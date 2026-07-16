逆齡養生｜62歲名醫公開「護心抗炎」秘訣：起床先做3件事，親測身體年齡逆轉6歲

身體長年累月發炎，容易增加患失智症、癌症等重大疾病。有醫生分享養生習慣，每天吃早餐前必做3件事，不但力保青春，更加為未來健康增值。他亦真人實證身體年齡比起他真實年齡年輕6歲之多，絕對是「教科書級養生秘訣」！

名醫教養生｜1. 起床先喝溫水 降低心血管風險

台灣營養功能醫學專家劉博仁在《早安健康》節目中分享，他每天起床第一件事就是喝一杯溫水。因為經過一整夜沒有補充水分，血液會變得較為濃稠，而清晨正是中風、心肌梗塞等心血管疾病的好發時段，喝水能有效改善血液濃稠度。

名醫教養生｜2. 空腹服魚油 護膽抗發炎

喝溫水的同時，劉博仁會搭配服用2顆魚油膠囊。他解釋，人在睡眠期間膽囊會脹起來，晨起空腹攝取魚油等優質油脂，能促進膽囊收縮、釋出膽汁，達到「利膽」效果，讓肝臟重新灌注新的消化液。若不習慣魚油，也可以改喝苦茶油或特級初榨冷壓橄欖油，同樣能幫助身體對抗發炎。

名醫教養生｜3. 補充益生菌 維持腸道和大腦健康

第三，劉博仁會再補充適量益生菌。他強調「人要抗衰老，腸道先不老」，維持良好的腸道菌相與腸道健康，是抗發炎、延緩衰老的關鍵。腸道一旦老化，大腦老化速度也會隨之加快，因此顧好腸道是啟動身體修復機制的第一步。完成這三件事後，他才會開始吃早餐，展開一天的健康節奏。

名醫教養生｜真人實證身體年齡年輕6歲

劉博仁曾在《健康云之道》公開其身體年齡，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云請教他減齡之道，劉博仁指出老化重點在於延長基因染色體的「端粒」。他解釋，近年談到長壽必定會提到「端粒」，皆因端粒是用來保護染色體。端粒自人出生後會有一定長度，隨著年齡遞增，端粒會慢慢縮短。曾經有學者研究指出，人一生端粒會分裂120次，就會完全消耗，等同於生命的終點。故此，延長端粒長度就能夠讓身體保持年輕。

名醫教養生｜端粒長度決定身體年齡

抗衰老的重點在於端粒縮短的速度不超過實際年齡。劉博仁以自己做例子，他實際年齡60歲，若端粒年齡是70歲的話，就代表身體老化太快，然而他曾做端粒測試年齡，結果顯示他端粒年齡只有54歲，比實際年齡小6歲之多。健康主播鄭凱云亦表示，與劉醫生認識多年，的確發現他外表依然如初，保持「童顏」。

劉醫生近照攝於今年。（Facebook圖片）

劉醫生近照攝於今年。（Facebook圖片）

劉醫生不時會與媽媽下廚或自己下廚。（Facebook圖片）

劉醫生不時會與媽媽下廚或自己下廚。（Facebook圖片）

劉醫生平日喜歡做運動。（Facebook圖片）

劉醫生有時會吹奏樂器，陶冶性情。（Facebook圖片）

劉醫生平日喜歡做運動。（Facebook圖片）

劉醫生平日喜歡做運動。（Facebook圖片）

劉醫生生活照攝於2017年。（Facebook圖片）

劉醫生生活照攝於2016年。（Facebook圖片）

抗衰老的生活和飲食上有甚麼宜忌？劉博仁提出4大飲食地雷加速身體老化，及3招保持年輕，亦公開自己的生活飲食習慣供大家參考。他強調，維持身體健康要適可而止。他曾經有個病人每天在健身室運動6小時，做身體檢查時發現體內自由基很高，端粒反而在恆常劇烈運動後縮短。

名醫教養生｜4大飲食地雷

催老4大飲食地雷

✖ 高糖食物

● 攝取太多糖身體會產生糖化終產物（AGEs） ⇒ 細胞老化更快

研究：攝取太高糖分或血糖不穩定的人士 ⇒ 端粒縮短速度較快

✖ 煙酒

● 吸煙人士容易出皺紋、老化更快

● 酒：產生乙醛 ⇒ 過量易致癌

✖ 失眠

● 有鼻鼾或患有睡眠窒息症人士高危

● 睡眠中身體氧氣下降 ⇒ 端粒縮短

✖ 毒素

● 如塑化劑／鉛、砷、鎘和汞（水銀）

名醫教養生｜3招保持年輕

抗衰老3大生活要點

植物性飲食

● 無須全素食

☑ 蔬食比例增加

● 美國研究：多吃蔬菜 ⇒ 延長端粒縮短速度

✩ 3個月已經有效果

● 蔬菜含大量植化素+大量纖維

☑ 清除身體自由基

● 建議油水炒

✖ 炸

12小時微斷食

● 每天吃足3餐

✩ 晚餐：7點至7點半之間

● 不吃宵夜

⇒ 肝、膽、脾、胰臟可以修復

⇒ 不會耗損太多細胞消化食物

保持適度運動

研究：久坐=慢性自殺

⚠ 1小時等同吸1、2支煙

☑ 建議一周5天運動

☑ 每天快走30-40分鐘

換算步數：每天6000-8000步

資料來源：台灣營養功能醫學專家 劉博仁

劉醫生生活建議

● 平日超慢跑

● 假日行山：8000-10000步／日

⚠ 小心過度劇烈運動會反而縮短端粒

完全不喝手搖飲

☑ 喝咖啡

☑ 偶爾可以吃甜食（如蛋糕 ）

● 規律三餐

● 喝足夠水

● 晚餐少澱粉 ⇒ 減慢升糖指數

✩✩ 控糖重要

資料來源：台灣營養功能醫學專家 劉博仁