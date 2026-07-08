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名人保養｜48歲楊謹華不老之謎：「268飲食法」控制體重 ，每朝一杯「這飲品」養出好氣色
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名人保養｜48歲楊謹華不老之謎：「268飲食法」控制體重 ，每朝一杯「這飲品」養出好氣色

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年48歲、曾主演《敗犬女王》、《華燈初上》、《影后》的「金鐘影后」楊謹華，無論是肌膚狀態或體態管理，從內而外的體態都令人驚嘆。身高170厘米的她，多年來體重維持在50公斤左右，整體狀態完全看不出真實年齡。綜合她多年來的保養之道，再次認證了「自律就是美麗的根基」。

 

楊謹華保養之道｜1. 奉行多年「268飲食法」

　　楊謹華多年來嚴格實行「268飲食法」，也就是一天只吃2餐、最晚一餐在晚上6點前完成，並且每餐維持8分飽。她平時以早午餐與晚餐為主，戒掉喝湯習慣，晚餐幾乎不碰澱粉，將碳水化合物集中在白天攝取。

 

女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

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女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

 

　　她曾分享，有時會吃半碗飯，或用南瓜、馬鈴薯取代精緻澱粉，且進食順序為先吃蔬菜與蛋白質，澱粉留到最後。晚餐偏好自己煮蔬菜肉湯，但只吃裡面的蔬菜與肉，不喝湯，也盡量不加過多調味。

 

楊謹華保養之道｜2. 普拉提＋重訓 練出緊實體態

　　她近期在社群分享運動日常時透露，自己在練習普拉提的同時，開始加入以前較害怕的重訓，結果比想像中舒服很多，直呼「身體先被拉開之後，做重訓真的順暢不少」。楊謹華坦言自己其實不愛運動，她認為與其強迫自己，不如找到願意長期堅持的方式。近年她愛上普拉提，認為這不只是在練肌肉線條，更多是調整呼吸、核心與姿態，甚至像在整理一個人的狀態。

 

女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

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女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

 

　　重訓菜單則包括滑輪下拉、划船機、臀推機等大肌群訓練，能改善駝背與圓肩，讓體態更挺拔，視覺上更顯瘦。

 

楊謹華保養之道｜3. 每朝一杯薑茶 養出好氣色

　　楊謹華每天起床第一件事，就是喝一杯薑茶暖胃，連夏天也不例外。她會將薑打成泥製成冰磚，每天取一塊加入熱水沖泡，幫助身體暖身、促進循環。她也會喝以紅棗、枸杞、黃耆泡成的養生茶，每天約喝1000cc。

 

楊謹華保養之道｜4. 餐後飲自製蔬果汁

　　楊謹華習慣在餐後喝一杯無糖蔬果汁，配方以胡蘿蔔、蘋果與檸檬為主，堅持不額外加糖，有助促進代謝、維持肌膚光滑。她也分享若工作需要消水腫，會喝薏仁水。

 

楊謹華保養之道｜5. 不翹腳 站姿正確

　　楊謹華對姿勢管理相當自律，曾透露「除非拍照，不然不翹腳」，這個習慣已維持多年。她還特別注意站姿，避免膝蓋打太直，而是微微彎曲、用核心出力支撐身體，因為站姿若過度鎖死膝蓋，容易讓腿部線條看起來更厚重。

 

女星保養｜48歲楊謹華多年保持逆天身材　靠「268飲食法」中年不長肉　私藏1養生飲品養出好氣色

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Tags:#楊謹華#凍齡#女星保養#268飲食法#健康減肥#身材管理#中年保養#養生飲品#減肥#護膚保養#娛樂新聞
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