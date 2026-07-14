食物安全｜24歲男狂食魚生入急症！肝指數超標80倍險致肝衰竭

魚生刺身深受港人歡迎，但未經高溫加熱煮熟的食品不但有衛生隱憂，甚至有染急性肝炎的風險。近日，台灣一名24歲男子享用魚生後，染上急性甲型肝炎，肝指數更超標愈80倍。

甲型肝炎︱24歲男吃魚生後染急性甲型肝炎

綜合台媒報道，近日，台灣一名24歲男子享用魚生後，出現身體乏力、腹部劇痛，更有噁心、嘔吐的症狀，緊急送院求醫後，確診急性甲型肝炎。台灣澄清醫院平等院區肝膽腸胃科醫師黃俊彥指，急性甲型肝炎患者的主要病因是食用受病毒污染的食物，魚生、沙律等冷凍食品最高危。

甲型肝炎︱甲型肝炎透過「糞口途徑」傳播 嚴重可引致死亡

根據衛生署衛生防護中心資料顯示，甲型肝炎主要是經糞口途徑傳播，如接觸受感染者糞便污染的物件，或進食受污染的食物和水。

另外，與感染者有緊密接觸（包括性接觸，並且不限於肛口接觸）亦可傳播甲型肝炎病毒。男性接觸者中亦曾出現甲型肝炎爆發。受污水污染或水源處理不善可引致水源性爆發，但並不常見。

甲型肝炎的潛伏期通常為14至28天，但亦可長達50天。

並不是每一位甲型肝炎的患者都會出現所有症狀。成人出現病徵的情況較兒童為多，而病情在年紀較大的人士中亦較嚴重。六歲以下感染的兒童很少出現病徵，只有10%的病例會出現黃疸。患者可能需要數星期或數月的時間才能康復。甲型肝炎感染不會造成慢性肝病，但有機會出現嚴重的症狀，並在罕見的情況下導致暴發性肝炎（急性肝衰竭）而引致死亡。

甲型肝炎︱甲型肝炎常見病徵

發燒

疲倦

食慾不振

腹瀉

噁心

腹部不適

黃疸（皮膚及鞏膜變黃）

小便呈深色（茶色）及大便呈淺色

甲型肝炎︱甲型肝炎預防方法

1.保持良好的個人衞生

保持雙手清潔，尤其在進食或處理食物前，以及如廁或處理嘔吐物或糞便後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手。由於酒精未能有效殺死甲型肝炎病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

用膳時要使用公筷和公匙，不要與人共享同一食物或飲料。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及口罩，事後必須徹底洗手。

如出現嘔吐或腹瀉等腸胃病徵的人士，不應上班或上學及應向醫生求診。

患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。

2. 保持良好的環境衞生



保持地方及廚房器皿清潔。

由於家用洗滌劑可能無法殺死甲型肝炎病毒，應經常以1比99稀釋家用漂白水(即把1份5.25%漂白水與99份清水混和)清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件，待15-30分鐘後用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。



用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水(即把1份5.25%漂白水與49份清水混和)消毒被污染的表面及鄰近地方，待15-30分鐘後用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

3. 保持良好的食物衞生



處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇(選擇安全的原材料)、保持清潔(保持雙手及用具清潔)、生熟分開(分開生熟食物)、煮熟食物(徹底煮熟食物)及安全溫度(把食物存放於安全溫度)，以預防由食物傳播的疾病。



軟體介貝類水產應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒。因外殼會阻礙熱力滲透，最好在烹煮前去除外殼，否則，應在攝氏100度的沸水中烹煮至外殼打開，然後再煮3-5分鐘。應棄掉經烹煮的外殼仍未打開的貝類海產。



只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

進食徹底煮熟的食物。



食物應徹底清洗。貝類海產應在清水中洗刷和沖洗，清除無須保留的內臟。所有貝類海產均須徹底煮熟方可食用。

4. 甲型肝炎疫苗接種



根據衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會的建議，以下群組應接種甲型肝炎疫苗：

前往甲型肝炎流行地區的旅遊人士

男男性接觸者

患有凝血因子疾病而需要接受血漿衍生凝血因子替代治療人士

患有慢性肝病的人士

資料來源：衛生署 衛生防護中心

同場加映︱4大護肝食物

台灣婦產科醫生邱筱宸曾在其Facebook專頁撰文表示，不少人選擇素食是為了減輕身體負擔、維持健康，甚至有人認為蔬食飲食就能護肝。她進一步分析蔬食對肝臟的益處，以及傷肝的潛在風險，並列出以下4類護肝食物：

1. 十字花科蔬菜（如椰菜花、羽衣甘藍）：

含有硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），具抗氧化作用，並有助激活肝臟解毒酵素。

2. 全穀類與豆類：

提供充足膳食纖維與穩定能量，幫助維持血糖穩定，減少脂肪肝堆積的風險。

3. 莓果類（如藍莓、士多啤梨、蔓越莓）：

富含多酚與抗氧化物，有助減輕肝細胞的氧化壓力與發炎反應。

4. 每天2至3杯黑咖啡：

研究證實，可降低23%脂肪肝機會，以及降低40%肝癌風險。美國肝臟醫學會（AASLD）發布的脂肪肝臨床指引亦認可其保護作用。

脂肪肝︱3大潛在傷肝地雷

邱筱宸同時提醒，即使是植物性飲食，也可能存在隱形負擔，需特別留意以下傷肝地雷：

1. 高糖高澱粉

素食者容易攝取過多精緻澱粉，糖分易在肝臟轉化為脂肪，形成脂肪肝堆積。建議以五穀雜糧取代精緻澱粉，並攝取足夠蛋白質。

2. 加工素食

素料雖然不含動物性成分，但加工過程中常添加大量鈉、調味劑或反式脂肪，長期食用可能增加肝腎負擔，引發慢性發炎。建議選擇低鈉、低油、非油炸且不含反式脂肪的產品。

3. 部分中草藥與保健品

過量攝取薑黃素、何首烏、大黄或卡瓦胡椒，可能引發藥物性肝損傷（DILI），甚至造成肝衰竭。若有慢性肝病（如乙型肝炎），使用前應諮詢肝膽腸胃科醫生。



資料來源：婦產科醫生邱筱宸