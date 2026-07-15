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減肥瘦身｜日本爆紅30秒手臂操！每日4分鐘兩周減走拜拜肉！
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減肥瘦身｜日本爆紅30秒手臂操！每日4分鐘兩周減走拜拜肉！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎夏殺到，想穿背心又怕露出手臂「拜拜肉」? 不如試下近年由日本傳來、破億點擊的「30秒手臂緊緻操」，由一位超人氣女網紅示範，不需要任何器材，每天只需要4分鐘，令你兩周輕鬆練成骨感天鵝臂！

　　日本超人氣女網紅momomi 曾於Youtube示範了「30秒手臂緊緻操」，至今點擊次數已破億，由於不需要任何器材，因此即使辦公室或在家，亦隨時能做，因為受到許多女士追捧。

 

6個簡單動作兩周告別「拜拜肉」

　　1.手臂往後同前畫圈：手臂展開，放平180度，不要高過肩膀，雙手開始小幅度打圈，不要用力，重複30秒後。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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　　2.手臂往後彎曲合掌拍：手臂向後伸直後，手肘彎曲與肩同高，手掌向後揮動，重複30秒。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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　　3.手臂平舉上下擺動：再一次將手臂放平至180度，手臂打開，上下大幅度擺動，重複30秒。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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　　4.手臂向上伸展： 雙手握緊，向上伸直接近兩側耳朵，手肘過頭往後彎曲，重複30秒。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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　　5.90度向上伸展：手肘彎曲90度後，往兩側打開與肩同高，往上伸展後回到原本90度位置，重複30秒。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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　　6.兩側平舉畫半圓 ：最後雙臂平舉180度後，開始前後畫半圓，重複30秒，全程依舊用手臂用力控制。

 

瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

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瘦身操丨日本瘋傳30秒手臂緊緻操　無需器材！兩周告別拜拜肉

 

Tags:#瘦身#減肥#手臂線條#拜拜肉#居家運動#懶人瘦身#日本減肥法#緊緻運動#美肌#身形管理
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