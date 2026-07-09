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哮喘反覆發作怎麼辦？這兩種維他命，或許是你忽略的護肺良方
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哮喘

哮喘反覆發作怎麼辦？這兩種維他命，或許是你忽略的護肺良方

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　每逢夏天，濕度上升，黴菌孢子增多，不少家長都提心吊膽，擔心子女哮喘發作。根據2024年一項調查，本港學生曾確診哮喘的比率約為6%，即約每18名小學生便有一人曾經確診。一項剛剛於六月尾公布的研究，則指出兩種常見維他命，可能默默保護哮喘患者的肺部，無論兒童或成人皆是如此。這項研究刊，亦是首次同時研究維他命A和D與肺功能及細胞老化的關係。

 

最新研究：維他命A及D對肺健康的重要性

 

　　美國研究團隊追蹤兩組哮喘患者：1,165名平均年齡12歲的兒童，以及1,041名來自美國、平均年齡58.8歲的成年人。所有參加者均驗血檢測維他命A和D水平，並進行標準肺功能測試。結果顯示：

 

　　●    維他命A水平較高的兒童及成人，肺功能均較佳，此現象在兩組年齡層中一致。

　　●    成年組別中，維他命D水平達30 ng/mL或以上者，肺活量較未達標者為佳。

　　●    維他命D充足的成年人，細胞老化程度顯著較低（生物年齡差距可達四年），這表明維他命D可能有助減緩哮喘引發的慢性發炎對肺部組織造成的細胞「磨損」，從而維持肺部的長期功能。

　　●    當維他命 A 和 D 水平較高時，與調節炎症反應相關的基因表現較為穩定，這可能有助於減輕肺部炎症，從而保護呼吸系統健康。

 

　　注意，這是一項觀察性研究，只量度參加者血液中原有的維他命水平，並無測試服用補充劑是否能改變結果。

 

維他命A：最容易被忽略的營養素

 

　　提起維他命A，大家多數聯想到眼睛健康，較少想起呼吸系統。有調查發現，中國成年人平均每日攝取維他命A約307微克視黃醇活性當量（Retinol Activity Equivalents, RAE，即用以計算不同食物來源維他命A轉化為人體實際吸收量的單位），遠低於建議攝取量700至900微克，近九成成年人未達標。

 

　　維他命A可以透過日常飲食輕鬆攝取，以下是五大豐富來源：

 

　　●    肝臟（動物肝臟，如牛肝含量極高）

　　●    紅蘿蔔（富含beta-胡蘿蔔素）

　　●    番薯（同樣富含beta-胡蘿蔔素）

　　●    深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍、芥蘭等）

　　●    雞蛋及乳製品

 

　　維他命A屬於脂溶性，會在體內積聚，過量攝取會導致毒性。因此，除非經醫生或註冊營養師驗血診斷為缺乏並處方，否則建議別自行服用高劑量的維他命A補充劑，先透過均衡飲食攝取。

 

維他命D：單靠飲食未必足夠

 

　　至於維他命D，天然食物來源有限，主要來自三文魚、鯖魚等油性魚類，以及添加製品。香港生活多在室內或高樓陰影下度過，陽光作為維他命D最主要的天然來源，往往攝取不足。飲食來源有限加上日照不足，是都市人普遍維他命D不足的主因。鑒於僅靠日常飲食難以達到建議攝取量，若無法獲得充足日照，諮詢醫生或註冊營養師服用維他命D補充劑，往往是更切實的補充方案。

 

營養師：四個護肺營養實踐指南

 

　　●    搭配好油，提升吸收： 維他命A（特別是植物性來源）屬脂溶性。烹調菠菜、紅蘿蔔或番薯時，添加適量健康油脂，能顯著提升身體對營養素的吸收率。

　　●    規律攝取深海魚： 維他命D天然來源極少，每星期安排進食2-3次三文魚或鯖魚

　　●    少吃速炎食物： 高度加工食品會誘發慢性發炎，抵銷維他命對肺部的保護作用，應盡量以天然EatClean食材為主。

　　●    確定才補充： 由於維他命 A 具脂溶性，過量攝取會儲存於體內導致毒性；維他命 D 則受限於個人日照習慣與膚色等因素。若子女患有哮喘且頻繁發作，先向醫生或註冊營養師諮詢，通過血液檢測確認水平，再決定是否需要額外補充。 

 

Tags:#食得有營#哮喘#維他命#護肺#維他命A#維他命D#補充劑#牛肝#紅蘿蔔#番薯#深綠色蔬菜#雞蛋#乳製品#三文魚#鯖魚
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