歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
腎衰竭｜高壓生活等於慢性自殺？醫生揭兩成患者首診即需洗腎，解構高壓性格3大共通點
健康Tips
養生Tips
壓力
身心靈放鬆

腎衰竭｜高壓生活等於慢性自殺？醫生揭兩成患者首診即需洗腎，解構高壓性格3大共通點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人認為決定未來會否洗腎，全因高血壓、糖尿病或習慣因素等影響。但有腎臟專科醫生分享，除了傷腎疾病跟習慣因素外，竟然與人格特質有關，而他更指出有3種「人格特質」最易不知不覺中傷害腎臟健康。

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文表示，在臨床上常遇到腎友崩潰地問，自己明明吃得很清淡、也沒有遺傳，為什麼會走到腎衰竭？他分析指出，除了傷腎疾病跟習慣因素，答案往往藏在他們極度相似的「傷腎人格」裏，並列出以下這3種人格特質，正在不知不覺中對腎臟進行「慢性處刑」：

 

腎臟健康｜3大「傷腎人格」

腎臟健康｜飲食清淡無遺傳仍患腎衰竭？　醫生揭3大傷腎人格　兩成人一求醫即面臨洗腎

1. 完美主義的拼命三郎：長期處於高壓焦慮

  • 特質行為：這類型人責任感極重，習慣性硬撐。
  • 傷腎原因：長期處於高壓下，交感神經過度興奮，身體會分泌大量壓力荷爾蒙，導致全身血管劇烈收縮。腎臟血管長期收縮，就會引發腎壓過高與慢性缺氧，最終走向組織纖維化與硬化。


2. 逃避現實的 鴕鳥性格：對身體警訊視而不見

  • 特質行為：口頭禪是「沒感覺就代表沒事！」，因為害怕面對報告紅字而抗拒就醫。
  • 傷腎原因：慢性腎衰竭到洗腎通常有25至35年的時間，但台灣有將近20%的洗腎腎友第一次看腎臟科就被宣告要洗腎，代表他們看腎臟科醫生晚了20年以上。

　　洪永祥強調，腎臟是個「沉默的器官」，內部沒有痛覺神經。當真的出現水腫、泡泡尿、極度疲憊時，腎功能往往已經掉到剩下不到30%，錯過了黃金治療期。

 

3. 聽信偏方的熱心神農氏：濫用藥物與不明保健品

  • 特質行為：非常熱衷養生，但偏偏不信正統醫學。只會聽信抖音、Facebook或鄰居推薦，就去買「顧腎神藥」或不明偏方，甚至把消炎止痛藥當補品天天吃。
  • 傷腎原因：錯誤的補身等於在天天傷腎，會直接造成急性腎小管壞死，加速洗腎的命運。

 

腎臟健康｜3大對策避免「人格」傷腎

　　洪永祥建議，如果改不了人格特質，那就幫性格裝上「護腎安全閥」，以下是3大方法：

拼命三郎性格：既然停不下來，就把「休息與喝水」列入例行工作，設定鬧鐘強制執行。把「好好睡一覺」列入績效考核，有健康的腎，才能拼得更長遠。

鴕鳥性格：跟家人約好，每年固定在彼此生日或重要紀念日，讓家人強迫帶去身體檢查。不用變勇敢，赴約就好。

神農氏性格：既然喜歡嘗試，就把這份熱情用在正規把關。當每次拿到新產品或偏方，多做一個動作，拿去諮詢腎臟科醫生。用熱愛研究的精神去求證科學，而不是聽信傳言。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

 

同場加映｜出現5大症狀 恐已錯失黃金治療時間

腎臟健康｜飲食清淡無遺傳仍患腎衰竭？　醫生揭3大傷腎人格　兩成人一求醫即面臨洗腎

　　據台灣大千綜合醫院在「世界腎臟日」期間，曾在其Facebook專頁發文提醒大眾，腎臟內科醫生陳孟財指出，腎功能異常在早中期幾乎毫無感覺，臨床上僅有1成患者意識到自己腎臟出問題。他指出患上腎病有5大徵兆，簡稱「泡、水、高、貧、倦」：

腎功能異常5大早期症狀

1.泡

  • 尿液出現小且經久不散的泡沫，可能為蛋白尿。

2.水

  • 四肢或臉部出現不明原因水腫

3.高

  • 血壓異常升高，無預警出現高血壓

4.貧

  • 不明原因貧血

5.倦

  • 經常感到莫名疲倦、無力

資料來源：腎臟內科醫生　陳孟財

 

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

　　根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

 

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

 

腎病先兆丨7類高危群組人士

　　北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

　　她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

  • 體內長期處於高血糖的環境
  • 容易損害腎臟
  • 誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

  • 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4.腎結石患者

  • 輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5.痛風患者

  • 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣人士

7.具不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

 

同場加映｜10大傷腎惡習

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，間接造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波餐具和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

Tags:#腎臟健康#腎衰竭#洗腎#都市病#清淡飲食#隱形殺手#壓力過勞#身體警號#自我檢測
Add a comment ...Add a comment ...
肺癌｜中大研究︰第三代標靶藥助逾半晚期ALK患者7年無惡化，預防腦轉移有望與病共存
更多健康解「迷」文章
肺癌｜中大研究︰第三代標靶藥助逾半晚期ALK患者7年無惡化，預防腦轉移有望與病共存
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處