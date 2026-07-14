歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

車股6月銷量逐隻睇林sir續吼比亞迪？
機場蓮香樓24小時歎點心$25起+花膠鮑魚灌湯餃限定菜單+大...
美食 搵食地圖

機場蓮香樓24小時歎點心$25起+花膠鮑魚灌湯餃限定菜單+大...
名人健康|靚聲王張偉文年疑半年未洗澡致嚴重壓瘡 傷口潰爛深...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|靚聲王張偉文年疑半年未洗澡致嚴重壓瘡 傷口潰爛深...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
睡眠美顏｜堅持11點前入睡4年，23歲女生實測皮膚脫胎換骨媲美醫美
健康Tips
養生Tips
運動
失眠

睡眠美顏｜堅持11點前入睡4年，23歲女生實測皮膚脫胎換骨媲美醫美

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人生活壓力大，不少人因OT、深夜煲劇而長期晚睡，影響精神，更受黑眼圈和皮膚鬆弛困擾。人人也知道「早睡早起身體好」這道理，偏偏難以實行。內地一位人氣博主由2022年起實行早睡早起計劃，調節生理時鐘。堅持4年後效果驚人，黑眼圈消退了大半，臉部皮膚鬆弛的情況也獲得極大改善。

 

早睡早起丨人氣博主堅持早睡早起4年

　　綜合內地媒體報道，內地23歲博主「是不是小美」由2022年起堅持早睡早起，堅持「11點前入睡、早上7至8點起床」，至今早睡早起計劃已實行4年，成功建立規律的生理時鐘。

　　博主本來不是一個作息規律的人，習慣凌晨2至3點才睡，睡至翌日中午才起床。因長期晚睡，她一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象，才為了改善體質，決心展開早起計劃。

 

早睡早起丨避開深夜EMO時間　內心平穩積極

　　博主憶述，過去習慣熬夜過午夜的自己，常常陷入莫名焦慮、易怒且缺乏耐心的狀態。然而，自從她強迫自己必須在 11 點前躺平，竟然奇蹟似地切斷了夜晚容易「emo」的情緒開關，取而代之的是早起後的平靜。

　　除了心理上的蛻變，生理上的變化更是不容忽視。她觀察到，20歲彷彿是一道分水嶺，身邊的朋友過了這個年紀後，一旦熬夜，皮膚便集體蠟黃、暗沉，甚至連原本沒有黑眼圈的人，也熬出了消不掉的淚溝。這讓她深深體會到早睡是維持身心年輕最無價的投資。

 

早睡早起丨皮膚前後差距極大 網民質疑是靠醫美

　　「是不是小美」的早睡挑戰引發網路熱議，評價有正有反。部分認為博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

　　有自稱與博主同校的網民證實，稱見過博主真人，其早睡前後氣色上的巨大差異屬實；對此，該博主大方坦承自己先天身體素質並不出眾，之所以能有如此大的變化，全憑長達四年日積月累的自律作息，用時間與行動粉碎質疑。

　　該挑戰同時帶動了網民的養生討論潮，不少人分享自身經驗，指出「堅持10點入睡能使肌膚白裏透紅」，更有網民建議將「早睡與戒糖」結合，以達到最佳的健康與美容效果。

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

 

早睡早起丨23歲女實測「早睡挑戰」　每晚11點前入睡　堅持4年效果驚人　靚到被質疑是醫美

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

 

早睡早起丨早睡體質6大好習慣

　　博主「是不是小美」為想要仿效她早睡早起計劃的群眾，整理出以下6個日常生活中易實踐的養生小習慣:

 

1.洗澡時順便刷牙

　　提早刷好牙可以形成心理暗示，避免晚上因為嘴饞而吃宵夜，減少胃部負擔就能提早入睡。

 

2.睡前兩小時限水

　　睡前兩小時內不要喝太多水，如果口渴只需小口抿一下，能有效防止翌日清晨起床時面部水腫。

 

3.白天運動、晚上拉筋

　　盡量將高強度運動安排在白天進行。晚上則適合進行溫和的拉筋、放鬆與冥想，搭配輕柔的音樂，讓身體進入舒緩狀態。

 

4.回家即時梳洗護膚

　　一回到家就立刻洗澡及進行護膚，不給自己躺在梳化玩手機、懈怠拖延的機會。可以利用敷面膜的時間提醒自己，護膚完結就立刻準備上床。

 

5.精製下午茶換水果

　　一日三餐要定時。將下午茶必喝的手搖奶茶、精緻糕點，換成天然水果或養生茶，堅持一週身體就會有明顯改變。

 

6.睡前半小時遠離手機

　　睡前半小時不再看手機。分別提前 30 分鐘、15 分鐘及 5 分鐘設置鬧鐘提醒自己準備就寢。睡覺時關閉小夜燈以促進褪黑素充分分泌，亦可在床頭擺放香薰、準備好耳塞和眼罩，安心入眠。

 

Tags:#早睡挑戰#睡眠習慣#美容覺#天然保養#逆齡#護膚心得#素顏
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康｜施可瑩卵巢癌惡化 停化療改紓緩治療，申請做大體老師：想做有用嘅人
更多健康解「迷」文章
名人健康｜施可瑩卵巢癌惡化 停化療改紓緩治療，申請做大體老師：想做有用嘅人
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處