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健康飲食｜水樽隱形危機？專家拆解膠樽底部編碼：這種數字切勿重用
食物安全
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健康飲食｜水樽隱形危機？專家拆解膠樽底部編碼：這種數字切勿重用

健康解「迷」
健康解「迷」

　　許多人習慣將喝完的飲料瓶留下來重複裝水，認為既環保又省錢。有專家警告，這個看似節儉的習慣可能暗藏健康風險。塑膠容器底部的數字標誌是辨識材質的重要依據，用錯了可能導致有害物質釋出，甚至長期影響身體健康。

塑膠編碼｜膠樽循環再用恐招癌上身　專家警告：見底部「這數字」勿重用　僅1數字「相對安全」【附拆解塑膠水樽底部編碼】

塑膠編碼｜數字是材質代碼 不等於安全

　　綜合各國專家和權威說法，塑膠容器底部編號1至7是美國塑料工業協會制定的回收標誌代碼，並非耐熱程度或安全等級的排序，數字大小與安全性無關。這套標誌的目的是讓大眾輕鬆辨識塑膠種類，以便正確回收與使用。

　　台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文整理出「塑膠編號秒懂攻略」，引述台灣衛生局口訣：

　　「1、2不重複、3不微波、4低耐熱、5使用較安全、6遠離熱酸鹼、7類多應慎選」

 

1號PET：不耐熱，不建議重複使用

塑膠編碼｜膠樽循環再用恐招癌上身　專家警告：見底部「這數字」勿重用　僅1數字「相對安全」【附拆解塑膠水樽底部編碼】

　　1號PET常見於礦泉水瓶、碳酸飲料瓶、醬油瓶。耐熱溫度約60至85°C，裝高溫液體容易變形，可能溶出有害物質。毒理專家招名威指出，PET瓶不可重複使用，也不要放在車內曝曬，否則等於幫它加熱。

　　PET瓶的設計初衷是「單次使用」，重複使用可能因物理磨損導致材質劣化。專家建議：1號PET容器用完即回收，不建議重複使用裝水或調味料。

 

5號PP：唯一可微波加熱的塑膠材質

　　5號PP（聚丙烯）是唯一被允許放入微波爐加熱的塑膠材質。其耐熱溫度可達100至140°C，化學穩定性高，廣泛應用於微波餐盒、豆漿瓶、果汁瓶等。

　　據《科普中國》的衛生教育資料指出，聚丙烯是「唯一被允許微波爐加熱」的塑料材質。但專家也提醒，加熱高油高糖食物（如油條、拔絲類）時需特別注意：油條出鍋溫度可達180°C，拔絲類糖漿溫度也能達 150°C 以上，可能超過PP的耐熱上限，導致材料降解。

　　台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海曾在《健康2.0》中建議，即使是5號PP，仍不建議用於微波加熱，因為微波加熱高溫動輒100°C、200°C，可能讓塑膠微粒釋出量增加，最好改用玻璃或陶瓷容器。

 

3號PVC、6號PS：高溫下恐釋出致癌物

塑膠編碼｜膠樽循環再用恐招癌上身　專家警告：見底部「這數字」勿重用　僅1數字「相對安全」【附拆解塑膠水樽底部編碼】

　　3號PVC（聚氯乙烯）常見於保鮮膜、一次性手套、雨衣。耐熱度僅60至80°C，高溫時容易產生塑化劑等有害物質。台灣毒理專家招名威稱它為「大魔王」，因為含有大家常說的塑化劑，不可接觸食物。

　　6號PS（聚苯乙烯）常見於發泡膠碗、泡麵盒、養樂多瓶。耐熱僅70至90°C，不耐油脂，裝熱飲或酸鹼性物質可能釋出致癌物。科普中國明確指出，PS在75°C以上就會變形，100°C時顯著軟化，禁用於微波加熱。

 

2號HDPE、4號LDPE：耐熱較高但仍需注意

　　2號HDPE常見於家庭號鮮奶瓶、優酪乳瓶、清潔液瓶，耐熱度90至110°C。4號LDPE常見於保鮮膜、薄塑膠袋，耐熱度70至90°C

　　台灣臨床毒物護理師譚敦慈曾提醒，保鮮膜不宜直接接觸食物，更不可包覆食材放入微波爐或電鍋加熱。顏宗海醫師也指出，PE材質的保鮮膜在高溫下可能釋出有害物質。

 

7號OTHER：PC含雙酚A，美耐皿恐釋出甲醛

　　7號「其他類」包含PC（聚碳酸酯）、美耐皿等。PC可能釋出雙酚A（BPA），在高溫下風險更高。美耐皿加熱則可能釋出甲醛及三聚氰胺。

　　美國食品藥物管理局（FDA）表示，目前核准用途下BPA是安全的，但已禁止用於嬰兒奶瓶和學飲杯。對於成人使用，仍建議避免高溫加熱。

 

塑膠編碼｜國際權威呼籲避免使用3、6和7

 

　　美國食品藥物管理局強調，當塑膠製品按照設計用途使用時，通過安全測試的食品級塑膠容器是安全的。FDA也制定了回收塑膠用於食品包裝的安全性評估程序。

　　歐洲食品安全局（EFSA）同樣負責評估食品接觸材料的安全性，歐盟針對食品接觸塑膠制定了專門法規(EU) No 10/2011，規範授權物質清單與遷移限量，確保塑膠中的化學物質不會危害人體健康。

　　美國營養與飲食學會指出，較安全的食品用途選擇是1、2、4和5號，並引述美國兒科學會建議，呼籲避免使用3、6和7號塑膠容器。

 

塑膠編碼｜研究揭微塑膠影響大腦健康

　　據2025年發表於頂尖期刊《Nature Medicine》的一項研究發現，塑膠容器在高溫加熱時會釋出大量微塑膠，這些微塑膠能穿透血腦屏障進入大腦。研究顯示，失智症患者的大腦內微塑膠與奈米塑膠濃度比一般人高出3至5倍，大腦內的微塑膠濃度甚至比肝臟或腎臟高出7到30倍。

　　台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海曾指出，塑膠微粒不單是環境污染問題，更是重要的醫學問題。雖然目前研究只能證明微塑膠出現在腦部，尚未證實與失智症的因果關係，但微塑膠不應存在於人體內。

 

塑膠編碼｜使用塑膠容器5大建議

  • 記住口訣：「1、2不重複、3不微波、4低耐熱、5使用較安全、6遠離熱酸鹼、7類多應慎選」
  • 1號PET只用一次：礦泉水瓶、飲料瓶用完即回收，不重複使用
  • 加熱優先換容器：即使標示可微波的PP餐盒，也應將食物換至玻璃或陶瓷容器再加熱
  • 選購認明標示：選購時應認明「食品接觸用」字樣、材質標示及執行標準號碼
  • 定期汰換：容器若出現刮痕、變色、變形，應立即丟棄

 

塑膠編碼｜BPA或減低胰島素敏感度

　　據英國《獨立報》報道，美國加州理工州立大學（California Polytechnic State University）近日在《糖尿病》（Diabetes）期刊發表一項研究結果，研究團隊首次證明，塑膠水樽常見化學物質BPA會降低人體對胰島素的敏感度，經常飲用或會增加患上糖尿病的風險。在是次研究中，40名健康成年人被隨機分配接受安慰劑，或每天接受每公斤體重約50微克的BPA（是美國環境保護署（EPA）目前認定的安全劑量）。

 

塑膠編碼｜增患糖尿病風險　使用2材質更安全

　　研究結果發現，服用BPA的測試組4天後對於胰島素的反應降低，而安慰劑組並沒有變化。故此，研究團隊得出結論，認為BPA可能降低人體對於胰島素的敏感程度，容易導致身體處於高血糖狀態，增加患上糖尿病風險。據了解，以往有流行病學研究發現，BPA會破壞人體荷爾蒙，增加患上心血管疾病及第二型糖尿病的風險，更加會影響男女生殖能力。

　　研究團隊建議，可使用不銹鋼或玻璃材質的器皿代替膠樽，減少人體接觸BPA的機會，從而減低患上糖尿病的機會。

 

塑膠編碼｜重用膠水樽9大貼士

　　近年市民多關注環保，開始有重用膠樽的習慣。綜合食物安全中心及消委會建議，重用PET膠水樽的市民應注意以下事項：

 

1. 檢查膠樽，確保沒有破損，選擇內壁和底部平滑、凹凸面較少的水樽，並定期更換。
2. 如發現水樽變色、爆裂、有異味，或對其衞生狀況有懷疑，不應繼續使用。
3. 徹底清潔膠樽，並確保樽內完全風乾，才可使用。
4. 把膠樽注滿前，應先徹底清洗和弄乾雙手，避免交叉污染。
5. 再用膠樽應以類似原來用途為原則，例如膠樽在購買時是載水，再用時不要用作盛載其他液體或飲料，不適宜用來盛載醋或油等物質。
6. 待水或飲料變涼後才注入膠樽。
7. 如原來的產品上註明「避免受陽光照射」，再用膠樽時亦應遵守有關指引。
8. 注入清水後，應盡快飲用；飲用時，不要與他人共用膠樽，因唾液能傳播病菌，引起疾病。
9. 清潔時可考慮用軟毛刷配合洗潔精洗擦水樽內壁和底部，再用清水徹底洗淨才使用。

Tags:#食品安全#膠樽風險#塑膠編碼#生活習慣#養生之道#塑化劑#環境賀爾蒙#毒素管理
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