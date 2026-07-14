食物敏感｜以為是普通「風癩」？女子食蝦後健身險死！醫生提醒「黃金6小時」勿犯禁忌

內地一名女子中午吃完香辣蝦煲後，前往健身房跑步半小時，沒想到竟引發嚴重過敏反應，從手指腫脹、全身起紅疹，到舌頭腫脹、言語不清，短短幾分鐘內症狀急劇惡化險窒息致命。醫生提醒，吃完海鮮後切勿做1件事，否則會誘發急性蕁麻疹（俗稱「風癩」），嚴重可在數分鐘內奪命。

蕁麻疹丨從皮膚癢到險窒息僅數分鐘

據內媒報道，杭州一名30多歲女子中午與同事吃完香辣蝦煲後，休息片刻便騎電單車前往健身房跑步。做完運動結束返回公司途中，手指開始莫名腫脹，隨後手臂冒出大範圍紅腫風癩。回到公司後，同事發現她滿臉通紅、嚴重水腫，舌頭也開始腫脹，連話都說不清楚。

所幸同事警覺這是嚴重過敏反應，立刻帶她求醫。醫生一看便診斷為嚴重急性過敏，隨即按下搶救鈴，啟動緊急處置。當時女子已頭暈陷入半昏迷、意識漸弱。經過一番搶救後，約一個半小時後症狀完全消退及時保命。

醫生事後指出，幸好搶救及時，若再晚一步的話，水腫從舌頭蔓延到喉嚨，引起喉嚨水腫，就會窒息，就會有生命危險，有可能要切開氣管搶救。

蕁麻疹丨運動+海鮮誘發特殊過敏症狀

女子事後回想自己從小吃蝦和其他海鮮，從來都不會對蝦過敏。這次病發後與朋友談起此事，才得知原來吃海鮮後6小時內不應進行劇烈運動。

她上網查證後發現，這種情況是一種特殊過敏症——食物依賴性運動誘發過敏反應（FDEIA）。其特點在於患者單獨吃海鮮或單獨運動，絕對不會有異樣。惟一旦吃完海鮮後再做劇烈運動，就會立刻觸發身體過敏。

據中國醫科大學附屬盛京醫院過敏科主任醫生魏慶宇解釋，運動時腸道通透性增加、血液重新分配，使得食物中的過敏原更容易進入血液，進而觸發免疫反應。

蕁麻疹丨吃完5類食物勿立刻運動

南方醫科大學珠江醫院兒科中心主任醫生陳劍鋒指出，除了蝦蟹等海鮮外，小麥、堅果、雞蛋、牛奶等也可能成為觸發FDEIA的過敏原。在亞洲人群中，小麥和貝類是最常見的元兇。

蕁麻疹丨現5大過敏症狀立刻求醫

于立杰醫生警告，一旦出現全身紅疹、喉嚨發緊、舌頭腫脹、心慌胸悶或呼吸困難，應立即求醫。預防FDEIA最有效的方式，就是進食可疑食物後至少間隔3至4小時再運動。一旦運動中出現過敏症狀，應立即停止運動，因為越跑血液循環越快，症狀可能越嚴重。

蕁麻疹丨6小時內勿做3件事 恐誘發過敏

為何平日進食同一種食物不會導致過敏，但運動後就會出現嚴重過敏反應？本港風濕及臨床免疫科醫生李曦曾在港台健康節目《醫生與你》分享指，這種情況屬食物依賴運動誘發的過敏性休克（Food-Dependent Exercise Induced Anaphylaxis，FDEIA），是一種較特別的食物過敏，通常病人平日能夠進食某分量的致敏食物，而不會產生任何過敏反應。但若在進食4至6小時內，加上輔助因素或誘因，就會誘發身體出現嚴重的過敏性休克。李曦醫生指出3大誘因，包括：

● 做運動

● 服食非類固醇消炎藥

● 喝酒

李曦醫生續指，有食物敏感的病人外出用餐時要留意3點。首先要了解自己對甚麼食物敏感，進食前看清楚食物標籤，並主動告訴餐廳職員對甚麼食物過敏。第二，若誤食致敏原可立刻服食抗敏藥抑制敏感反應，之後再慢慢觀察身體變化。第三，若身體出現嚴重情況，如呼吸困難或休克，可以使用「救命針」。

急性蕁麻疹丨常見5大原因

皮膚科專科醫生劉顏銘表示，蕁麻疹分為急性和慢性，病情超過六個星期為之慢性，慢性蕁麻疹通常跟食物敏感無關；急性蕁麻疹，可以是因為食物敏感、藥物敏感、蚊叮蟲咬等等原因。有關事主如果懷疑是急凍蝦仁是致敏原，可以接受食物過敏測試，以進一步確定。值得注意的是，急性蕁麻疹患者是因為免疫系統對外來物質產生過敏反應，導致肥大細胞釋放大量組織胺，形成一片片浮起的蕁麻疹。患者通常在接觸致敏原後約一至兩小時內，便會產生過敏反應。

急性蕁麻疹常見5大原因

食物過敏、藥物過敏、病毒感染、環境吸入物（如花粉、寵物毛髮及塵蟎）、蚊叮蟲咬

資料來源：本港皮膚科專科醫生劉顏銘

急性蕁麻疹丨4大致敏食物

常見致敏食物

花生、堅果類、常見致敏食物雞蛋（尤其蛋白）、帶殼海鮮、牛奶

資料來源：本港皮膚科專科醫生劉顏銘

急性蕁麻疹丨1種情形速求醫

劉顏銘指出，急性蕁麻疹有機會在廿四小時內消退，但嚴重患者亦有機會有血管性水腫的情況，這時候一定要求醫。當患者無法區分自己的情形是否屬於嚴重時，亦一律建議看醫生。而急性蕁麻疹的治療方法，一般會處方口服抗組織胺，嚴重則可能需要打針。劉顏銘又提醒：如果範圍愈來愈大，有嘴腫眼腫，甚至呼吸困難，即表示情況嚴重。