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名人保養｜56歲楊婉儀淡出娛圈回春！與愛女同框似姊妹，皮膚緊緻更勝從前
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名人保養｜56歲楊婉儀淡出娛圈回春！與愛女同框似姊妹，皮膚緊緻更勝從前

健康解「迷」
健康解「迷」

　　1995年香港小姐冠軍、現年56歲的楊婉儀（Ｗinnie），自2019年帶同一對子女移居美國後，雖然鮮有公開亮相，但仍不時分享自己及一對子女的生活照。近日，她便於社交平台分享了與21歲大女睇籃球比賽的同框照，只見一掃往日頹態，照片中的她皮膚彷似回春，並沒有被身旁的年輕女兒比下去。

 

突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

　　楊婉儀在社交平台，分享了與21歲大女王婷知（Hannah）一同觀看美國籃球比賽的同框合照，只見留著一頭清爽短髮的楊婉儀，當日與女兒打扮十分隨意，前者身穿白色V領T恤，後者則戴著Cap帽及穿上黑色衛衣及牛仔褲。2人自拍時，楊婉儀笑容燦爛並與女兒雙雙舉起拇指，甚有默契。

　　對比之前憔悴狀態，當天的楊婉儀則顯得精神奕奕，皮膚亦十分水潤細緻，沒有太多歲月痕跡，照片曝光後，不少網民均大讚她逆齡回春。數日後，她跑步時，上載自己的自拍照，照片中她身穿印有「三藩市馬拉松」的運動T恤，有網民便估計她的回春關鍵與她常做有氧運動有關。

 

女兒曾親吻女密友惹性向疑雲

　　楊婉儀一向給人印象是溫婉文靜，但她的大女王婷知（Hannah）近年則經常以中性打扮示人，甚至於嘴角釘上唇環。女兒打扮雖然率性，不過，學業卻非常傑出，與母親一樣，就讀於三藩市州立大學，母女均是「學霸」。 另外，Hannah過去曾大方曬出與女伴的接吻照，遂惹性向疑雲，對此，楊婉儀則曾公開表示全力支持女兒的性向選擇。

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀（Ｗinnie）是1995年香港小姐冠軍。(影片截圖)

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀（Ｗinnie）是1995年香港小姐冠軍。(網上圖片)

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

當選1995年香港小姐冠軍後，楊婉儀便轉而加入娛樂圈，參演了TVB不少劇集。

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀現在不時於社交平台分享跑步照片。（IG@winnieyoung）

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楊婉儀更會與兒子一同參與跑步賽事，狀態甚佳。（IG@winnieyoung）

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀跟仔女關係非常要好。（IG@winnieyoung）

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀。（IG@winnieyoung）

 

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀現在不時於社交平台分享跑步照片。（IG@winnieyoung）

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀早前獨行超市，被網民認出，並將照片分享至社交平台。（小紅書圖）

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀。（IG@winnieyoung）

 

 

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

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楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

 

楊婉儀近日社交平台分享了自己於拉斯維加斯旅遊的照片，並打卡了當地不少景點，又與巨型朱古力品牌公仔合照。

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀於社交平台分享了與21歲大女睇籃球比賽的同框照，只見一掃往日頹態，照片中的她皮膚彷似回春。

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

有網民估計楊婉儀的回春關鍵與她常做有氧運動有關。

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀的大女過去曾大方晒出與女伴的接吻照，遂惹性向的疑雲。

 

楊婉儀真實狀態曝光被指老態畢露

　　楊婉儀過去曾於社交平台分享了自己於拉斯維加斯旅遊的照片，並打卡了當地不少景點，又與巨型朱古力品牌公仔合照。照片中一頭短髮的她，身穿米白色印花襯衫和卡其色闊腿褲，打扮非常樸素。雖然她看起來心情相當愉悅，精神亦不俗，但網民指細看一些近照時，她臉上的老態卻非常明顯，眼角的魚尾紋和深深的法令紋都非常突出，與當初參選港姐時的意氣風發模樣，猶如判若兩人，但氣質依然。

 

老公未見蹤影惹婚變揣測

　　2019年，楊婉儀帶同一對子女移居美國，展開新生活。據悉她曾在當地重投教育工作，並在網上賣美容及健康產品貼補家用。她現時不時在社交平台發文，從中可見她衣著打扮樸素，同時十分注重健康，經常分享跑步做運動的照片，甚至參加長跑比賽。楊婉儀與仔女關係非常要好，如今他們已長大成人，相繼升讀大學，令她大感欣慰。她更會與兒子一同參與跑步賽事，狀態甚佳。至於婚姻方面，她近年分享的照片中，總不見老公王瑞勳的身影，因而不時引發婚變揣測，但她一直未作澄清，亦未有透露婚姻狀況。

 

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

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楊婉儀於2003年便與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，並育有一子一女。（東星娛樂）

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀曾跟丈夫「夫妻檔」經營生意，不過，二人其後涉及多宗錢債官司，女方更傳出抵押港姐后冠和三藩市老家物業還債。

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

楊婉儀｜「落難港姐冠軍」 曾傳變賣后冠代夫還債 　56歲楊婉儀突然回春皮膚緊緻與愛女同框似姊妹

2019年楊婉儀帶著一對子女移居美國過新生活。

 

 

 

讀新聞系出身

　　楊婉儀修讀新聞系出身，參選港姐前的志願是從事新聞工作。1995年她在香港小姐競選中奪冠，卸任後正式加入無綫電視，成為藝員。初時她主要擔任節目司儀及主持，其後獲公司力捧，兼顧劇集演出，參與了不少TVB作品，包括《真情》、《戇夫成龍》、《茶是故鄉濃》等劇集，備受觀眾喜愛。然而，她在入行第8年、於2003年與王瑞勳結婚，婚後誕下一子一女，自此逐漸淡出娛樂圈。

 

傳欠債千萬變賣后冠為夫還債

　其後她與老公以「夫妻檔」形式搞生意，開辦國際幼稚園暨幼兒園，但因管理不善，被合夥人入稟追討約187萬欠款。兩人涉及多宗錢債官司，累積欠債合共過千萬。楊婉儀先後賣出赤柱及跑馬地兩個物業來套現周轉，據了解，她其後再將港姐后冠及三藩市老家物業抵押，最終因無力還款，遭財務公司入稟要求交出后冠及業權。

Tags:#娛樂新聞#楊婉儀#凍齡#港姐冠軍#美肌#逆齡#抗衰老#回春#皮膚保養#保養秘訣
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