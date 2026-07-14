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防疫警示｜腸病毒高峰期爆發！手足口病症狀多變易誤診，專家提醒清潔步驟不能少
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防疫警示｜腸病毒高峰期爆發！手足口病症狀多變易誤診，專家提醒清潔步驟不能少

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港手足口病疫情進入高峰期，衞生防護中心最新數據顯示，本港已錄得超過170宗院舍爆發個案，整體活躍程度處於高水平，腸病毒已悄然殺入社區。鄰近國家地區包括台灣、越南、日本、韓國及泰國等港人熱門旅遊勝地，感染個案亦同步急升，病毒雙向輸入風險大增，隨時社區大爆發！

 

手足口病腸病毒︱鄰近地區淪陷 香港腸病毒疫情恐全面升級

　　香港與周邊地區往來頻繁，鄰近區域的腸病毒疫情直接威脅本港公共衛生安全。綜合台灣疾病管制署及國際監測數據，多地疫情已亮起紅燈：

  • 台灣地區：單週門急診腸病毒求診人次高達 7,522人次，今年更已累計6宗重症，其中包含1宗死亡個案。
  • 越南地區：疫情最為嚴峻，自去年底至今年6月，已累計報告 5.5萬宗病例 及 10宗死亡個案，主要由極易引發重症的EV71型腸病毒引發。
  • 深圳及廣東省：與香港一河之隔的深圳及廣東省，近期腸病毒疫情同樣告急。官方數據顯示，廣東省單月確診個案已逼近3萬宗，深圳更淪為「重災區」，當地已有學校因集體感染而緊急停課。兩地人員頻繁往來，跨境學童及經常往返內地的家庭，感染風險正大幅增加，必須提高警覺。

　　至於香港本地現正處於5至7月的傳統高峰期。截至7月2日，已錄得170宗手足口病院舍爆發個案。雖然暫未錄得EV71型及嚴重兒童腸病毒確診個案，但隨著暑假外遊及返港人流增加，病毒輸入風險極高。

 

手足口病腸病毒︱腸病毒分三型 非典型症狀極易誤診

　　腸病毒並非單一病毒，不同類型引起的症狀和風險大相逕庭。家長必須學會分辨，尤其要提防「非典型」的隱形殺手：

 

第一型：克沙奇病毒（如A4、A6、A16）

最常在社區造成流行的類型。感染後會出現典型的手足口病症狀，包括手腳長出水泡和紅疹，以及口腔潰瘍導致的疼痛。雖然多數屬於輕症，但它的傳播力非常強，在學校和幼兒園等場所很容易迅速擴散。

 

第二型：腸病毒71型（EV71）

所有腸病毒中最令人擔憂的類型。它同樣會引起典型的手足口病徵，但最容易引發嚴重的神經系統併發症，甚至導致死亡。5歲以下的嬰幼兒是重症的高危族群，家長必須高度警覺。

 

第三型：腸病毒D68型（非典型）

堪稱「隱形殺手」，因為它的初期症狀極似普通感冒，通常不會出現水泡或口腔潰瘍，僅有發燒、流鼻水、咳嗽等徵狀。然而，少數感染個案會迅速惡化，引發肺炎、腦炎，甚至造成肢體麻痺等致命重症，極易被家長忽視而延誤就醫。

　　台灣近日就新增一宗「腸病毒D68型」重症個案：一名未滿1歲的男嬰最初僅發燒，被誤認為普通感冒，但病情急轉直下，出現「全身抽搐」的危險徵兆，需緊急送入加護病房搶救。因此，家長若發現孩子出現感冒症狀但無手足口病典型水泡，也不應掉以輕心！

 

手足口病腸病毒︱腸病毒無特效藥 酒精搓手液殺不死

手足口病腸病毒︱香港手足口病爆170宗！非典型症狀腸病毒極易誤診　酒精搓手液殺不死 唯1物有效

　　目前醫學界尚無針對腸病毒的特效藥物或疫苗。治療主要以「支援性療法」為主，例如使用退燒藥、補充電解質防止脫水，並依靠患者自身免疫力康復。

　　5歲以下嬰幼兒是重症高危群，家長一旦發現子女出現以下 「重症前兆」 ，必須立即送往醫院急救，把握黃金搶救時間：

 

  • 嗜睡、精神萎靡
  • 手腳無力或麻痺
  • 肌抽躍（突發性驚嚇反應）
  • 持續嘔吐
  • 呼吸急促或心跳異常加快

 

手足口病腸病毒︱唯一有效預防方法：「濕水番梘」洗手

預防手足口病3大貼士

手足口病腸病毒︱香港手足口病爆170宗！非典型症狀腸病毒極易誤診　酒精搓手液殺不死 唯1物有效

1.養成良好的衞生習慣

勤洗手，這是最經濟最有效的預防方法。飯前、便後、外出後用肥皂或消毒液洗手；不僅要給寶寶勤洗手，家長自己也要養成勤洗手的習慣。

 

2.多通風，多晾曬，多消毒

要重視家庭環境衞生，多通風，可有效降低空間內的病毒量，建議每天早中晚，各通風2到3次，每次通風30分鐘左右；

尿布、毛巾、衣服、被褥等應經常更換、清洗和晾曬，經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如家具、牆壁和玩具等，不與他人共用餐具、杯具及毛巾。

 

3.建議適齡兒童盡早接種疫苗

雖然手足口病是由多種腸道病毒引起的，但EV-A71仍是引起重症病例、死亡病例的主要「元兇」。
接種EV-A71疫苗，可以有效地減少手足口病重症的發生。建議6個月大至5歲的兒童盡早完成手足口病毒疫苗的接種。

　　「預防勝於治療」是對付腸病毒的不二法門。醫生警告，酒精搓手液及一般免洗消毒液，是無法有效殺死腸病毒！由於成人感染後症狀不明顯，極易成爲「隱形傳播者」，將病毒帶回家中傳染給幼童。因此，必須正確洗手，謹記4招防護：

 

  • 外出回家後、接觸嬰幼兒前，必須用「番梘（肥皂）和清水」徹底搓手至少20秒，這是最有效且唯一的滅菌方法。
  • 咳嗽或打噴嚏時應掩住口鼻，家庭成員若有感冒症狀，應立即戴口罩並進行家居隔離。
  • 疫情高峰期，盡量避免帶嬰幼兒前往人多擠迫、空氣不流通的公共場所。
  • 一旦確診或懷疑感染，應立即暫停上課、上班，嚴防病毒在社區或學校擴散。
Tags:#手足口病#腸病毒#傳染病#兒科健康#衛生常識#居家防疫#親子健康#消毒陷阱
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