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指甲看健康｜專家：指甲出現這3種不尋常徵狀 恐是甲狀腺響起健康警號
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指甲看健康｜專家：指甲出現這3種不尋常徵狀 恐是甲狀腺響起健康警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　指甲上突然出現細紋、月牙變得不一樣，這些看似不起眼的細節，可能不只是老化的跡象，更可能是身體內分泌系統發出的早期警號。有健康專家提醒，指甲變化可以比起身體檢查更早發現甲狀腺功能異常。

 

指甲健康｜3種指甲情況測甲狀腺健康

　　專注甲狀腺健康的醫學專家兼前骨科醫生Dr. Westin Childs在其Youtube頻道中指出，指甲是觀察整體健康的指標，因其生長速度緩慢，能反映過去約6個月的身體狀態。許多人關心的「月牙」和「豎紋」問題，確實和甲狀腺功能有關，但重點在於「變化」而非「絕對數量」。

指甲健康｜甲狀腺異常早有先兆！　專家教看指甲測健康　3徵狀見端倪速求醫【附12種指甲藏健康密碼】

1. 月牙消失

　　月牙變化的關鍵在於「短期內」的劇烈改變。Dr. Westin Childs提出一個自測方法觀察指甲的狀態，最明顯在甲狀腺功能低下時，月牙會出現變化。身體會將僅餘的甲狀腺荷爾蒙優先配給予維持身體運行的主要系統，犧牲其他次要的身體組織，如頭髮和指甲。而月牙就會變小，甚或在短期內消失。

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2. 指甲出現豎紋

　　至於指甲豎紋，學術上稱為「甲縱嵴」。它常被稱為指甲的「皺紋」，會隨著年齡增長而變得明顯。然而，如果豎紋在短期內明顯增多，有可能與甲狀腺功能低下有關。甲狀腺激素不足會減緩細胞代謝，其中會減少胃酸分泌，導致身體營養吸收不良，即使再攝取豐富營養，仍無法將其轉化為身體所需的能量或合成原料。長期角蛋白累積不均勻，指甲會形成豎紋。當指甲出現豎紋，顯示身體正缺乏維他命B雜和鐵質

 

3. 脆甲或指甲分層

　　Dr. Westin Childs指出，這是一個常見於甲狀腺低下患者的症狀。指甲末端會呈現分層狀態如洋蔥，指甲稍微用力會容易斷裂。他解釋，甲狀腺本身會分泌一種油性激素，當分泌異常時，手指和皮膚會最先呈現出乾燥的狀態，出現「死皮」、「倒刺」等，指甲亦然。

 

 

指甲健康｜分清2大甲狀腺荷爾蒙 補錯等同白吃

　　針對上述甲狀腺荷爾蒙缺乏或失調的情況，Dr. Westin Childs指出，問題關鍵可能在於只補充了甲狀腺荷爾蒙T4，卻沒有顧及真正決定代謝活性的T3。甲狀腺主要分泌兩種荷爾蒙：T4和T3，而市售常見的甲狀腺藥物多為T4形式，T4本身活性較弱，需經由體內酵素轉換為活性更強的T3，才能真正影響細胞代謝、體溫調節與心跳等功能。然而，許多患者忽略了T4轉換為T3的效率，導致即使服藥，症狀仍未改善。

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指甲健康｜調理甲狀腺荷爾蒙6大關鍵

　　Dr. Westin Childs指出，提升T3不只是補充藥物，更需從營養素與器官功能著手：

 

1. 鋅與硒：T4轉T3的催化劑

　　鋅與硒是T4轉化為T3過程中的關鍵輔因子。研究顯示，約20-40%的甲狀腺功能低下患者缺乏鋅，30-50%缺乏硒，導致轉換效率下降。適度補充能有效提升游離T3並降低TSH（促甲狀腺激素）水平，但應根據檢測結果補充，避免過量。

 

2. 腸道健康：約20%的T4轉換在此發生

　　約20%的T4轉換為T3發生在腸道。腸道菌群失衡、發炎或通透性增加會限制T3生成，影響代謝。調整飲食、補充益生菌及益生元，是改善腸道功能的重要策略。

 

3. 肝臟健康：T4轉換的主要器官

　　肝臟負責約60%的T4轉化為T3。研究顯示，高達20-50%的甲狀腺功能低下患者合併非酒精性脂肪肝等肝功能障礙。透過調整飲食、減少胰島素阻抗，可改善肝功能，進而促進T3生成。

 

4. 鐵質與儲鐵蛋白：甲狀腺酵素的關鍵輔因子

　　鐵是甲狀腺過氧化酶（TPO）的重要輔因子，參與T4和T3的合成。即使鐵質水平僅「低於正常」，也可能影響甲狀腺激素的生成效率。儲鐵蛋白（Ferritin）低於40 ng/mL可能妨礙T3生成，理想範圍在40-60 ng/mL之間。

 

5. 碘：T3的原料

　　碘是T3激素的基本組成部分，缺乏碘會嚴重影響T3的生成，可能導致甲狀腺腫大或功能低下。每日攝取150-300微克碘被認為是安全範圍，可滿足甲狀腺需求。

 

6. 控制反向T3（rT3）

　　反向T3（rT3）會與T3競爭受體，降低T3的活性，加重甲狀腺症狀。目標應將rT3濃度控制在15 ng/dL以下。改善策略包括使用T3藥物、進行中等強度運動以促進T3生成，以及避免過度熱量限制（熱量不足會增加rT3生成）。

 

指甲健康｜自然療法無效才考慮藥物

　　Dr. Westin Childs強調，改善甲狀腺功能應先透過檢測了解自身營養狀態，再針對性地補充鋅、硒、鐵、碘等營養素，同時改善腸道與肝臟健康。若自然療法無效，才考慮由醫生處方的T3藥物。他總結，甲狀腺健康不是單靠藥物就能解決，而是需要全面性介入，從營養、生活習慣到器官功能同步調整。

 

指甲健康｜12種指甲健康狀況

　　台灣針灸按摩師鳴海理惠曾解釋，可透過觀察指甲形狀和顏色，即可簡單判斷健康狀況，健康者的指甲呈粉紅色，具有光澤，看不到紋路或皺褶。以下綜合12種指甲狀況，對應不同健康狀況：

 

指甲外觀

指甲健康｜甲狀腺異常早有先兆！　專家教看指甲測健康　3徵狀見端倪速求醫【附12種指甲藏健康密碼】

　　● 有縱線的指甲：常見於腸胃功能弱、貧血的人。

　　● 有橫紋的指甲：常見於過勞、感到壓力大的人。 

　　● 有裂痕的指甲：常見於因飲酒過量等導致肝臟功能較差的人。

　　● 鷹喙形指甲：表示血液瘀滯，或患糖尿病等。 

　　● 湯匙型的指甲：表示血液較稀，須注意虛冷症狀、貧血及失眠等狀況。

　　● 指甲有白點：氣血不足，或缺鈣、鋅等營養素；若是數目較多，須注意是否睡眠品質不好，有過勞傾向。

　　● 指甲完全沒有或僅僅有一點月牙：代表身體疲勞不堪，或正患有病痛。

 

指甲顏色

　　● 蒼白：血流不足。常見於患有虛冷症狀、貧血的人。 

　　● 紅色：營養過剩、紅血球過多。請注意高血壓、心臟疾病等。

　　● 黑色：紅色指甲惡化後的樣貌。過度操勞身體、飲食過量及肥胖，導致血液處於瘀滯的狀態。 

　　● 黃色：肝臟和脾臟功能較弱。也可能是由於香菸中的焦油導致。

　　● 藍色：和蒼白指甲一樣， 血流不足。常見於血液量少、有虛冷症狀的人。

 

Tags:#指甲健康#甲狀腺#內分泌#自我檢測#身體信號#慢性疾病#癌症#腫瘤
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