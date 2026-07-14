睡眠美顏｜堅持11點前入睡4年，23歲女生實測皮膚脫胎換骨媲美醫美

都市人生活壓力大，不少人因OT、深夜煲劇而長期晚睡，影響精神，更受黑眼圈和皮膚鬆弛困擾。人人也知道「早睡早起身體好」這道理，偏偏難以實行。內地一位人氣博主由2022年起實行早睡早起計劃，調節生理時鐘。堅持4年後效果驚人，黑眼圈消退了大半，臉部皮膚鬆弛的情況也獲得極大改善。

早睡早起丨人氣博主堅持早睡早起4年

綜合內地媒體報道，內地23歲博主「是不是小美」由2022年起堅持早睡早起，堅持「11點前入睡、早上7至8點起床」，至今早睡早起計劃已實行4年，成功建立規律的生理時鐘。

博主本來不是一個作息規律的人，習慣凌晨2至3點才睡，睡至翌日中午才起床。因長期晚睡，她一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象，才為了改善體質，決心展開早起計劃。

早睡早起丨避開深夜EMO時間 內心平穩積極

博主憶述，過去習慣熬夜過午夜的自己，常常陷入莫名焦慮、易怒且缺乏耐心的狀態。然而，自從她強迫自己必須在 11 點前躺平，竟然奇蹟似地切斷了夜晚容易「emo」的情緒開關，取而代之的是早起後的平靜。

除了心理上的蛻變，生理上的變化更是不容忽視。她觀察到，20歲彷彿是一道分水嶺，身邊的朋友過了這個年紀後，一旦熬夜，皮膚便集體蠟黃、暗沉，甚至連原本沒有黑眼圈的人，也熬出了消不掉的淚溝。這讓她深深體會到早睡是維持身心年輕最無價的投資。

早睡早起丨皮膚前後差距極大 網民質疑是靠醫美

「是不是小美」的早睡挑戰引發網路熱議，評價有正有反。部分認為博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

有自稱與博主同校的網民證實，稱見過博主真人，其早睡前後氣色上的巨大差異屬實；對此，該博主大方坦承自己先天身體素質並不出眾，之所以能有如此大的變化，全憑長達四年日積月累的自律作息，用時間與行動粉碎質疑。

該挑戰同時帶動了網民的養生討論潮，不少人分享自身經驗，指出「堅持10點入睡能使肌膚白裏透紅」，更有網民建議將「早睡與戒糖」結合，以達到最佳的健康與美容效果。

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

實行早起計劃前，小美一直受嚴重的黑眼圈及淚溝困擾，臉部皮膚更隨年紀漸長而開始出現鬆弛的初老跡象

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

實行早起計劃後，博主皮膚前後差距極大，質疑其驚人的效果是「P圖」或「醫美」的效果，不相信早睡早起如此神奇。

早睡早起丨早睡體質6大好習慣

博主「是不是小美」為想要仿效她早睡早起計劃的群眾，整理出以下6個日常生活中易實踐的養生小習慣:

1.洗澡時順便刷牙

提早刷好牙可以形成心理暗示，避免晚上因為嘴饞而吃宵夜，減少胃部負擔就能提早入睡。

2.睡前兩小時限水

睡前兩小時內不要喝太多水，如果口渴只需小口抿一下，能有效防止翌日清晨起床時面部水腫。

3.白天運動、晚上拉筋

盡量將高強度運動安排在白天進行。晚上則適合進行溫和的拉筋、放鬆與冥想，搭配輕柔的音樂，讓身體進入舒緩狀態。

4.回家即時梳洗護膚

一回到家就立刻洗澡及進行護膚，不給自己躺在梳化玩手機、懈怠拖延的機會。可以利用敷面膜的時間提醒自己，護膚完結就立刻準備上床。

5.精製下午茶換水果

一日三餐要定時。將下午茶必喝的手搖奶茶、精緻糕點，換成天然水果或養生茶，堅持一週身體就會有明顯改變。

6.睡前半小時遠離手機

睡前半小時不再看手機。分別提前 30 分鐘、15 分鐘及 5 分鐘設置鬧鐘提醒自己準備就寢。睡覺時關閉小夜燈以促進褪黑素充分分泌，亦可在床頭擺放香薰、準備好耳塞和眼罩，安心入眠。