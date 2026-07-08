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夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網
食得有營
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夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　步入盛夏，香港天氣酷熱潮濕，不少人都以為冬春才是流感高峰期，夏天便能對疾病掉以輕心。然而，你最近有發現身邊不少人在炎夏反而頻頻感冒、腹瀉，或者整天昏昏欲睡、精神不振等等？這正是醫學上所說的「夏季免疫力低迷期」。

 

　　室內外溫差過大、長期吹冷氣、夜蒲及捱夜睇波導致睡眠不足，加上胃口欠佳引起的營養不均衡，這些看似平常的小習慣，通通都會令我們的免疫系統「放暑假」。

 

10大生活地雷令免疫力下降

 

　　很多人以為自己身體強壯，卻在夏天不知不覺跌進免疫力陷阱。以下10個都市人常見的生活習慣，正是導致免疫力在夏季悄悄失守的元兇：

 

1. 長期處於低溫冷氣房

 

　　微生物在冷氣房的密閉空間容易傳播，且低溫會使鼻腔黏膜微血管收縮，減少免疫細胞防線的防禦力。

 

2. 頻繁進出冷熱溫差環境

 

　　頻繁往返於烈日當空與低溫冷氣房之間，容易自律神經失調，削弱免疫系統對病菌的抵抗力。

 

3. 愛喝凍飲、吃生冷食物

 

　　瞬間攝入過多冰冷食物會刺激腸道，由於人體有超過7成的免疫細胞在腸道，腸道受寒易引發免疫紊亂。

 

4. 夏日夜蒲或捱夜睇波導致睡眠不足

 

　　炎夏夜生活豐富，加上最近世界盃熱播，熬夜會嚴重剝奪睡眠時間，令具有修復功能的褪黑激素分泌減少，削弱免疫細胞活性。

 

5. 胃口欠佳飲食不均衡

 

　　天氣悶熱令人食慾不振，若經常以單一輕食，如只吃撈麵或沙律果腹，易導致蛋白質與微量元素攝取不足。

 

6. 水分攝取不足

 

　　炎夏出汗量大，若不適時補充水分，血液黏稠度增加，會影響免疫細胞隨血液循環全身的效率。

 

7. 高糖及精緻飲食

 

　　攝取過量糖分與精緻澱粉會令血糖飆升，直接抑制白血球吞噬病菌的能力達數小時。同時，這亦會破壞腸道微生態，引發體內慢性發炎，導致免疫系統過度消耗。

 

8. 缺乏戶外活動與日照

 

　　為了躲避太陽而長期足不出戶，導致體內維他命D合成不足，進而影響整體免疫調節。

 

9. 因天氣炎熱而減少運動

 

　　缺乏適度運動會使新陳代謝減慢，淋巴循環效率變差，影響體內廢物與毒素的排出。

 

10. 夏季工作壓力未及時紓解

 

　　長期處於高壓狀態，身體會分泌過多壓力荷爾蒙（皮質醇），這會直接抑制免疫系統的功能。

 

4種天然食物：增強免疫力 築起抗病防護網

 

1.    大蒜（Garlic）：天然的免疫防盾

 

夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網

 

　　大蒜自古以來便是民間的抗菌防病聖品，當大蒜被被拍碎或切碎時，會釋放出核心活性成分──大蒜素（Allicin）。大蒜素具備極強的廣譜抗菌與抗病毒能力，能直接抑制多種引發呼吸道及腸胃不適的病原體。此外，它能顯著活化體內的巨噬細胞與天然殺手細胞，全面提升身體的吞噬病菌能力。

 

　　醫學研究更證實，大蒜中的有機硫化物有助於維持心血管健康、降低壞膽固醇，並具備優秀的抗突變能力，在預防慢性大病上扮演著重要角色。

 

2.    有機靈芝（Reishi）：扶正固本的免疫調節劑

 

夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網

 

　　靈芝在傳統醫學中被奉為上等滋補藥材，本草文獻記載其「補中益氣、久食輕身不老」。現代科學分析發現，有機靈芝富含兩大核心成分：高分子靈芝多醣體與三萜類化合物。靈芝多醣能精準調節人體紊亂的免疫系統，當抵抗力低下時，它能激活免疫T細胞與B細胞的分化，增強抗體產生；三萜類則具備強大的保肝解毒及抗發炎功效。這種中西合璧的科學調理，能幫助身體由根源對抗細胞異變，全面築起預防重大疾病的細胞防線。

 

3.    深海魚類：降炎細胞的修復基石

 

夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網

 

　　深海魚如三文魚、鯖魚等，富含優質的EPA和DHA。Omega-3脂肪酸是組成免疫細胞膜的重要原料。它能有效抑制體內促炎細胞因子的產生，幫助身體迅速平息因吹冷氣或溫差引發的慢性呼吸道發炎，並維持血管彈性。

 

4.    新鮮柑橘類水果：黏膜組織的守護屏障

 

夏天免疫力「放暑假」？10大「生活地雷」令免疫力下降！掌握4種天然食物，築起抗病防護網

 

　　檸檬、奇異果及橙含有豐富的維他命C，是主要免疫細胞作戰時不可或缺的能量補給，同時能促進膠原蛋白合成，修復並鞏固呼吸道及大腸的黏膜屏障。

 

多管齊下 維持身體健康

 

　　平日除了保持規律作息、適度運動與均衡飲食外，在繁忙的都市生活中，適時且精準地補充天然輔助營養品亦至關重要，能高效地為免疫系統提供充足的作戰原材料。多管齊下，才能讓身體在炎夏以至四季，都維持在最穩定的健康狀態！

 

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