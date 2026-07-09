名人近況｜59歲江欣燕零濾鏡素顏照曝光 曾小產、長期失眠、患甲亢 需長期服藥

曾為張衛健舊愛，資深藝人江欣燕（欣欣）昨日(7日)迎來59歲生日，不過有別於過往熱鬧慶祝，今年她卻選擇只與母親單獨唱K慶祝，更感觸表達對母親的愛意。江欣燕素顏零濾鏡真實容貌曝光，她曾患甲亢需長期服藥，亦曾與商人奉子成婚不幸小產。

向來孝順的江欣燕於正日59歲生日，選擇與年邁母親於K房中渡過，更與母親合唱容祖兒的《世上只有》。儘管卡拉OK房燈光十分昏暗，但從她上載的相片中，可見當晚她的打扮十分隨意，更疑似素顏自拍，面部浮腫之餘，黑眼圈亦十分明顯，整個人狀態看似疲憊，與過往靚女形象截然不同。江欣燕在生日當天，拿著媽媽送贈的生日利是，又分享2人合唱片段，似乎亦十分盡興。她於帖文亦一時感觸留言道:

以往都在朋友和酒精中生日。其實同我生日最有關嘅應該是江太。衷心感謝媽媽對我嘅Unconditional love。

江欣燕以往一直十分靚女。

疑受甲亢病影響，江欣燕近年臉容變化極大。

江欣燕在59歲生日當天，拿著媽媽送贈的生日利是，高興自拍。

向來孝順的江欣燕於正日59歲生日，選擇與年邁母親於K房中渡過,更與母親合唱容祖兒的《世上只有》。

江欣燕近年外表變化極大，出席活動時即使已化了濃妝，但仍難掩其身材臉容腫脹。她過去與好友梅小惠上電台受訪，宣傳TVB節目《友乜唔講得》，便大爆自己的健康問題，指自己因病致長期失眠，手腳無力，更需長期服藥。欣欣更透露因患上甲亢，已於1年前戒掉「夜蒲」，以往無酒不歡的她，現在為了健康，亦變成滴酒不沾。

江欣燕(欣欣)近日與好友梅小惠出席電台宣傳TVB節目《友乜唔講得》。(IG圖片)

TVB《友乜唔講得》由江欣燕、梅小惠及阮兆祥主持，每集會邀請不同嘉賓。(IG圖片)

欣欣透露因患上甲亢，已於1年前使戒掉「夜蒲」。（IG圖片）

以往無酒不歡的江欣燕，現在為了健康，亦變成滴酒不沾。（IG圖片）

現年57歲的江欣燕依然活躍幕前。（IG圖片）

人美心善的江欣燕早前抽空捐血。(IG圖片)

欣欣還透露，醫生指停經可能是患病其中原因之一，又不排除家族遺傳影響：

我睇那位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥控制病情。

結婚前夕小產

江欣燕在2001年與拍拖10年的商人吳積遜（Jackson）結婚，婚後更淡出幕前變身闊太多年，惟二人於2013年最終離婚收場。她曾披露當年決定嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊：「最初是驗孕棒兩條線中咗，爹地好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日那天的場地。」

怎料，江欣燕當時忙完爸爸媽媽結婚周年的主持，突然一次企高拿東西時感雙腳乏力，於是再找醫生檢查：「才發現胎兒沒有生命跡象，醫生指這情況懷孕不足3個月很常見。但我是接受不到，好失望，那還結不結婚呢？但我已約了周刊做結婚的專訪。」

欣欣指，結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

江欣燕爸爸於2016年因淋巴癌離世。(微博圖片)

江欣燕自此更重視家人，與母感情甚好。(IG圖片)

江欣燕與妹妹江欣慈。(IG圖片)

江欣燕與家人感情甚好。(IG圖片)

江欣燕年輕時曾與張衞健交往。(網上圖片)

2013年，江欣燕與前夫吳積遜結束12年婚姻關係。