蚊叮警號｜港女腳眼被蚊叮後抓出小傷口 更惡化成「蜂窩組織炎」 若延誤治療恐截肢

夏天難免遇到蚊叮蟲咬，但千萬不要隨手抓癢，否則傷口隨時受細菌感染惡化，嚴重恐截肢！本港一名女生日前在社交平台分享了自己的恐怖經歷，僅僅因為腳踝被蚊咬後搔抓出了一個小傷口，6天後竟惡化為蜂窩性組織炎，紅腫範圍在數小時內從乒乓波大小暴增至網球大，最終需服用兩種抗生素治療，至今仍行走困難。

被蚊咬後抓破皮 6日後傷口急速惡化

剪片師Kally在IG發布影片指出，上週左腳踝遭蚊子叮咬，因搔癢難耐多抓了兩下，造成一個幾乎看不見的微小破皮。6天後，她突然感到腳踝出現類似暗瘡般的局部疼痛，低頭才發現原傷口已結痂。

然而，真正的惡化發生在當天晚間。Kally表示，洗澡後疼痛感急速加劇，結痂處紅腫迅速腫脹至乒乓球大小，周邊皮膚明顯發熱。她拍照詢問AI診斷工具，初步判定為蜂窩性組織炎。

IG reels 截圖。（已授權使用）

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而僅在她吹乾頭髮的短時間內，腫脹範圍竟已從乒乓球擴大到網球大小。Kally依AI建議，睡前將左腳墊高、冰敷，並以筆在紅腫外圍畫圈標記，每2小時監測擴散速度，若超出標記範圍即需赴急診。所幸隔日早晨腫脹僅微幅超出圈界，未算嚴重惡化。

Kally最後更新病況指出，目前仍無法順利行走，需按時服用兩種抗生素。服藥後午後腫痛明顯緩解，但每日睡醒時症狀最為嚴重，顯見感染尚未完全控制。她坦言：「從來沒想過，只是一個蚊爛，可以搞到自己行唔到」，呼籲大眾正視蚊蟲叮咬的潛在風險。

網民有乜講

● 我以前穿耳仔都有過蜂窩性組織炎，嗰陣時就咁去藥房配抗生素再加搽類固醇藥膏等佢好

● 同我當年鎖骨被蚊咬之後腫到拳頭咁大一樣，最後我要入急症室，再留院即刻做手術了晒裏面啲嘢出嚟，大大話話搞咗我成年。要不停日日番診所洗傷口換藥，因為外面不能埋口要等裏面埋晒口，先可以比外面埋口，所以每次洗傷口其實係洗裏面，而外面如果埋左口就要剪番開佢。

甚麼是蜂窩性組織炎？

台灣急診科醫生陳永昌表示，皮膚一旦有傷口，細菌便容易入侵皮膚下層，若本身免疫力差或有糖尿病等慢性疾病，就可能會造成皮下組織感染，引發蜂窩性組織炎。

他續指，被有毒性蚊蟲叮咬，或是其他穿刺行為（如打針、針灸等）所造成的小傷口後，均可因身體免疫力下降或針具不潔引發蜂窩性組織炎，傷口惡化更可併發敗血症。

蜂窩性組織炎的風險因素

● 有毒性的蚊蟲叮咬

● 打針、針灸等穿刺行為

● 意外致皮膚破損

● 皮膚狀況差（如濕疹、乾癬、皮膚龜裂等問題）

由於蜂窩性組織炎為局部細菌感染，通常會先以口服抗生素治療，若情況太嚴重或無明顯改善，則需住院接受針劑型抗生素治療。急診部主任鄧學儒呼籲，受傷後別輕視，應及時清潔及消毒，以降低感染蜂窩性組織炎機會，一旦傷口出現紅腫、熱、疼痛等症狀，就應該立即求醫。