歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】蔡金強：全球曬冷炒AI，不「當造」神仙也難救，碳基世界不值錢（繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
gl旗艦店正式登陸中環！全新亞麻系列——以極簡主義設計為夏日...
Fashion

gl旗艦店正式登陸中環！全新亞麻系列——以極簡主義設計為夏日...
澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建...
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
居家運動︱日本醫生自創爆紅「殭屍操」，日做6分鐘輕鬆踢走頑固內臟脂肪
運動
瘦身大法
健康Tips

居家運動︱日本醫生自創爆紅「殭屍操」，日做6分鐘輕鬆踢走頑固內臟脂肪

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人工作忙碌，無時間做運動減脂，內臟脂肪過度囤積易誘發慢性發炎，恐患心血管疾病與癌症。日本醫學專家池谷敏郎為此設計了一套低衝擊「殭屍操」，每天只需6分鐘，透過腹部核心發力，就能有效活化全身近七成肌群，熱量消耗率等同健走30分鐘。

 

懶人運動｜「殭屍操」熱量消耗比步行高出2至3倍

　　日本名醫池谷敏郎研發「殭屍操」，透過原地踏步與甩肩的簡單動作，促使血管分泌一氧化氮並維持血管彈性。

　　「殭屍操」特別強調腹部核心發力，激活佔全身近七成的下半身肌群，促使內皮細胞釋放生理活性物質「緩激肽」，分泌一氧化氮（NO），有效維持血管彈性、預防動脈硬化，以保護心臟。更可以降低罹患腦中風、心肌梗塞、骨質疏鬆、失智症、癌症等疾病的風險。

　　此外，動作只需腳尖著地，能大幅減輕膝關節與腰椎負擔，因此膝蓋不好、骨質疏鬆的長輩也能安心做。每日早午晚進行3組，能高效消除內臟脂肪，效益等同健走30分鐘，熱量消耗比步行高出2至3倍。

 

懶人運動｜無需工具  簡單兩步驟跟著做

動作1：基礎原地踏步

  • 吸氣收緊小腹：深吸氣並順勢收緊小腹，維持抬頭挺胸的姿勢，切勿彎腰駝背。
  • 放鬆雙臂：肩膀完全放鬆，雙臂用力向上舉起後自然放下，垂掛於身體兩側。
  • 腳尖踏步：持續原地小踏步，盡量抬高腳跟、僅以腳尖著地，活化下半身。

 

動作2：上半身左右甩肩

  • 持續踏步：一直保持原地踏步的節奏，核心收緊，以確保下半身持續進行有氧燃脂。
  • 雙肩迅速交替，進行甩肩動作：模仿「小朋友耍賴」的動作，將雙肩迅速交替前後擺動，令上身自然左右扭動。
  • 雙臂自然擺動：雙臂完全不用刻意發力，只需順應肩膀擺動，維持身體兩側自然晃動的狀態。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

日本醫學專家池谷敏郎為此設計了一套低衝擊「殭屍操」

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

動作1：基礎原地踏步 深吸氣並順勢收緊小腹，維持抬頭挺胸姿勢，切勿彎腰駝背。  肩膀完全放鬆，雙臂用力向上舉起後自然放下，垂掛於身體兩側。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

維持體態原地小踏步，盡量抬高腳跟，僅以腳尖著地，活化下半身。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

雙臂應保持完全放鬆，不刻意發力，只需順應肩膀擺動頻率，在身體兩側自然晃動。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

每日完成3組，短短幾分鐘就能累積足夠的運動量，非常適合忙碌的現代人。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

應量力而為，依體能狀況調整強度，配合個人的基礎體能調整練習時間與動作幅度，切忌盲目勉強，若在運動過程中出現任何劇烈不適，應立即停止。

 

懶人運動｜日醫研發爆紅「殭屍操」　每日6分鐘消除內臟脂肪　熱量消耗如健走30分鐘

可以降低罹患腦中風、心肌梗塞、骨質疏鬆、失智症、癌症等疾病的風險。

　

　　池谷醫生建議，在飯後30分鐘練習最佳，飯後做最能阻止脂肪在內臟囤積。每一組運動由「原地踏步」15至60秒，接著到「左右甩肩」15至60秒交替組成。每日完成3組，短短6分鐘就能累積足夠的運動量，非常適合忙碌的現代人。

 

　　此外，池谷醫生提醒應量力而為，依體能狀況調整強度，配合個人的基礎體能調整練習時間與動作幅度，切忌盲目勉強，若在運動過程中出現任何劇烈不適，應立即停止。

Tags:#殭屍操#懶人運動#減肥#內臟脂肪#瘦身#日式減肥#代謝率#減肚腩#燃脂運動#身形管理
Add a comment ...Add a comment ...
健康飲食｜水樽隱形危機？專家拆解膠樽底部編碼：這種數字切勿重用
更多健康解「迷」文章
健康飲食｜水樽隱形危機？專家拆解膠樽底部編碼：這種數字切勿重用
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處