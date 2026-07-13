飲食危機｜日本名物雞肉刺身含致命惡菌，每年逾千人中毒，50歲男吃一口癱瘓遺憾終生

生食肉類必須加倍小心，隨時會帶來無法挽回的嚴重後果！雞肉刺身雖為日本南九州的地道食品，但普遍大眾的接受度不高，且隱藏極高的健康風險。進食生雞肉有可能因感染彎曲菌，繼而誘發「吉巴氏綜合症」，嚴重者可引致四肢癱瘓。據統計，日本每年有超過1,000人因進食雞肉刺身而食物中毒，當地政府為此將首次制訂處理生雞肉的全國性指引。過去就曾有男子因僅僅吃了一口生雞肉，不幸感染惡菌導致全身癱瘓，且此疾病無法治癒。

據《NHK NEWS》報道，日本九州的鹿兒島縣和宮崎縣，向來有進食雞肉刺身和炙烤雞肉刺身的傳統飲食文化，不少從其他地方到訪的日本人亦會特意嚐鮮。有餐廳食客表示：「我很喜歡雞肉刺身，一直都有吃，生吃的味道更好。」

食用安全｜50歲男吃一口生雞肉染惡菌全身癱瘓

然而，生雞肉極易受到細菌污染，普遍不建議生食。日本每年平均有1,000至2,000人因進食生雞肉而感染彎曲菌中毒，甚至有人因而導致全身癱瘓，失去自理能力。

當地一名50歲男子，兩年前在進食雞肉刺身後，翌日開始出現嚴重腹瀉，症狀持續了一個多星期。其後他更出現雙手乏力的情況，送院後病情進一步惡化，被送入深切治療部（ICU）接受治療，最終確診患上吉巴氏綜合症。醫生相信，他是因感染彎曲菌而導致四肢癱瘓，如今進食、上廁所等日常起居生活，均必須由看護在旁協助。該名患者痛心呼籲：「醫生告訴我這病不能治癒，只是吃一口生雞肉便造成這麼大的影響，我希望你們要三思。」

日本每年有超過1,000人因進食雞肉刺身而食物中毒。（圖：《NHK NEWS》）

日本每年有超過1,000人因進食雞肉刺身而食物中毒。（圖：《NHK NEWS》）

當地一名50歲男子，兩年前在進食雞肉刺身後，不幸感染惡菌導致全身癱瘓。（圖：《NHK NEWS》）

男子確診患上吉巴氏綜合症。（圖：《NHK NEWS》）

男子確診患上吉巴氏綜合症，導致全身癱瘓。（圖：《NHK NEWS》）

如今進食、上廁所等日常起居生活，均必須由看護在旁協助。（圖：《NHK NEWS》）

（圖：《NHK NEWS》）

（圖：《NHK NEWS》）

（圖：《NHK NEWS》）

（圖：《NHK NEWS》）

雖然鹿兒島和宮崎縣政府此前已自行訂立了生雞肉的衛生標準，包括屠宰時必須使用專用砧板和刀具、儲存於攝氏4度或以下的冰箱，並需要經過炙烤殺菌工序，將雞肉表面加熱至250度達1.5分鐘。不過以日本全國層面而言，現行法例僅對處理生牛肉和生豬肉有所規管，生雞肉則一直未有立法監管。

為此，日本厚生勞動省將首次制定全國性的生雞肉衛生標準，規定生食和熟食的雞肉必須分開處理，並須透過煎煮雞肉表面的方式進行消毒，同時亦會提出適當的儲存方法。由於即使按照衛生標準加工處理，生雞肉仍存在一定的食物中毒風險，因此政府亦會要求食肆採取措施，提醒兒童及長者切勿食用生雞肉。

彎曲菌｜彎曲菌常見症狀

根據食物安全中心資料，彎曲菌在家禽、牛、豬、羊和狗等大多數溫血動物中廣泛存在。空腸彎曲菌有不同的宿主，但主要是家禽。大腸彎曲菌則主要在豬隻找到。未經徹底煮熟的肉類（特別是家禽）是彎曲菌其中一個來源。

其他來源包括未經巴士德消毒的奶類及製品、受污染的生的蔬果、受污染的水或受交叉污染的即食食物。動物糞便可污染湖泊及河流；全球有大量感染個案由飲用受污染的水引起。蔬果可通過接觸帶有動物糞便的泥土或水而受到污染。

彎曲菌引起的腸胃不適可影響不同年齡組別的人士，當中以5歲以下的兒童和15至29歲的年輕成年人較常患上腸胃炎。潛伏期一般為2至5天。最常見的症狀為水狀腹瀉或出血性腹瀉、腹痛、發熱、頭痛、噁心及嘔吐。症狀一般持續2至10天，患者多數會自行痊癒，但部分人需要接受抗生素治療。

在免疫力較弱人士可以出現致命的感染個案。在罕見的情況下，感染後可患上反應性關節炎和吉巴氏綜合症等長期疾病。吉巴氏綜合症是身體的免疫系統對神經的攻擊；吉巴氏綜合症患者可連續多個星期出現肌肉無力甚至癱瘓。

同場加映｜沙門氏菌常見病徵+高危溫床

據本港食安中心資料，沙門氏菌可透過受污染食物傳播給人類，來源一般為未煮熟肉類、家禽，以及未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品等，過往本港就曾發生多宗於食肆食用未徹底煮熟雞蛋而感染沙門氏菌個案。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。其中孕婦、嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士較易在受感染後出現嚴重併發症：

沙門氏菌引致食物中毒普遍來源

未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品（如布甸）

資料來源：衞生防護中心

感染沙門氏菌常見病徵

● 嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒

● 若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見

資料來源：衞生防護中心

同場加映｜各種冷藏肉類保存期限

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文，指出不少人家中的雪櫃中，總有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉，然而這些冷藏過久的凍肉除了味道變差之外，更可能對健康有害。為此，他列出各種冷凍肉類的保存期限：

冷藏肉類保存期限

● 紅肉：最多12個月

● 雞肉及鴨肉：建議不超過9個月

● 肉碎：最多3至4個月

● 油脂多的魚類（如三文魚）：2至3個月

● 海鮮：最多4個月

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒

不過黃軒也提醒，上述這些只是「理論上的保存期限」，實際上還需要考慮以下因素：

● 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下

● 凍肉是否經過適當的包裝和密封

● 凍肉是否已曾解凍過

食用安全｜凍肉變質跡象及危害

那麼，市民要如何分辨凍肉是否已經變質？他就列出以下5種情況，以及變質後會出現5大風險。

5大凍肉變質跡象

● 顏色變化：肉類顏色變得暗沉。

● 出現異味：散發出鐵鏽味及臭抹布的氣味。

● 表面黏液：摸起來黏滑，像沾上膠水一樣。

● 結霜過厚：肉類表面結滿厚冰，代表細菌很可能已入侵。

● 失去彈性：肉類按壓不回彈像橡皮。

黃軒指出，一旦食用變質凍肉，隨時有可能危害健康，除了食物中毒之外甚至還有機會致癌。