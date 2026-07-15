家居陷阱｜地板受潮腐蝕竟致肺部感染！醫生揭最致命霉菌

梅雨季帶來的高溫及潮濕，不僅會造成衣物發霉、牆壁滲水，更潛藏著呼吸道健康的隱憂。浙江寧波近期接連出現因霉菌引發的呼吸道感染個案。其中一對夫妻因持續發燒、咳嗽而求醫，返家拆開地板，驚揭夾層成霉菌溫床。

家居發霉｜夫婦同時發燒咳嗽 CT檢查顯示雙肺有大片實變陰影

據內媒報道，大陸浙江寧波夫婦同時出現發燒及咳痰等症狀，到院檢查後，肺部電腦斷層（CT）檢查顯示二人雙肺均有大片實變陰影，肺部嚴重受損。起初醫生懷疑是流感或細菌性肺炎，但兩人接受抗感染治療後，病情未見好轉。在醫生詳細追查其生活環境後，夫妻倆才驚覺家中浴室長期漏水，且客廳地板早已潮濕發黑。

家居發霉｜地板內層滿佈霉菌 長期吸入霉菌孢子至肺部感染

夫妻倆返家後隨即撬開部分地板，眼前的景象令人觸目驚心，地板夾層內早已佈滿厚厚的霉菌，木板受潮腐蝕不堪，室內更瀰漫著刺鼻的濃厚霉味。發現浴室漏水長期往外滲透至客廳地板下方，導致密閉的夾層內形成極度潮濕的密室，成為霉菌瘋狂滋生的溫床。夫妻因此長期吸入空氣中漂浮的霉菌孢子，最終才引發了嚴重的肺部感染。

丁群力醫生指出，在梅雨季節中，「曲霉菌（Aspergillus）」是最為活躍的真菌之一，約佔空氣中真菌總量的 12%。雖然一般免疫功能正常者的免疫系統會自動清除吸入的孢子，但若是本身患有慢性病、免疫力低下者，可能會受到感染，進而引發曲性肺炎，嚴重者甚至有呼吸衰竭的生命威脅。醫生警告，部分霉菌孢子可直接侵入肺部，嚴重時甚至可能引發呼吸衰竭，危及生命。

家居發霉｜4大受真菌感染的高危族群

1. 血液腫瘤及接受放化療患者

2. 長期使用類固醇或免疫抑制劑者（如:慢性阻塞性肺病、糖尿病、肝硬化及慢性腎病患者）

3. 長期暴露於高濃度黴菌環境中工作者（如:木材加工、菇類栽培等從業人員）

4. 居住在地下室、漏水住宅、潮濕浴室或發霉空間者

家居發霉｜醫生4大建議 預防真菌感染肺部

1. 室內濕度保持在 50% 以下，適時使用除濕機與冷氣。

2. 定期消毒及清洗浴室、廚房、洗衣槽、冰箱膠條及地漏。

3. 家中若有滲漏水或異味，務必檢查牆面與地板夾層內部。

4. 遇長期咳嗽、胸悶且治療無效時，就醫須主動告知居家環境狀況，以利及早排除真菌感染的可能性。