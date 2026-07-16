張新悅大女曾患「細菌性腦膜炎」需頭骨鑽孔放壓 指愛女「生魂已經離開了身體」 幸得師傅出手奇蹟康復

女星張新悅（前名張燊悅）婚後淡出幕前，專心相夫教女。她近日在社交平台發長文，首度詳細披露大女Lucy於2022年因細菌性腦膜炎命懸一線的驚險經歷，更稱女兒在第二次手術期間「生魂已經離開身體」，幸得師傅與菩薩出手相救，才奇蹟跨過鬼門關。

生死一線｜細菌併發症夾擊 命懸一線

現年50歲的張新悅早前上節目分享女兒患病險死經歷，近日再發文公開大女患病的心路歷程。她透露，當年13歲的Lucy從英國返港後，起初只是雙眼紅腫發熱，未料病情急轉直下，送院後確診患上細菌性腦膜炎，體內同時驗出兩個細菌和一個病毒，更併發敗血症、猩紅熱、鼻竇炎及綜合休克症。

她形容女兒入院時腦壓高達40至50（正常人約10至20），「好痛好辛苦想死咁」，醫生當時宣告大女病情嚴峻：做手術有機會盲，唔做就有機會死，一係死一係盲！

第一次經鼻放膿減壓手術失敗後，醫院再致電她表示必須在Lucy頭骨鑽孔放壓，否則「一係癱一係死」。為了挽救愛女，張新悅只能咬緊牙關同意進行第二次手術，稱再失敗便要開腦。

生死一線｜夫妻同見蓮花異象 女兒生魂已離體

最令張新悅震驚的是第二次手術期間發生的事。身為佛教徒的她當時在家中唸經祈福，突然見到「一朵粉紅色的蓮花包住一團光，然後突然飛走了」的異象，她當下心中知道女兒已經走了。不可思議的是，她衝出房間時，撞見平日不信佛的丈夫楊哲安，他亦表示見到同一景象。兩人隨即趕往醫院，在手術室外哭成淚人。

我突然諗死啦，我諗我個女死咗啦！我老公平時從來唔喊，嗰刻佢真係爆喊！

生死一線｜感恩師傅及時出手救女

怎料，當醫生出來時報平安，指大女Lucy第二次手術順利，讓夫婦倆非常詫異。張新悅事後向師傅請教，才得知當時女兒手術中途已撐不住要打強心針，形容「她的生魂已經離開了身體，她原本已經會死了」。幸得師傅和菩薩在關鍵時刻「用蓮花收起了女兒的生魂，平息了冤親怨氣，保護了她免被冤親帶走」，女兒才得以從鬼門關活過來。

生死一線｜師傅再出手「嗌一聲」即痊癒

Lucy在ICU昏迷十幾日後甦醒，但留下嚴重後遺症，半邊身沒有知覺、半個腦嚴重發炎、一隻眼睛發炎，智力一度像個四五歲的孩子。出院時因長期插喉破壞了說話和吞嚥功能，走路也沒有氣力。張新悅一度胡思亂想：如果大女真係死咗，我哋啲相係咪淨係得三個女？我應該點同人講？

張新悅再次向師傅求助：「師傅教女兒在師傅面前嗌了一聲，聲帶和氣力比以前更厲害！是『立刻』痊癒！」她感恩師傅為女兒做了很多奇蹟，讓大女重生。

生死一線｜大女奇蹟康復 張新悅：絕對相信因果

事件距今已近四年，Lucy已從13歲少女成長為17歲健康快樂的女孩。張新悅坦言這場經歷徹底改變了她的人生觀，不再執著女兒學業成績，最重要是珍惜生命。不是人人有這個機會可以看到女兒由鬼門關回到身邊。所以我絕對相信因果，奉行佛法，也發願一生一世跟著我師父修行。