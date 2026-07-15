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中醫論體質︱你「寒底」定「熱底」？燒烤煎炸後飲涼茶？認識身體的寒熱偏性免傷脾胃
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中醫論體質︱你「寒底」定「熱底」？燒烤煎炸後飲涼茶？認識身體的寒熱偏性免傷脾胃

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　大部分人臟腑大多相同，但每個人的身體所顯現的偏性卻會不同，甚至同一個人於是一個星期前後比較，都可以出現體質差異。若你要用「寒底」、「熱底」去定義自己的話，就注意這個「底」並不是恆久不變，而是可以隨時可變。

 

　　有些人會先定義自己是甚麼底，然後偏向用相反屬性的飲食習慣，例如寒底吃熱物，熱底吃寒物，基本上沒錯。但基於「底」會變，要注意底變化後，飲食習慣也要跟著變。若果一股勁的去服單一屬性食物，有機會越走越偏。

 

　　假設一個人今天是熱底，吃了三個月西瓜，身體有機會由熱轉為平，熱象會消減。如果這時候應該西瓜對自己很有效，繼續服用的話，會由平性趨為寒，在寒底再加西瓜，身體便會出現過寒的症狀，例如手足冰冷，受風寒易於感冒等等。

 

　　有人會說︰「我廿年來都是熱底，吃熱的會喉嚨痛，只能吃涼的！」但進一步來說，中醫看身體並不是只有一種總評分是寒還是熱，實際上需要於身體（腑臟）各部分為寒熱，例如肝熱與肺寒同時出現，心熱與腎寒又可以同時存在。面對這種複合式的情況，單一寒熱飲食並解決不了。故對於上述多年熱底的人，也不能掉以輕心，放肆大進寒涼，容易誤傷脾胃。

 

　　在未有細心的診斷時，對於飲食的取捨，還是建議盡量取平性為宜，不需特意取偏寒偏熱，才是安全。因為身體本身有自動調整寒熱的機制，不一定時時要用外力處理。香港人資源充足，往往都想加快自己想要的結果，但身體在養生的角度來說，像一棵樹，做得不好便會揠苗助長，或者過度施肥而燒傷本體。植物很多時候在太陽，水分，空氣充足時便會自然成長，有損傷亦能自我修復，所以不是在大偏差的情況下，也不必常常用寒熱方法以偏治偏。

 

　　常被問到，先吃了燒烤煎炸，其後再進涼茶或冷飲，如此是否可行？理論上食物寒熱確能中和，不過就像兩軍打仗，互有攻守，最受損傷的便是戰場。這個戰場在哪？便是脾胃。所以常用此種寒熱飲食欲彌補其偏，都會令脾胃受傷，一次尚可，多次便會易見其弊。所以以前古籍認為中醫用藥，治病到七八便要準備收手，以留多一分胃氣，胃氣是人體恢復的生機，胃氣充足，病不會重，胃氣不足，小病亦可致命。

 

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所

Tags:#中醫#寒底#熱底#脾胃
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