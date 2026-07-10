健康飲食｜翻熱食物前少做一步！微塑膠激增百倍，過度攝入或增心臟病風險，專家揭5大預防關鍵

直接把塑膠外賣盒連同飯菜一起放進微波爐加熱，可能會為午餐「加料」！浙江大學一項最新研究揭示，這個看似方便的習慣，可能在不知不覺中吃下大量微塑膠。

塑膠微粒｜微波加熱油脂 促微塑膠釋放達125倍

據《央視網》報道，浙江大學研究團隊，2026年3月在國際期刊《科學進展》上發表一項重要研究，發現將帶油的塑膠外賣盒放進微波爐加熱3分鐘，釋出的微塑膠數量竟飆升至只裝水加熱時的125倍。研究人員選用市面上最常見的聚丙烯（PP）與聚乙烯（PE）材質餐盒進行實驗。一組裝入大豆油模擬油膩菜餚，另一組裝水作為對照，以800瓦微波爐分別加熱1、3、5分鐘，結果令人震驚：

PP材質餐盒： 加熱油脂3分鐘，微塑膠釋放量是裝水加熱的29倍

加熱油脂3分鐘，微塑膠釋放量是裝水加熱的29倍 PE材質餐盒：加熱後微塑膠釋放量 直接飆升至125倍

研究亦發現，加熱後油脂中的銅、鉛、鋅含量，分別比水中高出309倍、147倍、80倍。這些被油脂包裹的微塑膠更容易穿透細胞膜，破壞腸道健康。

塑膠微粒｜綜合研究證實微塑膠增加健康風險

微塑膠進入人體後可能帶來多種健康危害：

塑膠微粒｜5招減少攝入微塑膠

綜合專家建議，日常生活中可採取以下措施：

加熱飯菜改用玻璃或陶瓷容器： 即使是標示「微波爐適用」的塑膠，長期高溫使用仍存在風險，尤其油性、酸性食物更容易促進塑膠成分遷移。

即使是標示「微波爐適用」的塑膠，長期高溫使用仍存在風險，尤其油性、酸性食物更容易促進塑膠成分遷移。 減少一次性塑膠製品： 盡量使用玻璃、木質、陶瓷或不鏽鋼材質替代。

盡量使用玻璃、木質、陶瓷或不鏽鋼材質替代。 飲用煮沸過的水： 研究發現將水煮沸並簡單過濾，可除去高達90%的微塑膠。

研究發現將水煮沸並簡單過濾，可除去高達90%的微塑膠。 吃海鮮去除內臟： 微塑膠容易在海洋生物內臟中富集，食用前建議去除。

微塑膠容易在海洋生物內臟中富集，食用前建議去除。 避免塑膠茶包：選擇散茶或使用不鏽鋼、玻璃茶濾網。

微塑膠｜3種外食習慣攝入塑膠微粒

基因醫生張家銘在當地健康節目《祝你健康》中指出，塑膠微粒在日常生活中無所不在，尤其以下3種習慣，可能讓人不知不覺攝入大量微塑膠：

紙杯裝熱飲/熱咖啡： 許多上班族習慣每天早上買一杯熱咖啡，但紙杯內層的聚乙烯（PE）淋膜遇熱即會釋出塑膠微粒。張家銘形容，這就像用塑膠袋裝熱湯，雖然方便卻會溶出有害物質。

許多上班族習慣每天早上買一杯熱咖啡，但紙杯內層的聚乙烯（PE）淋膜遇熱即會釋出塑膠微粒。張家銘形容，這就像用塑膠袋裝熱湯，雖然方便卻會溶出有害物質。 樽裝水和茶包： 樽裝水在開封、擠壓的過程中，瓶身與瓶蓋摩擦便會產生大量塑膠微粒。張家銘建議自備玻璃或不鏽鋼容器取代膠樽。此外，部分茶包使用塑膠材質製成，經熱水沖泡後會釋放大量微粒，因此選購時要留意。

樽裝水在開封、擠壓的過程中，瓶身與瓶蓋摩擦便會產生大量塑膠微粒。張家銘建議自備玻璃或不鏽鋼容器取代膠樽。此外，部分茶包使用塑膠材質製成，經熱水沖泡後會釋放大量微粒，因此選購時要留意。 塑膠容器微波加熱：便利店的微波食品雖然方便，但高溫會加速塑膠容器釋出塑膠微粒。張家銘強烈建議，加熱前應將食物移至陶瓷或玻璃容器中。

微塑膠｜4招抗炎排毒 提升代謝率

張家銘指出，雖然無法完全杜絕塑膠微粒的接觸，但仍可透過以下4個生活習慣，幫助提升身體代謝，有助排毒：

自備環保容器： 以玻璃杯或不鏽鋼容器取代紙杯、寶特瓶，盛裝熱飲時更安全。

以玻璃杯或不鏽鋼容器取代紙杯、寶特瓶，盛裝熱飲時更安全。 避免以塑膠容器進行微波爐加熱： 便利店微波食品應取出改用自備容器加熱，避免塑膠遇熱釋出微粒。

便利店微波食品應取出改用自備容器加熱，避免塑膠遇熱釋出微粒。 多喝水、規律運動： 增加飲水量能夠幫助身體代謝和排出這些微粒，規律運動也能提升血液循環和代謝效率。但補充水分時應避免過度依賴瓶裝水。

增加飲水量能夠幫助身體代謝和排出這些微粒，規律運動也能提升血液循環和代謝效率。但補充水分時應避免過度依賴瓶裝水。 減少超加工食品攝取：最新研究觀點指出，超加工食品是目前民眾攝取塑膠微粒的主要途徑之一，美國成年人超過50%的熱量攝入來自超加工食品。

微塑膠｜日常6個習慣「吞膠量」驚人

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種常見接觸到微塑膠的習慣，當中數據相當驚人：

1. 泡一杯塑膠茶包的茶：釋放116億顆微塑膠進入茶水中。根據2019年《環境科學與技術》期刊的研究，一個塑膠茶包在95°C熱水中浸泡5分鐘，會釋放出約116億個微塑膠和奈米塑膠顆粒。

2. 用塑膠便當盒微波加熱：加熱3分鐘，每平方厘米的便當盒會釋放422萬顆微塑膠與21億顆納米塑膠。溫度越高、時間越長，釋放的數量也越多。綠色和平組織的報告也指出，微波塑膠容器可能在數分鐘內釋出數十萬至數十億個微塑膠顆粒。

3. 每天一杯手搖飲：如喝熱飲，每公升飲料約含數千至5000顆微塑膠，一年下來喝進的微塑膠將近36萬顆。

4. 喝樽裝水：每公升樽裝水約含24萬顆奈米塑膠顆粒，是同等量自來水的3倍。研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒主要來自瓶蓋的HDPE材質。

5. 用塑膠砧板切菜：一次切菜會釋出約1114顆微塑膠，一年下來累積進入食物的微塑膠量可達1450萬至7940萬顆。研究顯示，塑膠砧板是肉類中微塑膠污染的重要來源。

6. 穿尼龍或聚酯纖維衣服：穿著20分鐘，每克布料會脫落約400根微纖維進入室內空氣，進而被吸入人體。全年穿著的脫落量約為9億根，是洗衣機釋放量的3倍。

微塑膠｜5招自救減少攝入微塑膠

李思賢表示，微塑膠無法完全避開，但可以降低暴露。以下5個簡單改變，就能有效減少攝入量：

改用棉布茶包或散茶： 避免使用塑膠材質茶包

避免使用塑膠材質茶包 塑膠容器不進微波爐： 改用玻璃或陶瓷容器加熱

改用玻璃或陶瓷容器加熱 改用木製或不鏽鋼砧板： 減少切菜時的塑膠微粒產生

減少切菜時的塑膠微粒產生 保持室內通風： 減少空氣中懸浮的塑膠纖維

減少空氣中懸浮的塑膠纖維 選擇天然纖維衣物：多選棉、麻、羊毛等材質，減少尼龍、聚酯纖維

微塑膠｜飲水前先做1個步驟 有助減少塑膠微粒

近年研究陸續發現，連日常飲用水中可能含有微塑膠微粒。台灣家醫科醫生陳欣湄曾在其Facebook專頁引述《Environmental Science & Technology Letters》期刊上的一項研究，指出在實驗條件下，將自來水煮沸後再過濾，能大幅減少水中納米及微塑膠的含量。這是因為當水中礦物質（如鈣離子）較高時，煮沸後形成的碳酸鈣晶體會包覆部分微塑膠顆粒，並隨沉澱一同被過濾掉。在最佳條件下，微塑膠量最多可降低約90%。

陳欣湄建議，平日煲水後可依循下列步驟，以減少水中塑膠微粒：

1. 煮沸：將自來水煮至完全沸騰。

2. 靜置：關火後稍待片刻，避免立即大力攪動，讓沉澱物更容易形成與下沉。

3. 過濾：可使用咖啡濾紙（類似手沖咖啡的做法）、或用濾水壺、細濾網等，至少將可見的沉澱與結晶濾掉。

陳欣湄亦補充，盛裝飲用水時宜優先選用玻璃或不鏽鋼容器，盡量避免熱水長時間接觸塑膠容器。她表示，此方法旨在降低飲水途徑的微塑膠暴露，屬於「可做、低成本」的生活策略。雖然並非萬全之策，尤其納米級微粒在日常濾材下仍可能難以完全去除，但根據現有證據，煮沸後再過濾仍是相對簡單且具研究支持的做法之一。