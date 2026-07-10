減肥瘦身｜告別水腫虛肥！日本專家推薦特製燒脂茶，30天免運動節食極速瘦7磅

女士們步入中年後，即使體重沒有大幅增加，腰腹贅肉卻越來越難消。日本一名家庭主婦實測由專家推薦的「燒脂茶」，無須運動減肥1個月自然瘦7磅，連最難減的腰圍都瘦了2.2吋，變回25吋不是夢！

去水腫｜不節食不運動 自動瘦7磅

據《日本經濟新聞》報道，52歲家庭主婦坂田女士，在不改變運動及飲食習慣的情況下，僅靠每天早晚飲用自製的「紅豆紅茶」，一個月後體重從50公斤降至46.9公斤（約7磅），腰圍更從68.5厘米大幅縮減至62.8厘米（約2.2吋）。

去水腫｜一個月實測數據

坂田女士身高160厘米，原本體重50公斤，雖不算肥胖，但腰腹贅肉始終困擾著她。她參考日本內科名醫石原新菜醫生的「紅豆紅茶」食譜，每日早晚各喝一杯約150毫升。

一個月後的成果如下：

飲用前 飲用後 變化 體重 50kg 46.9kg -3.1kg 體脂率 28.8% 26.5% -2.3% 腰圍 68.5cm 62.8cm -5.7cm

坂田女士分享，飲用第二天便感受到明顯的利尿效果，排尿量增加；第八天發現長年困擾的腳部冰冷問題改善；第二十天排便更順暢，身體也變得輕盈。

去水腫｜紅豆＋紅茶去水腫減虛肥

日本「紅豆博士」、農學博士加藤淳指出，紅豆外皮含有豐富的多酚物質，含量約為紅酒的1.5至2倍。動物實驗發現，紅豆多酚能減緩人體對糖分的分解與吸收速度，有助抑制中性脂肪囤積。

紅豆與紅茶形成了獨特的「排水抗肥」機制：

● 紅豆：富含皂苷與鉀質，具天然利尿作用，能帶走體內多餘水分與鈉鹽

● 紅茶：全發酵過程產生的茶黃素能溫暖身體，有助抑制內臟脂肪增長

兩者相輔相成，特別適合長期處於冷氣房、缺乏運動且體質偏寒的OL。

去水腫｜自製「紅豆紅茶」2食譜

材料：紅豆100克、水1.5公升、紅茶包4個

1. 明火煮法：

● 紅豆簡單沖洗，不需浸泡

● 放入1公升沸水中，小火煮20分鐘

● 加入餘下500毫升水，續煮20分鐘至紅豆軟化

● 熄火後放入紅茶包，加蓋燜焗3分鐘

● 過濾紅豆，茶湯裝瓶即可

2. 保溫瓶燜焗法：

● 將洗淨的紅豆放入預熱的保溫瓶，注入滾水燜焗至少8小時即可。

● 注意事項與禁忌族群

● 飲用時切記不加糖，且建議只喝茶湯。煮紅豆產生的白色泡沫含消腫皂苷，不需撇除。

去水腫｜3類人慎飲

以下族群飲用前應諮詢醫生：

● 慢性腎臟病、心臟病、高血壓患者（需限制水分與鉀質攝取）

● 腸胃敏感者（紅豆纖維與寡糖易致脹氣）

● 孕婦、經期女性及對咖啡因敏感者（紅茶含咖啡因）

壓力致肥｜OL「肥肚不肥手腳」 狂節食運動無效

台灣初日診所新陳代謝暨減重專科醫生周建安在其Facebook專頁發文指出，女士們經常會出現「只有肚子特別胖」的體型，尤其是辦公室OL更加常見。他解釋，小腹形成與壓力荷爾蒙相關。曾經有一名30多歲女子本身有規律運動習慣，為了追求理想身材開始減少三餐份量，晚餐經常只吃沙律，同時增加運動量，但小腹始終瘦不下來。後續甚至出現自律神經失調與睡眠障礙，經檢測發現她除了皮質醇偏高外，胰島素阻抗高達6.7，合併血脂異常、肝功能與發炎指數異常等狀況。

壓力致肥｜壓力荷爾蒙增加脂肪囤積小腹

周建安表示，長期壓力會讓壓力荷爾蒙皮質醇持續偏高，不只影響代謝，也會改變脂肪儲存的位置，尤其小腹是重災區。發表於《Current Obesity Reports》的一項研究指出，內臟脂肪細胞上的糖皮質激素受體密度較高，因此當壓力荷爾蒙升高時，內臟會比其他部位更容易接收到訊號。此外，內臟脂肪中的「11βHSD1」酵素會進一步提高局部皮質醇活性，讓脂肪更容易囤積在腰腹部。

壓力致肥｜壓力刺激食慾 或致暴食傾向

壓力也會刺激食慾，讓人特別想吃甜食、炸物等高糖高油「慰藉食物」，同時降低身體對飽足感與血糖調節能力。換句話說，壓力不只讓人吃得更多，也讓脂肪更容易儲存在腰腹部，因此許多人最先變胖的往往不是手腳，而是肚子。

壓力致肥｜5大重點減肚腩 依賴節食運動無用

如何避免壓力型肥胖？周建安建議把握5個原則：

● 1. 避免過度節食：長期熱量與營養攝取不足，會讓身體處於更高壓力狀態，進一步提高皮質醇分泌。建議均衡攝取足夠蛋白質、適量優質澱粉及維他命與礦物質，幫助維持代謝與身體機能。

● 2. 改善睡眠品質：良好睡眠有助穩定情緒、調整內分泌、修復組織，讓身體有機會恢復平衡。

● 3. 減少高糖、高油飲食：壓力大時容易出現「報復性進食」，長期下來不僅增加體重，也可能加劇發炎反應、影響血糖穩定。

● 4.適量增加運動：肌力訓練有助維持肌肉量、提升基礎代謝，搭配有氧運動有利長期體脂管理。但運動並非越多越好，若長期過度訓練卻缺乏恢復時間，也可能提高皮質醇，讓人越動越疲憊。

● 5. 適當補充營養素：鎂、維他命B群、色胺酸及GABA等營養素與情緒穩定及壓力調節息息相關，可協助維持身體機能與代謝平衡。

周建安提醒，若出現吃不多但腰圍持續增加，甚至合併睡不好、容易疲倦、嘴饞或餐後嗜睡等情況，應懷疑可能與荷爾蒙及代謝失衡有關，建議尋求專業醫生協助，而非盲目減肥。

減肥習慣｜4個簡單習慣 無痛減肥2年不反彈

台灣肥胖症專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，引述一項發表於頂尖醫學期刊《JAMA》的最新研究發現，只要將4個簡單習慣融入生活，不僅能逆轉高血脂、高血糖、肥胖等代謝問題，且健康效果還能維持長達2年。研究中所推廣的並非魔鬼訓練或嚴格節食，而是把以下4件事變成每天生活的日常：

1. 餐餐吃蔬菜

干預組成員一起準備蔬菜料理、一起用餐，讓吃青菜變成一件享受的事，而非被迫的苦差事。研究追蹤發現，干預組在24個月後仍保持較高的蔬菜攝取量。

2. 每日快走

干預組成員平均每天步行5,356步，每週中強度身體活動時間平均達127.5分鐘。研究強調，參與者在步行中享受新鮮空氣、氣味、聲音和色彩，以及運動後腦內啡帶來的愉悅感，「享受」是習慣能夠持續的關鍵。

3. 感官覺察

練習在吃飯或走路時，用心感受食物的香氣、顏色和味道，或體會運動後神清氣爽的感覺。研究證實，干預組在24個月後仍維持較高的感官覺察能力，這有助於強化健康行為的正向回饋。

4. 情緒調節

當面臨壓力或想吃東西的衝動時，先給自己一個緩衝空間，學習好好處理情緒，而不是用食物來發洩。研究發現，干預組在6個月時的感知壓力顯著低於對照組。

ELM研究證實，透過養成上述4個簡單習慣，不僅能改善血糖、腰圍、三酸甘油酯等臨床指標，還能顯著提升生活品質，且效果可持續長達2年。