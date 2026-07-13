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減肥瘦身｜久坐族必學！日本爆紅3步伸展，睡前5分鐘踢走辦公室象腿
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減肥瘦身｜久坐族必學！日本爆紅3步伸展，睡前5分鐘踢走辦公室象腿

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少市民深受小腿外翻或大腿前側肌肉明顯突起所困擾，視覺上令雙腿顯得既粗且短，影響整體比例。近期，日本網上瘋傳一套「睡前3步伸展法」，無需任何輔助器材，只需每日就寢前於床上做5分鐘，即可改善線條，塑造筆直修長的少女腿！

 

懶人運動｜睡前3步拉伸法

　　日本近期網上爆紅一套「睡前美腿伸展法」，該套動作針對久坐及姿勢不良所引致的肌肉張力失衡，透過溫和延展髖關節與股四頭肌，有助舒緩水腫、矯正假胯寬，恢復雙腿自然延伸感。這套動作無需器材，操作簡單且零成本，只需於睡前抽出5分鐘，在床上完成全套伸展，持續兩星期，大腿線條便可見明顯緊緻。

 

懶人運動｜日本爆紅「睡前3步拉伸法」　每日床上5分鐘改善久坐練出筆直美腿

懶人運動｜日本爆紅「睡前3步拉伸法」　每日床上5分鐘改善久坐練出筆直美腿

懶人運動｜日本爆紅「睡前3步拉伸法」　每日床上5分鐘改善久坐練出筆直美腿

懶人運動｜日本爆紅「睡前3步拉伸法」　每日床上5分鐘改善久坐練出筆直美腿

 

懶人運動｜伸展第一步

基礎版：腳趾跪坐式

　　雙膝跪地，腳趾撐地，臀部緩緩坐於腳跟之上，保持腰背挺直，維持2至3分鐘。

　　此舉能溫和伸展足底筋膜及腳踝關節，舒緩整天穿著高跟鞋或久站所致的足部疲勞，同時為後續大腿拉伸做好熱身準備。

 

進階版：腳背貼地跪坐式

　　　　轉為腳背平貼地面，雙膝跪地，臀部同樣坐於腳跟，維持2至3分鐘。

　　此動作進一步加深大腿前側及脛骨前肌的伸展強度，有助放鬆繃緊的股四頭肌附著點，特別適合久坐一族針對性舒緩膝蓋周圍的僵硬不適。

 

懶人運動｜伸展第二步

基礎版：低位弓步蹲拉伸

　　一腳前踏成弓步，另一腳向後跪伸、腳背貼地，雙手撐於前方地面，重心向下深壓，每邊維持1分鐘。

　　此動作重點在於深度開髖及延伸後側大腿，能有效伸展繃緊的髖部腹股溝（髂腰肌），促進下半身血液循環，改善假胯寬問題。

 

進階版：側向低弓步展體

　　身體進一步壓低並面向一側，一腿彎曲深蹲，另一腿向側邊完全伸直，貼近地面舒展，每邊維持30秒。

　　此舉精準針對平日極少運用的大腿內側肌群，強力伸展內側至膝蓋的線條，有助擊退鬆弛贅肉，令雙腿更顯筆直。

 

懶人運動｜伸展第三步

基礎版：反向跪姿後傾

　　雙膝跪地，身體重心慢慢向後傾，雙手支撐在身後，保持背部挺直，呈現伸展感的後傾姿態，維持1分鐘。

　　此舉有助放鬆大腿前側肌肉及髖關節張力，喚醒因長期久坐而縮短繃緊的肌群。

 

進階版：臥英雄式

　　臀部坐在雙腳腳跟之間，整個人平躺於床上，雙手自然向頭頂方向伸展，極限拉長身體，維持2至3分鐘。

　　此動作是針對大腿前突的核心動作，透過平躺姿勢深度延展大腿前側肌群（股四頭肌），有效撫平肌肉型大腿，拉長腿部線條。

 

Tags:#體態管理#減肥#瘦腿運動#懶人瘦身#久坐族#假胯寬#日本減肥法#睡前拉伸#下半身肥胖#消水腫#凍齡
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