子本來為抗老求醫，沒想到卻無意間被醫生發現頸部不對稱，隨後檢查確診患甲狀腺癌。所幸發現得早，手術順利，目前恢復進度良好。醫生提醒，甲狀腺癌初期不痛不癢，但如果發現身體出現以下異狀，可能是健康亮起紅燈，務必正視儘早檢查。

甲狀腺癌｜頸部左右不對稱揭甲狀腺癌

台灣營養功能醫學醫生劉博仁在其Facebook專頁發文分享，這名50歲女性患者並非因身體不適來求醫，而是為了抗老化諮詢前來門診。但在看診過程中，劉博仁注意到女子的頸部前方「右側似乎微微隆起」，雖然患者本人完全沒有感覺。

劉博仁當下建議她順便接受甲狀腺超聲波檢查，果然在右側甲狀腺發現一顆約2.5厘米、內部回音不均勻的結節。經轉介專科進行細針穿刺檢查後，病理報告證實為甲狀腺乳突癌。幸運的是，因發現及時，手術相當順利，患者目前恢復狀況良好。

（FB@劉博仁營養功能醫學專家）

甲狀腺癌｜甲狀腺結節常見，4大特徵要小心

劉博仁指出，甲狀腺結節其實相當普遍，尤其40歲以上女性在超聲波檢查中發現結節的比例不低，且絕大多數都是良性，無須一聽到「結節」就過度恐慌。真正需要提高警覺的超聲波報告特徵包括：形狀不規則、低回音、鈣化、邊界模糊不清，或結節在短時間內快速變大。當出現這些警號時，醫生通常會建議進一步安排細針穿刺檢查，以釐清是良性還是惡性。

甲狀腺癌｜甲狀腺癌4大高風險因素

劉博仁表示，患上甲狀腺癌的高風險因素包括：

● 童年曾接受頭頸部放射線治療

● 有甲狀腺癌家族病史

● 特定基因因素

● 肥胖與代謝異常：有研究數據顯示，肥胖是甲狀腺癌的獨立危險因素，BMI每增加5kg/m²，甲狀腺癌風險約增加1.07倍。

所幸甲狀腺乳突癌是預後相對良好的癌症，生長速度較慢，若能早期發現、早期治療，多數患者都能獲得良好控制。

甲狀腺癌｜甲狀腺癌4大表徵

劉博仁提醒，若出現以下症狀，應盡快就醫檢查：

● 脖子出現不明腫塊

● 吞嚥時有異物感

● 聲音沙啞持續數週未改善

● 摸到逐漸變大的硬塊

甲狀腺癌｜甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

● 1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

● 2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

● 3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌：5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1. 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2. 聲音持續沙啞

3. 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4. 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

1. 曾接觸大量輻射

例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線。過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

2 家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。

3. 個人病歷

本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

4. 性別

女性患甲狀腺癌的機會較男性大。

5. 飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

6. 年齡

很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

資料來源：醫院管理局