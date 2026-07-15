名人健康｜46歲張柏芝健康再亮紅燈，自爆嚴重貧血日服3次補血劑

46歲張柏芝與謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），離婚後於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus）。2023年她曾因身體不適突然停工，神隱逾一年後復出，人氣不減。近期她健康再亮紅燈，她近日於社交平台上載影片，自揭驗血報告顯示「非常貧血」，需每日服用3次補血劑，情況令外界憂心。

張柏芝自爆「非常貧血」

張柏芝近日在個人IG顯示動態發布影片，透露其驗血報告結果顯示「非常貧血」。求盡快改善身體狀況，其經理人特意搜羅補血口服液，張柏芝需按指示每日服用三次。她在片中坦言：「希望會令我貧血治療好啲。」

事實上，張柏芝早前到北京國家速滑館「冰絲帶」參與《全球城市數字友好MarsX演唱會》演出時，已帶病上陣。當時她一臉倦容，並透露正發高燒且嚴重失聲。事後她在社交平台分享片段，可清晰聽出其聲音明顯沙啞，僅能依靠飲用陳皮薑茶緩解喉嚨不適。其後張柏芝表示，返家沐浴後全身冒汗，高燒已退，隨即第一時間拍攝影片向網民報平安。

46歲的影后張柏芝。（微博圖片）

46歲的影后張柏芝。（微博圖片）

46歲的影后張柏芝。（小紅書圖片）

46歲的影后張柏芝。（微博圖片）

46歲的影后張柏芝。（微博圖片）

張柏芝自爆「非常貧血」。（IG圖片）

張柏芝自爆「非常貧血」。（IG圖片）

張柏芝自爆「非常貧血」。（IG圖片）

張柏芝近期健康再亮紅燈。（IG圖片）

張柏芝近期健康再亮紅燈。（IG圖片）

張柏芝近期健康再亮紅燈。（IG圖片）

張柏芝早前到北京國家速滑館「冰絲帶」參與《全球城市數字友好MarsX演唱會》演出時，已帶病上陣。（微博圖片）

當時她一臉倦容，並透露正發高燒且嚴重失聲。（IG圖片）

當時她一臉倦容，並透露正發高燒且嚴重失聲。（IG圖片）

當時她一臉倦容，並透露正發高燒且嚴重失聲。（IG圖片）

其後張柏芝表示，返家沐浴後全身冒汗，高燒已退。（IG圖片）

屢傳健康亮紅燈

張柏芝與前夫謝霆鋒在2006年步入婚姻，並育有兩個兒子Lucas及Quintus，不過兩人最終在2011年宣告離婚。二人離婚後，張柏芝於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus），惟生父身份至今成謎。早前還有網民在機場野生捕獲張柏芝帶著三名兒子齊齊飛往澳洲，高調送大仔Lucas去澳洲讀書。

年輕時的張柏芝。（網上圖片）

年輕時的張柏芝。（網上圖片）

年輕時的張柏芝。（網上圖片）

年輕時的張柏芝。（網上圖片）

年輕時的張柏芝。（網上圖片）

張柏芝14歲清純舊照流出！（網上圖片）

張柏芝14歲清純舊照流出！（網上圖片）

張柏芝與前夫謝霆鋒在2006年步入婚姻並育有兩個兒子 Lucas 及 Quintus。（網上圖片）

張柏芝與前夫謝霆鋒在2006年步入婚姻並育有兩個兒子 Lucas 及 Quintus。（網上圖片）

張柏芝與前夫謝霆鋒在2006年步入婚姻並育有兩個兒子 Lucas 及 Quintus。（網上圖片）

張柏芝與前夫謝霆鋒在2006年步入婚姻並育有兩個兒子 Lucas 及 Quintus。（網上圖片）

二人離婚後，張柏芝於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus），惟生父身份至今成謎。（IG圖片）

二人離婚後，張柏芝於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus），惟生父身份至今成謎。（IG圖片）

早前還有網民在機場野生捕獲張柏芝帶著三名兒子齊齊飛往澳洲，高調送大仔Lucas去澳洲讀書。（小紅書圖片）

兩個兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。（網上圖片）

兩個兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。（網上圖片）

2023年8月她曾因身體不適短暫停工，當時有傳言一度指她懷上第四胎、甚至患癌等消息。加上向來活躍於社交網的她久未更新Instagram，甚至清空了微博，幾乎「絕跡」社交平台，私下行蹤不斷惹人揣測。

不過，張柏芝工作室隨即出面澄清，嚴正駁斥了患癌謠言，她本人不久亦快速復工，並不時出席商務活動。復出後的張柏芝人氣有增無減，工作接個不停，活躍於內地各大工作及直播活動。據悉，她曾在一場直播帶貨中，短短兩小時內創下破億銷售額，成績斐然，吸金能力驚人，因而獲封「吸金女王」的稱號。

2023年8月她曾因身體不適短暫停工。（小紅書圖片）

2023年8月她曾因身體不適短暫停工。（小紅書圖片）

2023年8月她曾因身體不適短暫停工。（小紅書圖片）

2023年8月她曾因身體不適短暫停工。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。（小紅書圖片）

張柏芝驚喜現身林家謙《White Summer》演唱會擔任嘉賓。（小紅書圖片）

張柏芝驚喜現身林家謙《White Summer》演唱會擔任嘉賓。（小紅書圖片）

凍齡秘密｜全天然美貌30年如一日

當年的張柏芝身穿藍色背心和長褲，留有一頭黑長直髮和混血感美貌盡顯氣質，僅是略施脂粉，凸顯清秀五官。張柏芝近年鮮少出現在幕前，專注湊仔，亦不時在Instagram分享生活點滴和健康心得。

她曾拍片分享護膚秘密，指自己早上起床只會用清水洗面，不會用洗面膏或洗面奶，隨後再根據當日膚況和季節，選用不同的護膚產品。她平日亦毫不忌諱素顏示人，更私心分享自己愛行山的運動習慣，大概凌晨3、4點就會起床梳洗，一大早就會出發，非常自律和健康。

張柏芝注重養生，不時分享護膚秘密。（網上圖片）

張柏芝注重養生，分享運動習慣。（網上圖片）

張柏芝注重養生，分享運動習慣。（網上圖片）

張柏芝注重養生，分享運動習慣。（網上圖片）

素顔的張柏芝。（IG圖片）

素顔的張柏芝。（IG圖片）