健康飲食｜腎功能跌至3期瀕臨洗腎 男子改食此款油，腎指數奇蹟逆轉四成

都市人飲食習慣欠佳，隨時影響腎臟健康！有腎科醫生分享個案，一名65歲男子因出現蛋白尿（泡泡尿）及雙腳嚴重水腫而求醫，經檢查後確診為慢性腎臟病第3期末，腎絲球過濾率（eGFR）僅餘32。在醫生建議下，他調整飲食習慣，包括更換一種日常食用油，3個月後腎功能明顯改善，腎絲球過濾率回升至45，進步約四成，血壓亦趨穩定。

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享該個案。他指出，該名65歲男患者是一名有20年高血壓病史的退休公務員，兩年前因排出泡泡尿及雙腳嚴重水腫而就醫。檢查結果顯示，其血清肌酸酐高達2.3，腎絲球過濾率只得32，屬於慢性腎臟病第3期末，已接近第4期的重度受損階段。當時醫生警告他，腎臟已出現嚴重硬化及發炎，若情況未受控制，預計2至3年內便需面對洗腎。

腎臟健康｜腎友版低蛋白地中海飲食 改用「特級初榨橄欖油」

洪永祥表示，該名患者未有放棄，其後到其門診跟進。他為患者設計了一套「腎友版低蛋白地中海飲食」方案，主要包括戒食加工食品，如香腸及火鍋料等；將日常使用的食用油(花生油或粟米油)全部換成「特級初榨橄欖油」；每星期進食兩次新鮮鯖魚；蔬菜須先切塊並以滾水汆燙，以去除鉀質，再撈起拌油食用；主食方面則將白麵條換成炒冬粉或炒米粉等低氮澱粉。

患者跟隨上述飲食調整3個月後覆診，抽血檢查發現血壓已趨平穩，腎絲球過濾率更由32回升至45。至今其腎功能維持在45左右，成功延緩病情惡化，並降低日後需要洗腎的風險。

對於地中海飲食何以有助保護腎臟，洪永祥解釋，地中海飲食（Mediterranean Diet）源自環地中海國家的傳統飲食習慣，核心在於以植物性食物為基底，包括多蔬果、全穀物及豆類，並以「特級冷壓初榨橄欖油」作為主要脂肪來源，適量攝取深海魚，同時大幅減少紅肉及化學加工食品。

當身體長期攝取高鹽、高糖及高飽和脂肪的飲食時，容易導致血管發炎及硬化，腎臟過濾功能受損，繼而出現泡泡尿。而地中海飲食富含的橄欖多酚與Omega-3脂肪酸，猶如血管的天然抗發炎修復劑，有助阻斷血管壁的發炎反應，維持腎臟過濾系統的彈性。

腎臟健康｜腎友版地中海飲食4大鐵律

此外，洪永祥指出，傳統地中海飲食反而會成為中後期腎友的毒藥，因此不能直接照著網上盛行的食譜吃。他解釋，當腎臟功能嚴重受損，清除電解質與含氮廢物的能力會大打折扣，飲食上面臨3大魔王限制，包括限蛋白質、限磷、限鉀。此時，傳統地中海飲食的明星食材反而會變成毒藥。

因此，需要將食材進行精準調整，華麗轉身為「腎友修正版地中海飲食」，以下是腎友版地中海飲食4大鐵律：

鐵律1：主食轉型為「低氮澱粉」

傳統地中海飲食提倡吃五穀飯、全麥麵包，但在腎友版中，主食應改回低蛋白米飯。更聰明的做法，是每天安排1到2餐使用冬粉、米粉、西谷米、澄粉或粄條。腎友常因控制蛋白導致熱量不足，逼身體燃燒肌肉，反而產生大量「尿毒素」。低氮澱粉幾乎不含蛋白質，磷、鉀趨近於零，卻能提供完美的熱量，是幫腎臟加分的第一功臣。

鐵律2：蛋白質只吃「高生物價白肉與雞蛋白」

放棄傳統地中海飲食高磷的乾豆類與高發炎的紅肉。應嚴格限制蛋白質總量，並將珍貴的額度留給三文魚、鱈魚、鯖魚以及純淨的雞蛋白。深海魚的Omega-3能持續改善腎血管功能；而雞蛋白是自然界中「高生物價」的代表，吸收利用率極高，產生的尿毒素極少，且磷含量極低。

鐵律3：油脂大膽保留「特級冷壓初榨橄欖油」

在油脂攝取方面，洪永祥強調，雖然需戒除高磷高鉀的堅果，但在烹調時可大膽及足量地使用特級初榨橄欖油，不論是煎魚、炒菜或油拌，都可以大方地淋上一到兩湯匙。油脂屬不含蛋白質、磷及鉀的純熱量來源，有助防止腎病患者體重過度下降，而其富含的單不飽和脂肪酸更是對抗發炎的重要元素。

鐵律4：蔬果精準落實「滾水灼熟去鉀法」

不要吃生菜沙律或高鉀水果。請優先挑選低鉀蔬菜，如高麗菜、大白菜、小黃瓜、冬瓜等，料理前一定要切小塊，用滾水灼熟3至5分鐘，將菜湯全部倒掉、絕對不喝。水果則需嚴格限量，精選蘋果、番石榴或水梨。鉀離子極度溶於水。滾水汆燙能去掉蔬菜裏50%至70%的鉀離子，倒掉菜湯後，吃進去的就是安全的護腎蔬菜。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥