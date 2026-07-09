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防腦退化｜日本名醫自創「防失智早餐」加入3種香料 吃足12年親證有效
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防腦退化｜日本名醫自創「防失智早餐」加入3種香料 吃足12年親證有效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港正步入「超高齡社會」，有調查指出，本港約有15萬名認知障礙症（俗稱「腦退化」或「老人痴呆症」）。要預防腦退化，有日本名醫指出關鍵在於「定時食三餐」，更公開他防腦退化早餐搭配，連吃12年親證有效。

 

防腦退化！日本名醫：絕不能不吃早餐

　　據日本媒體《介護ポストセブン》報道，現年66歲日本名醫和田秀樹表示，定時食三餐是非常重要，當中早餐更是尤其重要，因為隨著年齡增長，營養不良和低血糖對腦部造成的損害會愈來愈大，增加罹患失智症的風險。因此他每日都定時吃飯，並盡量吃到八分飽。

  • 0800：吃早餐
  • 1230：吃午餐
  • 2030：吃晚餐

預防認知障礙｜名醫連吃12年親證有效！ 　防腦退化早餐大公開　6種香料助健腦/抗炎/抗氧化

連吃12年防失智早餐

　　和田秀樹強調，碳水化合物及蛋白質是早餐不可缺少的營養。因此，他每日都會吃飯糰，火腿、雞蛋、乳酪來增強免疫力，在菜單中，最推薦的是原味乳酪搭配的3種香料，他表示已經連續吃了12年，以下是他的早餐搭配：

  • 主食：1顆飯糰（內含海鮮或肉類）。
  • 蛋白質：1顆煎蛋、2片火腿。
  • 飲品：1杯青汁，有時1根香蕉。
  • 點心：100克原味乳酪，撒入肉桂、芫荽、薑黃粉（共1.5克）

 

預防腦退化6種香料

預防認知障礙｜名醫連吃12年親證有效！ 　防腦退化早餐大公開　6種香料助健腦/抗炎/抗氧化

  • 肉桂：肉桂富含肉桂醛，可保護腦細胞。
  • 薑黃：薑黃素可減緩神經發炎。
  • 薄荷：薄荷富含薄荷醇，能刺激大腦皮層，提升記憶力、讓專注力更集中。
  • 迷迭香：迷迭香含有鼠尾草酸，具有強大的抗氧化能力，能對抗自由基，保護腦細胞。
  • 孜然：血糖過高會促使體內產生「糖化終產物（AGEs）」，會損傷大腦。而孜然能抑制這種物質的生長，保護大腦。
  • 月桂葉：月桂葉的芳香物質能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），保護大腦海馬體不受壓力傷害。建議可同牛肉等一起燉煮。
Tags:#認知障礙#腦退化#名醫健康#健康飲食#抗炎#抗氧化#健腦#食療#養生
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