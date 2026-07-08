致命病毒｜被蜱蟲叮咬 男子一夜間無法說話肌肉失控！專家：15分鐘內即可傳播

美國一名66歲戶外運動愛好者John Reagan，日前外出遛狗時遭蜱蟲叮咬，感染罕見的波瓦桑病毒（Powassan virus），入院後病情迅速惡化，一夜之間失去說話能力、肌肉無法正常活動。他的朋友正發起募款，希望幫助他康復，同時提高公眾對這種危險病毒的認識。

蜱蟲叮咬｜叮咬後一夜間無法說話、肌肉失控

綜合外媒報道，美國新罕布夏州一名66歲戶外運動愛好者John Reagan，他早前外出遛狗時遭蜱蟲叮咬，隨後前往醫院急症室求醫。他的好友Tom Wright透露，Reagan剛進急診室時還能坐著說話，但隔天再去探望時，他已無法言語、肌肉也無法正常活動。

Wright表示，Reagan可能是在新罕布夏州彭布羅克（Pembroke）與康科德（Concord）交界處遛狗時遭蜱蟲叮咬，經檢測確診感染波瓦桑病毒。

蜱蟲叮咬｜波瓦桑病毒：罕見卻危險的蜱傳疾病

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，波瓦桑病毒主要透過受感染的蜱蟲叮咬傳播給人類，由黑腳蜱（又稱鹿蜱）傳播，這種蜱蟲同樣是萊姆病的病媒。

傳播速度快： 與萊姆病不同，萊姆病通常需要蜱蟲附著16至24小時才能傳播細菌，但波瓦桑病毒可能在蜱蟲附著短短15分鐘內即可傳播。

與萊姆病不同，萊姆病通常需要蜱蟲附著16至24小時才能傳播細菌，但波瓦桑病毒可能在蜱蟲附著短短15分鐘內即可傳播。 感染症狀： 多數感染者不會出現症狀。有症狀者通常在被叮咬後1週至1個月內出現發燒、頭痛、嘔吐、虛弱等症狀。嚴重感染可能導致腦炎或腦膜炎，出現意識混亂、協調障礙、言語困難、癲癇發作等神經系統症狀。

多數感染者不會出現症狀。有症狀者通常在被叮咬後1週至1個月內出現發燒、頭痛、嘔吐、虛弱等症狀。嚴重感染可能導致腦炎或腦膜炎，出現意識混亂、協調障礙、言語困難、癲癇發作等神經系統症狀。 致死率與後遺症：根據CDC數據，重症患者約10%死亡，約半數倖存者留有長期神經問題，包括復發性頭痛、肌肉萎縮、記憶力減退等。

蜱蟲叮咬｜氣候暖化導致病例增加

專家指出，氣候變暖有利波瓦桑病毒和其他蜱傳疾病的傳播，更溫和的冬季和更早的春季為蜱蟲等喜暖害蟲創造了理想的生存條件。波瓦桑病毒雖仍屬罕見，但病例數正在上升。據《華盛頓郵報》報道，美國2015年全國通報7例，2025年已增至76例。

高危族群： 任何人感染後都可能出現嚴重併發症，但老年人、兒童和免疫系統較弱者風險更高。

任何人感染後都可能出現嚴重併發症，但老年人、兒童和免疫系統較弱者風險更高。 治療方法：目前沒有特效藥或疫苗可預防或治療波瓦桑病毒感染。患者通常需住院接受支持性療法，包括靜脈輸液、呼吸支持及緩解腦部腫脹。

蜱蟲叮咬｜4招預防蜱蟲叮咬

美國疾病管制與預防中心建議以下預防措施：

使用驅蟲劑： 使用含至少20%DEET、Picaridin或IR3535的產品

使用含至少20%DEET、Picaridin或IR3535的產品 穿著防護衣物： 穿著長袖、長褲，並將褲管塞入襪子

穿著長袖、長褲，並將褲管塞入襪子 檢查蜱蟲： 戶外活動後徹底檢查身體和衣物

戶外活動後徹底檢查身體和衣物 清除寵物身上蜱蟲：寵物可能將蜱蟲帶入家中

蜱蟲叮咬｜蜱蟲感染6大症狀

博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣表示民眾遭蜱蟲叮咬後，局部皮膚可能出現紅腫發炎等症狀，而蜱蟲吸血過程中或會傳播細菌或病毒，例如萊姆病 (Lyme disease)、Q熱 (Q fever) 和兔熱病 (Tularemia) 等，因此即便移除蟲體，仍必須追蹤有無得到蜱蟲傳染性疾病。醫生呼籲大眾被叮咬後數周內出現以下6大症狀，便應立即求醫：

蜱蟲感染6大症狀

1.發燒

2.畏寒

3.疲倦

4.頭痛

5.肌肉痠痛

6.關節痛

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣

蜱蟲叮咬｜防蜱蟲叮咬6大預防措施

郭醫生表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」，平時棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，主要吸食對象為囓齒類動物及哺乳動物，包括貓狗及人類，平時體型僅米粒大小，惟接觸宿主後，以鋸齒狀倒鉤口器插入皮膚後，會分泌含麻醉物質唾液，以減低痛感再吸血，之後體型便會膨脹、外觀如同小瘜肉，容易令人忽視。夏季蚊蟲活躍，醫生建議野外活動及回家後，都應做足以下6大預防措施，防止蜱蟲侵害：

防蜱蟲叮咬6大預防措施

1.野外活動時穿著長袖長褲

2.避免長時間接觸草叢

3.回家後立即沐浴

4.仔細檢查身體皺褶處確認是否有蜱蟲附著

5.衣物應徹底清洗並以高溫烘乾

6.定期檢查家中寵物是否有蜱蟲附著（特別在戶外活動後）

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣