腎衰竭｜高壓生活等於慢性自殺？醫生揭兩成患者首診即需洗腎，解構高壓性格3大共通點

不少人認為決定未來會否洗腎，全因高血壓、糖尿病或習慣因素等影響。但有腎臟專科醫生分享，除了傷腎疾病跟習慣因素外，竟然與人格特質有關，而他更指出有3種「人格特質」最易不知不覺中傷害腎臟健康。

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文表示，在臨床上常遇到腎友崩潰地問，自己明明吃得很清淡、也沒有遺傳，為什麼會走到腎衰竭？他分析指出，除了傷腎疾病跟習慣因素，答案往往藏在他們極度相似的「傷腎人格」裏，並列出以下這3種人格特質，正在不知不覺中對腎臟進行「慢性處刑」：

腎臟健康｜3大「傷腎人格」

1. 完美主義的拼命三郎：長期處於高壓焦慮

特質行為： 這類型人責任感極重，習慣性硬撐。

這類型人責任感極重，習慣性硬撐。 傷腎原因：長期處於高壓下，交感神經過度興奮，身體會分泌大量壓力荷爾蒙，導致全身血管劇烈收縮。腎臟血管長期收縮，就會引發腎壓過高與慢性缺氧，最終走向組織纖維化與硬化。



2. 逃避現實的 鴕鳥性格：對身體警訊視而不見

特質行為： 口頭禪是「沒感覺就代表沒事！」，因為害怕面對報告紅字而抗拒就醫。

口頭禪是「沒感覺就代表沒事！」，因為害怕面對報告紅字而抗拒就醫。 傷腎原因：慢性腎衰竭到洗腎通常有25至35年的時間，但台灣有將近20%的洗腎腎友第一次看腎臟科就被宣告要洗腎，代表他們看腎臟科醫生晚了20年以上。

洪永祥強調，腎臟是個「沉默的器官」，內部沒有痛覺神經。當真的出現水腫、泡泡尿、極度疲憊時，腎功能往往已經掉到剩下不到30%，錯過了黃金治療期。

3. 聽信偏方的熱心神農氏：濫用藥物與不明保健品

特質行為： 非常熱衷養生，但偏偏不信正統醫學。只會聽信抖音、Facebook或鄰居推薦，就去買「顧腎神藥」或不明偏方，甚至把消炎止痛藥當補品天天吃。

非常熱衷養生，但偏偏不信正統醫學。只會聽信抖音、Facebook或鄰居推薦，就去買「顧腎神藥」或不明偏方，甚至把消炎止痛藥當補品天天吃。 傷腎原因：錯誤的補身等於在天天傷腎，會直接造成急性腎小管壞死，加速洗腎的命運。

腎臟健康｜3大對策避免「人格」傷腎

洪永祥建議，如果改不了人格特質，那就幫性格裝上「護腎安全閥」，以下是3大方法：

拼命三郎性格：既然停不下來，就把「休息與喝水」列入例行工作，設定鬧鐘強制執行。把「好好睡一覺」列入績效考核，有健康的腎，才能拼得更長遠。

鴕鳥性格：跟家人約好，每年固定在彼此生日或重要紀念日，讓家人強迫帶去身體檢查。不用變勇敢，赴約就好。

神農氏性格：既然喜歡嘗試，就把這份熱情用在正規把關。當每次拿到新產品或偏方，多做一個動作，拿去諮詢腎臟科醫生。用熱愛研究的精神去求證科學，而不是聽信傳言。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

同場加映｜出現5大症狀 恐已錯失黃金治療時間

據台灣大千綜合醫院在「世界腎臟日」期間，曾在其Facebook專頁發文提醒大眾，腎臟內科醫生陳孟財指出，腎功能異常在早中期幾乎毫無感覺，臨床上僅有1成患者意識到自己腎臟出問題。他指出患上腎病有5大徵兆，簡稱「泡、水、高、貧、倦」：

腎功能異常5大早期症狀

1.泡

尿液出現小且經久不散的泡沫，可能為蛋白尿。

2.水

四肢或臉部出現不明原因水腫

3.高

血壓異常升高，無預警出現高血壓

4.貧

不明原因貧血

5.倦

經常感到莫名疲倦、無力

資料來源：腎臟內科醫生 陳孟財

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

腎病先兆丨7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

體內長期處於高血糖的環境

容易損害腎臟

誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4.腎結石患者

輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5.痛風患者

經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣人士

7.具不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

同場加映｜10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，間接造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波餐具和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。