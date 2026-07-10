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抗衰老｜40歲後老得快？體內抗氧化物大跌一半！營養師推介兩款海鮮高效抗老
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抗衰老｜40歲後老得快？體內抗氧化物大跌一半！營養師推介兩款海鮮高效抗老

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們一到40歲，都不約而同覺得力不從心，感覺身體衰老了許多。有營養師提醒，體內1種分泌一旦年過40歲，就會自然急劇下降50%，更加會隨年歲增長繼續暴跌至80%。要補充這種「抗衰老元素」，多吃2種海鮮即可！

 

抗衰老｜年過40歲牛磺酸暴跌50% 越老剩下越少

　　台灣營養師邱世昕在其Facebook專頁發文，指出人到40歲後，血液中的牛磺酸濃度會逐漸下降，被認為可能是促進老化的因素之一。約從40歲開始，體內牛磺酸濃度可能只剩年輕時的一半，導致上了年紀的人容易感到疲勞，「粒線體」運作逐漸減緩。而到了高齡階段，牛磺酸濃度會繼續暴跌至高達80%。

　　根據2023年發表於頂尖期刊《Science》的研究證實，在小鼠、猴子和人類中，循環牛磺酸濃度都會隨著年齡增長而下降。60歲人群的牛磺酸水平僅為5歲人群的三分之一左右。該研究顯示，補充牛磺酸可將中年小鼠的健康壽命延長約12%，相當於人類7至8年。

　　研究發現牛磺酸是維持粒線體蛋白質合成的重要成分，有助於延緩端粒磨損、保護DNA、重新活化體內幹細胞，因此被認為具有抗老化潛力。

40歲後陷「斷崖式衰老」　多食2種海鮮抗老　營養師揭催老成因：體內1物急跌50%【附6招抗老保青春】

抗衰老｜牛磺酸抗老化4大機制

　　邱世昕營養師說明，實證醫學研究顯示足量牛磺酸有助於延緩老化，主要透過以下機制發揮作用：

 

　　●　1. 保護粒線體功能：隨著年齡增長，粒線體功能逐漸衰退，導致細胞能量（ATP）產生減少。牛磺酸是維持粒線體蛋白質合成的重要成分，確保細胞內部能量輸出穩定，減緩氧化壓力。

　　●　2. 抑制慢性發炎：老化伴隨體內「衰老細胞」的累積，這些細胞會持續分泌促炎因子，加速周圍健康細胞退化。研究證實牛磺酸能優化細胞存活訊號，抑制低度慢性發炎。

　　●　3. 保護端粒與DNA：補充牛磺酸可抑制端粒磨損速度，減少DNA斷裂與變異的發生率。

　　●　4. 活化幹細胞：40歲後身體修復能力下降，幹細胞陷入休眠。牛磺酸能改善幹細胞的生存微環境，重新活化其分化與再生能力。

 

抗衰老｜多吃2種海鮮補充牛磺酸

40歲後陷「斷崖式衰老」　多食2種海鮮抗老　營養師揭催老成因：體內1物急跌50%【附6招抗老保青春】

　　邱世昕營養師建議，在健康、壓力較低、不熬夜的情況下，肝臟可自行合成足夠的牛磺酸；飲食中適量攝取海鮮，如章魚、蛤蜊或肉類，有助於維持體內牛磺酸濃度。

　　根據美國加州大學洛杉磯分校的數據，牛磺酸含量較高的食物包括：

　　●　扇貝：約827毫克/100克

　　●　淡菜：約655毫克/100克

　　●　蛤蜊：約520毫克/100克

　　●　魷魚：約356毫克/100克

　　●　烏骨雞肉：約169毫克/100克

　　●　豬肉：約61毫克/100克

　　●　牛肉：約43毫克/100克

　　此外，運動後牛磺酸濃度會增加，規律運動也是提升體內牛磺酸水平的方式之一。

 

　　邱世昕提醒，40歲後隨著年齡增長，加上工作壓力大、睡眠不足及高強度的日常消耗，肝臟合成牛磺酸的速度可能跟不上需求，此時可依個人狀況評估是否需要額外補充相關保健品。

 

抗衰老｜牛磺酸抗老爭議

　　然而，牛磺酸的抗衰老功效並非毫無爭議。2025年，美國國家老化研究所Rafael de Cabo團隊在《Science》發表研究，對牛磺酸作為衰老生物標誌物的觀點提出質疑。

　　加拿大麥吉爾大學2025年發表於《Aging Cell》期刊的研究也指出，在137名20至93歲男性的樣本中，未觀察到循環牛磺酸水平與衰老、肌肉質量、力量、身體表現或粒線體功能之間的關聯，挑戰了牛磺酸缺乏是人類衰老主要驅動因素的理論。

　　另有報道引述研究發現，牛磺酸濃度在不同群體間存在較大個體差異，且影響程度可能大於年齡因素，因此將牛磺酸定義為衰老標誌物仍有待深入研究。

 

抗衰老｜研究證實不分男女 2個歲數是分水嶺

　　美國史丹福大學在2024年曾發表一項研究刊登於《自然老化》期刊，研究發現，人體老化平均發生在44歲與60歲左右，導致身體機能出現顯著轉折，俗稱「斷崖式衰老」。該研究追蹤了108名25至75歲的成年人數年，分析了超過13萬個分子的變化，發現約81%的分子呈現非線性波動。

 

抗衰老｜第一次衰老：44歲

　　研究指出，第一個劇烈變化期平均發生在44歲。此時，與心血管疾病、酒精、咖啡因及脂質代謝相關的分子會發生顯著變化。這解釋了為何中年後更容易發胖、宿醉恢復更慢，以及咖啡因耐受度下降。這種變化不僅與女性更年期有關，研究亦發現在40多歲的男性身上也觀察到類似現象。此外，與皮膚和肌肉老化相關的分子也在這個時期開始劇變。

 

抗衰老｜第二次衰老：60歲

　　第二個劇烈的老化轉折點則出現在平均60歲。此時的變化更為全面，主要影響免疫系統、腎功能及血糖代謝。此時免疫功能顯著下降，慢性發炎風險增加，對抗感染的能力減弱。腎臟的排毒效率開始降低，血糖控制也變得困難，使得糖尿病等慢性病風險顯著上升。研究發現，與大腦清除β澱粉樣蛋白（與阿茲海默症相關）能力相關的分子也會在60歲左右急劇變化。

 

抗衰老｜6招抗老保青春

　　雖然老化是自然過程，但在關鍵年齡點提前調整，能顯著減緩影響。台灣基因醫學專家張家銘醫生曾在其Facebook專頁引用相關研究，並分析老化成因及提出相對應抗衰老建議：

 

抗斷崖式衰老6大建議：

44歲保養建議

　　●　調整飲食：減少高脂、高糖食物及酒精攝取，因身體代謝這些物質的效率已下降。

　　●　強化肌肉：有意識地進行阻力訓練，增加肌肉量以對抗自然流失、穩定基礎代謝。

　　●　留意咖啡因：根據身體反應調整攝取量與時間，避免影響睡眠。

 

60歲保養建議

　　●　提升免疫力：保持規律運動，並確保攝取充足的優質蛋白質與維他命D。

　　●　保護腎臟：減少高鈉（加工食品、醃漬品）與過量蛋白質的負擔。

　　●　穩定血糖：減少精製糖，增加膳食纖維，並維持運動習慣。

 

Tags:#抗衰老#斷崖式衰老#凍齡#美肌#營養師推介#輔酶Q10#抗氧化#海鮮營養#逆齡飲食#養生調理
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