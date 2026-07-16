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蚊叮警號｜港女腳眼被蚊叮後抓出小傷口 更惡化成「蜂窩組織炎」 若延誤治療恐截肢
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蚊叮警號｜港女腳眼被蚊叮後抓出小傷口 更惡化成「蜂窩組織炎」 若延誤治療恐截肢

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天難免遇到蚊叮蟲咬，但千萬不要隨手抓癢，否則傷口隨時受細菌感染惡化，嚴重恐截肢！本港一名女生日前在社交平台分享了自己的恐怖經歷，僅僅因為腳踝被蚊咬後搔抓出了一個小傷口，6天後竟惡化為蜂窩性組織炎，紅腫範圍在數小時內從乒乓波大小暴增至網球大，最終需服用兩種抗生素治療，至今仍行走困難。

 

被蚊咬後抓破皮 6日後傷口急速惡化

　　剪片師Kally在IG發布影片指出，上週左腳踝遭蚊子叮咬，因搔癢難耐多抓了兩下，造成一個幾乎看不見的微小破皮。6天後，她突然感到腳踝出現類似暗瘡般的局部疼痛，低頭才發現原傷口已結痂。

　　然而，真正的惡化發生在當天晚間。Kally表示，洗澡後疼痛感急速加劇，結痂處紅腫迅速腫脹至乒乓球大小，周邊皮膚明顯發熱。她拍照詢問AI診斷工具，初步判定為蜂窩性組織炎。

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

細菌感染︱港女腳眼被蚊咬「小蚊爛」變蜂窩性組織炎　急速惡化腫如網球

IG reels 截圖。（已授權使用）

 

　　而僅在她吹乾頭髮的短時間內，腫脹範圍竟已從乒乓球擴大到網球大小。Kally依AI建議，睡前將左腳墊高、冰敷，並以筆在紅腫外圍畫圈標記，每2小時監測擴散速度，若超出標記範圍即需赴急診。所幸隔日早晨腫脹僅微幅超出圈界，未算嚴重惡化。

　　Kally最後更新病況指出，目前仍無法順利行走，需按時服用兩種抗生素。服藥後午後腫痛明顯緩解，但每日睡醒時症狀最為嚴重，顯見感染尚未完全控制。她坦言：「從來沒想過，只是一個蚊爛，可以搞到自己行唔到」，呼籲大眾正視蚊蟲叮咬的潛在風險。

 

網民有乜講

　　●　我以前穿耳仔都有過蜂窩性組織炎，嗰陣時就咁去藥房配抗生素再加搽類固醇藥膏等佢好

　　●　同我當年鎖骨被蚊咬之後腫到拳頭咁大一樣，最後我要入急症室，再留院即刻做手術了晒裏面啲嘢出嚟，大大話話搞咗我成年。要不停日日番診所洗傷口換藥，因為外面不能埋口要等裏面埋晒口，先可以比外面埋口，所以每次洗傷口其實係洗裏面，而外面如果埋左口就要剪番開佢。

 

甚麼是蜂窩性組織炎？

　　台灣急診科醫生陳永昌表示，皮膚一旦有傷口，細菌便容易入侵皮膚下層，若本身免疫力差或有糖尿病等慢性疾病，就可能會造成皮下組織感染，引發蜂窩性組織炎。

　　他續指，被有毒性蚊蟲叮咬，或是其他穿刺行為（如打針、針灸等）所造成的小傷口後，均可因身體免疫力下降或針具不潔引發蜂窩性組織炎，傷口惡化更可併發敗血症。

 

蜂窩性組織炎的風險因素

　　● 有毒性的蚊蟲叮咬

　　● 打針、針灸等穿刺行為

　　● 意外致皮膚破損

　　● 皮膚狀況差（如濕疹、乾癬、皮膚龜裂等問題）

 

　　由於蜂窩性組織炎為局部細菌感染，通常會先以口服抗生素治療，若情況太嚴重或無明顯改善，則需住院接受針劑型抗生素治療。急診部主任鄧學儒呼籲，受傷後別輕視，應及時清潔及消毒，以降低感染蜂窩性組織炎機會，一旦傷口出現紅腫、熱、疼痛等症狀，就應該立即求醫。

 

Tags:#蜂窩性組織炎#細菌感染#皮膚護理#個人衛生#急救知識#皮膚紅腫#蚊叮蟲咬
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