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食物安全｜涼拌青瓜竟成奪命菜 誤服葫蘆素致急性肝衰竭！必學保命4招
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食物安全｜涼拌青瓜竟成奪命菜 誤服葫蘆素致急性肝衰竭！必學保命4招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎炎夏日，不少市民喜歡以青瓜製作涼拌或沙律消暑。不過，若誤食已變質或帶有異常苦味的青瓜，隨時暗藏致命風險。近日福建一名男子進食約半條涼拌青瓜後，一小時內即出現劇烈噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等急性症狀，送院經診斷後，被揭已引發嚴重急性肝衰竭。

 

葫蘆素中毒｜男子食涼拌青瓜後急性肝衰竭險死

　　綜合内地媒體報道，福建省福州市一名男子，在進食自家種植且帶有強烈苦味的半條青瓜後，一小時內便出現嚴重的身體不適，感到劇烈噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，隨即該名男子被緊急送院。經抽血檢查後發現，其肝臟轉氨酶指標嚴重超標，確診為「葫蘆素」中毒，並已引發嚴重的急性肝衰竭。

食物中毒｜男子食涼拌青瓜後「葫蘆素中毒」急性肝衰竭險死　毒性比砒霜強6倍醫揭中毒原因【附4步緊急自救方法】

葫蘆素中毒｜毒性比砒霜強6倍

　　福建省第二人民醫院的醫學專家解釋，青瓜本屬安全蔬果，但當葫蘆科植物在生長期間遭遇蟲害、長期高溫乾旱/低溫等極端環境壓力，或是引發基因突變時，便會啟動自我防禦系統，並大量合成天然毒素「葫蘆素B」（Cucurbitacin B）。

　　專家指，葫蘆素具備極高的急性毒性，其毒性在臨床對比上甚至高出部分砒霜類物質6倍。一旦誤食，毒素會強烈刺激人體的胃腸道黏膜，並直接損害肝臟細胞，嚴重時會引發急性多器官衰竭而導致死亡。

　　由於葫蘆素的化學結構相當穩定，耐熱性極強，因此日常普遍採用的烹飪方式，如清炒、水煮或高溫蒸煮，均無法有效破壞其毒性分子。換言之，瓜果一旦帶有苦味，絕不能透過加熱方式去除毒素。

 

葫蘆素中毒｜一旦瓜果帶有苦味應立即丟棄

　　醫生建議市民在選購青瓜時，應挑選顏色鮮綠、氣味清香且無酸腐異味者。在食用前，務必切除青瓜兩端的蒂頭，並用舌尖輕舔切面進行測試；因為葫蘆素無法透過削皮或清洗等日常處理方式去除，若發現苦味極其濃烈，整根青瓜應立即丟棄，不可心存僥倖。

　　除青瓜外，其他葫蘆科植物如絲瓜、葫蘆瓜、西葫蘆、南瓜、甜瓜等，在異常生長條件下同樣存在蓄積葫蘆素的風險。醫生強調，市民一旦在食用這類蔬菜時嚐到明顯的苦澀味，並於餐後出現噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等徵狀，必須高度警惕葫蘆素中毒的可能性，並立即攜帶涉事食物樣本及時就醫。

　　長者、嬰幼兒以及體質虛弱之特定人士，因肝臟解毒功能與腎臟排泄代謝能力相對較為遲緩，一旦攝入毒素，其身體耐受度與中毒風險將呈倍數遞增。因此，上述高風險族群的照護者或當事人在進食此類瓜果時，必須提高警覺，切勿輕視發苦瓜果可能引致的器官損傷風險。

 

葫蘆素中毒｜不慎吃下發苦瓜類如何自救？

1.立即停食

　　馬上停止吃可疑食物，保留剩餘樣本，以便醫生判斷。

 

2. 重點觀察食用後4至8小時內的身體反應

　　由於該毒素於人體內的生物代謝週期約需 24 小時，倘若滿 24 小時沒有明顯不適，通常無須過度驚慌。

 

3.大量飲用清水或牛奶

　　輕症可多喝溫水或牛奶，促進身體新陳代謝，利用排尿加速排出毒素。

 

4.立刻求醫

　　若出現嘔吐、嘔吐、頭暈、頭痛等初期中毒症狀，必須即刻送醫診治，以防病程惡化為休克、內臟衰竭、電解質紊亂等嚴峻情況。 

 

Tags:#食物中毒#葫蘆素#急性肝衰竭#食安問題#健康警示#涼拌青瓜#蔬菜安全#急救常識
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