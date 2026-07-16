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大腸癌｜長期腹瀉尿頻勿輕視 六旬男怕尷尬拒求醫 3年後確診末期大腸癌 需裝人工肛門
健康Tips
大腸癌

大腸癌｜長期腹瀉尿頻勿輕視 六旬男怕尷尬拒求醫 3年後確診末期大腸癌 需裝人工肛門

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本一名60多歲男子連續3年在公司身體檢查中驗出大便隱血測試呈陽性，均因自覺身體無異樣而未進一步求醫。直到出現腹瀉、頻尿等症狀後才接受大腸鏡檢查，確診為多發性大腸癌合併肝臟轉移（第四期），最終需裝設人工肛門抗癌，目前仍在持續治療中。

 

大腸癌︱連續3年隱血測試呈陽性皆未求醫

　　據Facebook「魚漿夫婦」個案分享，該名患者於3年前首次在公司體檢中發現大便隱血測試呈陽性，但因肉眼未見血絲、無腹痛，食慾及體力正常，便自行判斷「可能是痔瘡」，未進一步求醫。隔年體檢再次呈現陽性，患者仍以「肛門容易裂傷」為由，僅購買市售痔瘡藥膏處理，未有接受大腸鏡檢查。

　　第3年體檢，糞便潛血依舊為陽性，患者因對大腸鏡檢查感到抗拒，仍未求醫。

大腸癌︱60歲男腹瀉頻尿以為腸胃病「怕羞」延醫3年　確診大腸癌肝轉移需裝人工肛門

大腸癌前兆3大症狀

　　● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

　　● 便意頻繁但排不淨：排不乾淨，同時大便變細

　　● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

 

資料來源：肝膽胃腸科醫生卓韋儒

 

大腸癌︱症狀陸續出現確診大腸癌第四期

　　確診前半年前，患者開始出現腹瀉頻率增加；3個月前排便次數變多，並時有突然想排便卻排不出來的情況。腹瀉越趨頻繁，同時也出現頻尿症狀。患者曾就近前往泌尿科求診，接受前列腺癌相關檢查，腫瘤指標在正常範圍內，當時醫生推測可能與膀胱功能有關，患者遂開始服用中藥。

　　確診前1個月，患者幾乎每天腹瀉，雖服用市售整腸藥物但未見改善，無腹痛，食慾仍維持正常，頻尿狀況持續。

　　2021年2月26日，患者前往診所求醫並接受大腸鏡檢查。檢查後醫生告知：「裏面有腫瘤，但腫瘤與肛門之間還有一段距離，肛門可以保留。」患者當下明白自身罹患癌症。後續轉至大學附屬醫院，正式確診為多發性大腸癌，同時出現多發性肝轉移，屬第四期。先前頻尿的原因，經確認是盆腔內腫瘤逐漸變大，壓迫膀胱所致。

 

大腸癌︱裝設人工肛門抗癌6年

　　該名患者目前裝設人工肛門，仍在持續治療中。他呼籲市民若身體檢查出現異常，應盡快求醫，不要因心理抗拒而延誤：

　　把屁股給醫生看，只需要幾分鐘！千萬不要因為害羞而不去醫院！

 

大腸癌︱同場加映：大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

* 　此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

　

大腸癌︱同場加映：10大高危人士留意身體徵兆

　　台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

 

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非息肉性大腸癌

家族性多發性息肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學

 

Tags:#大腸癌#癌症#腫瘤#抗癌#腸胃健康#腹瀉#便血#癌症篩查#人工肛門
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