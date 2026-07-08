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護腎攻略 ｜「衣物香氣」竟然是傷腎兇手？日常5大隱形「香味地雷」 醫生：愈濃愈毒
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護腎攻略 ｜「衣物香氣」竟然是傷腎兇手？日常5大隱形「香味地雷」 醫生：愈濃愈毒

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生活中一些看似療癒的香氣，恐藏傷腎危機。醫生提醒，室內芳香劑、香水、祭拜焚香與衣物柔軟精等散發的持久香味，很可能添加了化學定香劑或塑化劑，長期吸入恐增加腎臟代謝負擔。

 

腎臟健康｜持久不散的香味 可能隱藏化學物質

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在當地健康節目《祝你健康》指出，天然的蘋果或玫瑰花香，通常要非常靠近才能聞到；如果生活用品隔著一段距離仍散發濃郁且持久的香味，很可能是因為添加了醚類、醛類、醇類、有機溶劑、化學定香劑，以及屬於環境荷爾蒙的「鄰苯二甲酸酯類（塑化劑）」。

　　這類化學香氣若在密閉空間如小房間、無對外窗的廁所或車內，會因無法稀釋而持久不散，長時間處於這些環境，可能增加腎臟代謝負擔。

 

腎臟健康｜衣物柔軟精是最易被忽略的化學香

 

　　洪永祥點名衣物柔軟精是最容易被忽略的隱形地雷。他指出，這類產品為了讓衣物持久散發香味，通常添加了化學定香劑。

　　根據美國華盛頓大學發表於《空氣質量大氣與健康》期刊的研究，烘乾機排出的「衣物香氣」中檢測出多種揮發性有毒物質（如乙醛），長期吸入會引發身體慢性發炎，加重腎臟代謝負擔。

　　洪永祥特別提醒，如果家中有慢性腎衰竭病友，長期穿著帶有化學香味的衣物，更需格外小心，最好的原則就是「盡量不要用有香味的產品」。

 

腎臟健康｜5大傷腎香味陷阱

 

　　洪永祥整理出生活中最常見的5種「香味陷阱」：

  • 廉價香水：為鎖住香味常添加鄰苯二甲酸酯（DEP）等塑化劑，其代謝物經尿液排出時可能引發腎小管損傷。
  • 衣物柔軟劑／持久洗衣劑：含化學定香劑，烘乾過程釋出乙醛等揮發性有毒物質。
  • 車內或廁所芳香劑：密閉空間濃度最高。研究證實這類產品與空氣中臭氧結合後會產生甲醛與超細微粒，具有肝腎毒性。
  • 線香、檀香：燃燒時釋放高濃度PM2.5、多環芳香烴與重金屬，微粒經肺泡進入血液，可能間接導致腎功能退化。
  • 廚房油煙：高溫爆炒產生的油煙富含多環芳香烴（PAHs），不管用吃的還是用吸的，都會引發氧化壓力，是慢性腎臟病的隱形殺手。

 

腎臟健康｜日常生活護腎4大重點

　　洪永祥建議，追求香味不是不行，但務必注意：

  • 保持環境通風，降低化學香氣濃度
  • 洗衣改用無香配方產品
  • 煮飯、拜拜時務必打開排油煙機或開窗
  • 焚香後盡快離開該環境

　　生活中隨手可聞的香味，看似帶來愉悅，卻可能在不知不覺中加重腎臟負擔。從今天起，留意身邊的「持久香氣」，或許是保護腎臟最簡單的一步。

 

腎臟健康｜10大常見傷腎超加工食品

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

10大常見傷腎超加工食品

  1. 加工肉類
  2. 加工乳製品與奶精飲料
  3. 調味粉與即溶湯包
  4. 工廠製蛋糕與糕點
  5. 人工甜味飲料或「低糖」飲品
  6. 薯片與餅乾
  7. 罐頭食品
  8. 即食麵
  9. 手搖飲與含糖飲料
  10. 速食與炸物

資料來源：腎臟專科醫生　洪永祥

 

腎臟健康｜10大傷腎惡習

　　台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

 

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

 

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

 

第4名：高壓和熬夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

 

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

 

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

 

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則引發重複性泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

 

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，間接造成縮短壽命。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

 

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

 

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

 

 

 

Tags:#腎臟健康#傷腎元兇#慢性病#香水#家居毒素#生活習慣#腎功能#排毒#養生
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