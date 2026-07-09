防腦退化｜日本名醫自創「防失智早餐」加入3種香料 吃足12年親證有效

香港正步入「超高齡社會」，有調查指出，本港約有15萬名認知障礙症（俗稱「腦退化」或「老人痴呆症」）。要預防腦退化，有日本名醫指出關鍵在於「定時食三餐」，更公開他防腦退化早餐搭配，連吃12年親證有效。

防腦退化！日本名醫：絕不能不吃早餐

據日本媒體《介護ポストセブン》報道，現年66歲日本名醫和田秀樹表示，定時食三餐是非常重要，當中早餐更是尤其重要，因為隨著年齡增長，營養不良和低血糖對腦部造成的損害會愈來愈大，增加罹患失智症的風險。因此他每日都定時吃飯，並盡量吃到八分飽。

0800：吃早餐

1230：吃午餐

2030：吃晚餐

連吃12年防失智早餐

和田秀樹強調，碳水化合物及蛋白質是早餐不可缺少的營養。因此，他每日都會吃飯糰，火腿、雞蛋、乳酪來增強免疫力，在菜單中，最推薦的是原味乳酪搭配的3種香料，他表示已經連續吃了12年，以下是他的早餐搭配：

主食：1顆飯糰（內含海鮮或肉類）。

蛋白質：1顆煎蛋、2片火腿。

飲品：1杯青汁，有時1根香蕉。

點心：100克原味乳酪，撒入肉桂、芫荽、薑黃粉（共1.5克）

預防腦退化6種香料