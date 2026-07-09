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飲食地雷｜「養生零食」愈食愈傷胃？女子半夜胃酸倒流！中醫警告4類人必須少食
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飲食地雷｜「養生零食」愈食愈傷胃？女子半夜胃酸倒流！中醫警告4類人必須少食

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們滋陰安神補血氣，紅棗必定是首選食材。台灣一名43歲女子曾有胃酸倒流的問題，最近習慣睡前吃一顆大紅棗乾，以為幫助睡眠兼養生，反而加劇胃酸倒流的問題，甚至半夜被胃酸嗆到，養生不成反傷身。有醫生提醒，紅棗不是人人適合食用，吃對時間更是關鍵。

 

養生陷阱｜腸道老化調理半年好轉 吃1種食物再惡化

　　台灣中醫師羅珮琳在其Facebook專頁發文分享臨床案例，這名43歲女子長期胃酸過多，導致腹脹、打嗝、排氣頻繁等腸胃問題困擾。西醫檢查發現她有胃息肉、賁門鬆弛與胃食道逆流，排便也不規律，經常一兩日才排便一次，西醫判斷她已經有「腸道老化」的傾向 。

　　女子轉而尋求中醫調理，經過半年的中藥與針灸治療，腸胃症狀原本已獲得明顯改善。然而某次回診時，她卻表示胃食道逆流再度惡化，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起床嘴巴發苦 。

 

養生陷阱｜睡前吃「養生零食」是元兇

養生陷阱｜女子半夜常胃酸倒流　元兇竟是「安神果實」　中醫揭4類人少吃：1時段忌食

　　羅珮琳追問女子的飲食習慣，才發現患者近期開始一個新的飲食習慣。由於家人從新疆旅遊帶回一大包可直接食用的大顆紅棗零食，她心想紅棗可以養血安神、幫助睡眠，於是每天睡前吃一顆大紅棗才上床入睡。

　　羅珮琳解釋，未經烹煮的紅棗皮較硬，直接當果乾食用不好消化。紅棗雖是天然果乾，但含糖量高，高糖分會刺激胃酸分泌。中醫師建議她停止睡前吃紅棗，一星期後回診，胃酸倒流的情況已經有所改善 。

 

養生陷阱｜中醫：紅棗並非人人皆宜 4類人少食

　　羅珮琳指出，《本草備要》記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」，過量食用甜食容易影響消化功能 。紅棗含有較多膳食纖維，尤其以果乾形式食用時，過量可能導致腹脹、腹瀉，對腸胃功能較弱者影響更明顯。

養生陷阱｜女子半夜常胃酸倒流　元兇竟是「安神果實」　中醫揭4類人少吃：1時段忌食

　　以下族群應注意紅棗攝取量：

　● 腸胃功能不佳者：紅棗皮硬、膳食纖維多，大量攝取或咀嚼不充分時容易刺激胃黏膜，誘發或加重胃痛、胃脹 。

　● 糖尿病患者：紅棗含糖量高，乾燥後糖分濃縮，升糖指數明顯升高，大量食用容易引發血糖劇烈波動 。

　● 體質偏熱者：紅棗性溫，長期大量食用可能增加體內燥熱，導致口乾舌燥、便秘等症狀 。

　● 感冒期間：紅棗質地黏膩，可能將病邪阻塞在體內，導致感冒遲遲無法痊癒 。

 

養生陷阱｜養生食材也需吃對時間

　　羅珮琳強調，紅棗本身並非壞食物，但是否適合食用，與體質、食用方式與時間點息息相關。晚上睡前不宜食用紅棗，因為高糖特性容易刺激胃酸分泌，引發火燒心，反而干擾睡眠品質 。她建議，若有胃食道逆流、腸胃功能較弱，或容易脹氣的人，應避免睡前食用紅棗，並留意攝取量，才能真正達到養生效果 。

 

胃酸倒流｜胃酸倒流關鍵成因

　　台灣營養學者洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出胃酸倒流（GERD）是現代人常見的消化系統問題，患者常出現火燒心、胸悶、慢性咳嗽等不適症狀。近年一項發表於《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》期刊的研究發現，飯後咀嚼無糖香口膠竟能有效緩解這些困擾。洪泰雄指出，胃酸倒流主要與4大因素有關：

飲食習慣：高脂肪、辛辣食物會延緩胃排空

胃內壓過高：肥胖、懷孕或飯後立即躺臥

賁門括約肌鬆弛：酒精、咖啡因、吸煙的影響

胃排空延遲：如糖尿病引起的胃輕癱

 

胃酸倒流｜咀嚼香口膠4大功用

養生陷阱｜女子半夜常胃酸倒流　元兇竟是「安神果實」　中醫揭4類人少吃：1時段忌食

研究顯示，飯後30-60分鐘咀嚼無糖香口膠有4大功用，改善胃酸倒流：

中和胃酸：刺激唾液分泌碳酸氫鹽，降低食道酸度

促進胃酸回流：增加吞嚥次數，加速胃酸返回胃部

加速胃排空：刺激迷走神經促進胃蠕動

增強括約肌張力：短暫提高賁門括約肌壓力

 

胃酸倒流｜10類人士容易有胃酸倒流

日本消化系統外科學會專科醫生島田英昭在著作中指出，有10類人士因為生活習慣不佳或身體疾病，容易罹患胃酸倒流。

 

10類容易有胃酸倒流的高危人士

1. 飲食習慣不良

2. 體型過胖或過瘦

3. 經常駝背

4. 容易便秘

5. 壓力大

6. 缺乏幽門桿菌

7. 糖尿病

8. 睡眠呼吸中止症

9. 曾接受胃切除手術

10. 年紀大的人

 

資料來源：日本消化系統

外科學會專科醫生 島田英昭

 

Tags:#養生陷阱#胃酸倒流#安神果實#酸棗仁#中醫治療#腸胃健康#失眠#健康飲食#飲食禁忌#食療#紅棗
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