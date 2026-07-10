捱夜急救｜哈佛史丹福權威實證4招通頂法，把握黃金90分鐘修復大腦

眾所周知「捱夜傷腦」是鐵一般的事實，但後悔還是有解決方法的！哈佛醫學院與史丹福大學睡眠科學中心的研究指出，捱夜後對大腦的影響可以逆轉，透過4大方法補救，仍可「亡羊補牢」！

捱夜後遺症｜捱夜對大腦雙重打擊：神經發炎與多巴胺受體失調

根據哈佛醫學院與史丹佛大學合作發表於《Sleep》期刊的研究，長期睡眠限制會導致生理壓力反應系統持續活化，即便參與者主觀上不覺得有壓力，但早晨的免疫細胞發炎指標（IL-6）顯著增加，且血清皮質醇的24小時節律出現嚴重紊亂——早晨濃度過高、夜間濃度過低。

在神經化學層面，有動物研究證實，長達72小時的睡眠剝奪後，大腦皮質和紋狀體中的多巴胺濃度顯著上升（皮質增加約305%，紋狀體增加約188%），神經元放電頻率也同步提高（皮質增加約108%，紋狀體增加約88%）。這種短期的多巴胺激增是大腦為了維持清醒狀態的「適應性反應」，然而長期睡眠不足會導致多巴胺D2受體功能失調，影響情緒調節和獎賞處理能力。

捱夜急救大法｜綜合科學實證 4招急救大腦

捱夜急救大法｜1. 黃金補眠90分鐘

根據哈佛醫學院的一項最新研究，直接針對捱夜後的記憶功能進行了測試。研究將參與者分為不同組別，結果顯示：

● 捱夜組：隔天記憶力表現全面下降。

● 捱夜＋90分鐘小睡組：記憶功能不僅沒有繼續惡化，甚至恢復到與正常睡眠者相同的水平，其中負面情緒記憶的表現還有所提升。

● 繼續硬撐組：若不進行恢復性睡眠，記憶力在4小時內會持續衰退。

捱夜急救大法｜2. 早上曬太陽+中午NSDR/瑜伽睡眠

有國外研究指出，早晨光照的主要作用是透過重置生理時鐘來應對捱夜帶來的節律紊亂，惟日曬時需注意光線強度和暴露時間，一般建議至少10-15分鐘。而中午NSDR/瑜伽睡眠則有更直接的恢復效果，能在短時間內降低壓力、改善情緒和認知功能。

同場加映：甚麼是NSDR？

NSDR是史丹福大學神經生物學教授Andrew Huberman推廣的一個概念，泛指一系列能讓大腦在清醒狀態下進入深度放鬆的技巧，如瑜伽睡眠、身體掃描等。其核心是透過引導注意力和呼吸，使腦波從活躍的β波切換到放鬆的α波和θ波。

一篇2026年發表於《應用心理學：健康與福祉》的隨機對照試驗發現，與單純靜坐相比，僅10分鐘的NSDR就能顯著降低疲勞感和壓力，並提升主觀恢復感。另一篇發表於《睡眠與呼吸》的統合研究分析也指出，瑜伽睡眠（一種NSDR）對於改善睡眠品質有顯著的正面效果。

與午睡的區別是，NSDR的優點在於它不會進入深度睡眠，因此能避免傳統午睡醒來後常見的「睡眠慣性」（醒來後昏昏沉沉、認知能力短暫下降的現象），非常適合用來在短時間內快速充電。

捱夜急救大法｜3. 增加攝取Omega-3 抑制大腦神經發炎

捱夜會引發大腦的神經發炎反應，損害認知功能。一項2025年發表於《Brain Sciences》期刊的綜述研究指出，Omega-3脂肪酸（特別是EPA和DHA）能顯著改善睡眠剝奪引起的認知與行為障礙。其機制在於Omega-3能有效抑制神經發炎，調節免疫反應。

捱夜急救大法｜4. 規律有氧運動釋放BDNF 促進神經復原

運動是對抗睡眠剝奪傷害最有力的非藥物干預之一。一篇2025年發表於《Behavioural Brain Research》的統合分析證實，運動能顯著增加BDNF濃度、調節血清素水平，從而預防睡眠剝奪引起的焦慮和憂鬱行為。另一篇2026年發表的研究更指出，即使僅一週的短期運動介入，也能有效逆轉長期睡眠剝奪引起的認知缺陷和海馬迴BDNF耗竭，恢復樹突棘密度和突觸可塑性。運動能多次觸發BDNF釋放，促進神經元修復與再生。

捱夜後遺症｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

睡眠不足9大身心變化

長期和短期記憶衰退

● 睡眠不足會影響大腦海馬體

免疫力變差

● 容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒

肩頸膊痛

小肚腩

● 睡眠不足影響身體瘦素和胃飢餓素

● 增加食慾導致肥胖

皮膚鬆弛

● 皺紋增加

● 睡眠不足導致骨膠原流失

眼袋眼紋

● 眼瞼鬆弛、發紅，以及黑眼圈和眼紋

腳水腫

● 增加體內壓力荷爾蒙水平、皮質醇及患心臟病風險

脫髮

肌肉量減少

● 睡眠不足導致肌肉萎縮

資料來源：英國寢具公司 Bensons for Beds， Dr. Sophie Bostock

捱夜後遺症｜捱夜後的「4大危險行為」加劇身體損耗

台灣重症科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文指出，捱夜後的「4大危險行為」大大增加猝死風險，並指出睡眠時間若長期少於特定時數，會使心血管疾病風險激增達2至3倍。他指出睡眠不足的惡性循環會讓身體傷上加傷：

1. 將睡眠時間壓縮

當睡眠時間被壓縮至每日少於4小時，且持續3天，身體會被迫進入「急性睡眠剝奪」的危機模式。研究證實，即使僅有一天嚴重睡眠不足，也會導致血壓升高、心跳加快、發炎指數上升，翌日出現心臟疾病的風險便顯著增加。過往已有多篇研究顯示，睡眠少於5小時，心血管疾病風險約為1.4至1.5倍；若睡眠少於4小時，風險更會躍升至2至3倍。

2. 捱夜後假裝若無其事

通宵後的身體並非完好如初。皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會全天偏高，交感神經過度活躍，使心臟持續負重。研究顯示，只要連續24小時不睡覺，自律神經功能便會下降30%，心律不正風險隨即升高，這些都是猝死的重要前兆。

3. 長期處於「睡眠負債」狀態

每天睡不到6小時雖不會立即倒下，但會逐漸侵蝕全身系統，導致情緒不穩、反應遲鈍、血壓起伏。醫學研究證實，長期睡眠少於6小時，將顯著增加死於心血管疾病的風險。

4. 捱夜後仍置身高壓環境

捱夜後的身體本就處於交感神經過度興奮、血液黏稠度增加的脆弱狀態。若此時再投入高壓工作或進行高強度健身，無異於在脆弱的血管中施加巨大壓力，最容易誘發急性心肌梗塞等。

睡眠健康｜捱夜後3大正確做法

美國健康與營養調查（NHANES），研究針對2,100位自覺睡眠不足的成年人，以「C反應蛋白（CRP）」作為炎症生物指標，發現久坐者體內發炎指數較高。研究指出，要有效降低身體發炎，可進行約20分鐘的中高強度運動，如快走、騎單車、跳繩等，就能顯著減輕捱夜後帶來的身體發炎負擔。但研究特別強調，運動超過20分鐘後的抗發炎效果，不會再顯著提升。

黃軒建議，捱夜後的正確做法可以遵循以下3個步驟調整身心狀態：

捱夜後3大正確做法

1. 先補眠，不必太久

建議不需睡太久，即使是20分鐘午覺也可以，都能讓人恢復一點點神智與體力。

2. 選擇中等強度活動

可選擇快走、瑜伽、有氧操等中等強度運動，以20分鐘為宜。

3. 避免久臥不動

完全不動會讓發炎毒素堆積、情緒更低落。簡單活動如伸展或踏步都能讓身體感覺更好。

資料來源：重症專科醫生黃軒

捱夜急救｜4大貼士打破惡性循環

黃軒醫生強調，真正的危險在於讓「捱夜」成為習慣，故此他提出4大實用貼士助眠：

● 營造助眠環境：睡前2小時遠離手機等電子設備，避免藍光抑制褪黑激素。臥室可使用暖色燈光與遮光窗簾，並將室溫維持在20-22°C，有助快速入睡。

● 調整飲食習慣：晚上7時後避免高熱量宵夜。睡前可喝溫牛奶或吃一些車厘子（櫻桃），因其含有褪黑激素，有助提升睡眠質量。

● 建立固定睡前儀式：晚上9時後可進行放鬆活動，如用40°C溫水泡腳、聆聽輕音樂。也可進行肌肉放鬆訓練，從腳趾到頭部逐步緊繃再放鬆，重複3次，有助減少焦慮。

● 周末避免過度補眠：建議補眠時間最多不超過1.5小時，以免打亂生理時鐘，影響下一週的正常作息。白天工作時，也可每45分鐘短暫閉眼深呼吸3分鐘，幫助減少疲勞累積。