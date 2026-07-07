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名人保養｜56歲李嘉欣曬少女背肌！公開5招養生日常逆齡修煉
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名人保養｜56歲李嘉欣曬少女背肌！公開5招養生日常逆齡修煉

健康解「迷」
健康解「迷」

　　世界上沒有醜女人！現年56歲的「大美人」李嘉欣，日前在Instagram分享居家健身照片引來網民嘩然，皆因相中的她大曬結實背肌，完美線條極度吸睛！

 

明星保養｜健身相曬完美背肌 線條分明極吸睛

　　現年56歲的李嘉欣多年來保養有道，最近公開居家健身照片，從相中所見，李嘉欣坐在專業訓練器械上，雙手緊握把手向上拉舉，露出背部緊實立體的肌肉線條，肩背輪廓分明，練出一副精緻薄背。零贅肉身材全是長期堅持健身的自律成果。不少網民被驚艷，大讚她保養得宜，年過半百仍零老態。

 

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

 

明星保養｜天生麗質兼長年自律 被譽為「最美港姐」

　　而早前李嘉欣到中環一間米芝蓮中菜館用餐，其總廚隨後把二人合照發布至社交平台上，意外曝光了「大美人」零濾鏡真實一面。當時李嘉欣身穿白色上衣、大地色外套及綠色紗裙，雖然由於餐廳燈光直接打下來，令李嘉欣略嫌有些微老態。但仔細一看，李嘉欣皮膚保養狀態仍相當不錯，看來並無明顯瑕疵，氣質十分優雅。

 

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

 

　　李嘉欣1988年奪得港姐冠軍，以中葡混血的立體深邃五官和高雅氣質被譽為「最美港姐」。她曾透露保養秘訣就是多做運動，即使嫁入豪門後生活低調奢華，卻從未放鬆對體態的要求。向來大方自信的李嘉欣，不時在社交平台分享絕佳身材，她過去曾分享好身材的保養秘訣：

 

1. 早餐吃水果

李嘉欣每天早餐只會吃水果，而她最喜愛的水果是車厘子。車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

 

2. 養生飲品

女人是水造，李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

 

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

明星保養｜56歲「最美港姐」李嘉欣PO健身相　曬驕人背肌極吸睛　靠5招凍齡保「逆天顏值」

 

3. 勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露從來不去美容院，全靠平日自己勤力護膚。她認為保濕對保養皮膚來說是最重要的，所以常備補水噴霧為皮膚補充水分。她又提到會根據自己的皮膚狀況來使用針對性的面膜，一星期至少敷3至4次面膜來修復和美白皮膚，把肌膚停留在水嫩的狀態。

 

4. 控制飲食

李嘉欣的成功要訣就是「忍」，少吃高熱量、零食或煎油炸食物。飲食上她非常重視營養攝取，李嘉欣不推薦以節食減肥的方法，而是選擇吃有益食品。蔬果方面，多吃能抗氧化的椰菜花和車厘子，對身材和皮膚也有益處。

　　她曾公開產後減肥飲食餐單，成功在4個月勁減13kg：

 

  • 早餐：兩隻雞蛋（只吃一個蛋黃）、全麥麵包；紅蘿蔔汁、蘋果汁。
  • 午餐：麵、蔬菜沙律、一份魚肉；士多啤梨、奇異果等水果。
  • 晚餐：牛肉、大量綠色蔬菜、牛尾湯。

 

5. 堅持運動

運動是十分重要的一環，李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜伽拉筋外，還會跑步、滑雪等，就算待在家中也會跑步30分鐘，對身形管理十分嚴格。

 

Tags:#李嘉欣#凍齡#明星健康#健身運動#減肥#背肌線條#抗衰老#逆齡#娛樂新聞#保養秘訣
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