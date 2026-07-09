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咳嗽、大笑就漏尿？認識女性最常見的壓力性尿失禁
醫生解說

咳嗽、大笑就漏尿？認識女性最常見的壓力性尿失禁

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少女性在日常生活中會遇到一種難以啟齒的情況，例如咳嗽、打噴嚏或大笑時，突然出現少量尿液滲出。由於問題不會引起明顯疼痛，加上社會普遍誤解為年齡增長的自然現象，因此不少人選擇忽視或延遲求醫。然而，尿失禁並非正常老化的一部分，而是一種常見但可以治療的健康狀況，其中壓力性尿失禁是女性最常見的類型之一。及早了解成因及改善方法，有助減少對生活質素的影響。

 

壓力性尿失禁是甚麼？

 

　　壓力性尿失禁是指當腹部壓力突然增加時，例如咳嗽、打噴嚏、大笑、跑步或提重物，尿液會不自主地從尿道滲出的情況。這裏所說的「壓力」並非心理壓力，而是身體內部壓力的變化。在正常情況下，盆底肌肉與尿道括約肌會共同支撐膀胱，確保尿液不會在不適當的時候流出。但當這些支撐結構變弱時，便可能在壓力增加的一刻出現漏尿。這種情況在女性中相當常見，並且隨著懷孕、分娩及年齡增長而更為普遍。

 

咳嗽、大笑就漏尿？認識女性最常見的壓力性尿失禁

 

為何女性較容易出現壓力性尿失禁？

 

　　女性較容易出現壓力性尿失禁，主要與生理結構及人生階段變化有關。懷孕期間，子宮及胎兒重量會持續增加，對盆底肌肉造成長時間壓力；而在分娩過程中，盆底肌肉及相關神經組織可能受到拉扯或損傷，令支撐膀胱及尿道的能力減弱。當這些肌肉功能下降時，即使輕微的腹部壓力增加，也可能導致漏尿情況出現。

 

　　此外，更年期亦是一個重要因素。隨著雌激素水平下降，尿道及周圍組織的彈性與厚度可能減少，令控制排尿的能力變弱。另一方面，體重過高亦會增加腹腔長期壓力，進一步加重盆底肌負擔。雖然年齡增長與尿失禁風險有一定關係，但壓力性尿失禁並非必然出現，因此不應被視為正常老化現象而忽視。

 

如何改善壓力性尿失禁

 

　　大部分壓力性尿失禁患者都可以透過非手術方式獲得改善。其中最常見及有效的方法是盆底肌肉訓練，透過有系統地鍛鍊盆底肌，有助加強對膀胱及尿道的支撐能力，減少漏尿情況。部分患者在持續訓練數星期至數個月後，症狀可明顯改善。

 

　　除了運動訓練外，維持健康體重、避免吸煙及改善生活習慣亦有助減輕症狀。如果情況較嚴重，或經保守治療後效果不理想，醫生可能會根據個別情況建議進一步治療方案，例如藥物或手術治療。因此，若症狀持續或影響日常生活，應及早接受專業評估，以制定合適的治療方向。

 

　　壓力性尿失禁雖然常見，但並非正常老化過程的一部分。當咳嗽、大笑或運動時出現漏尿情況，往往代表盆底肌功能已受到影響。透過正確理解病因及及早介入，大部分患者都可以有效改善症狀，重拾正常生活及自信。若情況持續，建議及早諮詢醫生，接受合適檢查與治療。


 

咳嗽、大笑就漏尿？認識女性最常見的壓力性尿失禁

婦產科專科醫生 陳頌妍醫生 

 

Tags:#尿滲#漏尿#尿失禁#壓力性尿失禁#女性健康#盆底肌#盆底肌訓練#膀胱健康#婦科健康#尿道健康#更年期健康#產後護理#健康資訊#健康教育#預防醫學
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