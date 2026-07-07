護髮迷思｜洗頭水也要換季？同一樽用到尾恐藏脫髮陷阱，皮膚科醫生揭秘

不少人習慣將同一樽洗頭水用到見底才更換，惟這個看似無害的日常習慣，隨時令頭皮根本沒有好好清潔，甚至誘發各種頭皮健康問題。有皮膚科醫生指出，同一款洗頭水用太久反而傷頭皮，而定期更換洗頭水有其必要，並列出4大關鍵原因。

台灣皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁發文分享，顛覆大眾對頭皮保養的既有認知。不少人同一款洗頭水使用多年，只要覺得沒有問題便懶得更換。但他提醒，長期固定使用同一款產品，頭皮根本無法得到徹底清潔，更遑論滋養。他解釋必須定期更換洗頭水的4大原因如下：

脫髮危機｜定期更換洗頭水4大原因

1. 頭皮菌群恐失衡

柯博桓指出，頭皮上棲息著各種微生物，健康的頭皮靠菌群平衡來維持。然而，當長期使用同一款洗頭水時，裏面的抗菌成分會讓特定菌種產生耐受性，效果愈來愈差，反而讓壞菌趁機坐大，頭皮屑、搔癢感、毛囊炎等問題便會接踵而來。

2. 清潔力鈍化 頭皮愈洗愈髒

對於天天洗頭但頭皮卻愈趨油膩的現象，柯博桓解釋，同樣的表面活性劑使用久了，頭皮會逐漸適應它的清潔方式，皮脂腺也會開始調整分泌量來「對抗」。其結果是毛囊口愈來愈容易堵塞，導致油脂粒、粉刺愈冒愈多。

3. 成分累積引致慢性刺激

洗頭水的化學成分亦不容忽視。柯博桓提到，許多洗頭水含有矽、防腐劑、香精等成分，短期使用或許不會有明顯感覺，但長期累積在頭皮和毛囊周圍，慢性刺激便會持續發生。他特別提醒，敏感頭皮的人要尤其注意這個問題。

4. 季節與頭皮狀態不同

夏天出油多、冬天頭皮乾燥脫屑，生理期前後荷爾蒙波動、壓力大的時期頭皮更敏感。頭皮的狀態一直在變，同一款洗頭水根本無法應付所有情況。照季節或頭皮狀況調整，才是真正在照顧頭皮。

脫髮危機｜醫生建議：每1至3個月評估調整

至於如何正確更換洗頭水，柯博桓表示，建議每1至3個月評估一次頭皮狀況。若發現出油情形嚴重，應更換控油配方；若出現頭皮乾癢，則應改用舒緩保濕款。他呼籲市民，千萬別等到頭皮出問題才換。

洗頭水推薦2026︱專家教你揀最適合洗頭水

測試團隊專家指出，揀選洗頭水首要考慮頭皮性質：

【油性頭皮】可選洗淨力較強的產品，如含月桂醇系、烯烴系、肥皂系成分。碳酸或油系洗頭水亦受歡迎。

【乾性頭皮】應選洗淨力適中的產品，避免過度去除皮脂。氨基酸系等溫和配方是好選擇。

【敏感頭皮】首選低刺激配方，可參考「通過敏感貼片測試」等標示作為選購指標。

專家亦建議，可因應情況分開使用：運動後或夏天用洗淨力較高的產品，平日則用著重保濕修護的產品。