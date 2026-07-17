皮膚癌｜醫生揭3大警號，小紅點恐是癌變先兆

不少人在照鏡時，會發現身上長出細小紅色凸點，第一個反應往往聯想到肝臟問題甚至癌症。有皮膚科醫生指出，這類紅點多數屬於「櫻桃血管瘤」，並非只有長者才會出現，許多年輕人同樣會有。醫生提醒，若發現短期內出現「這異狀」，便應及早求醫，找醫生評估。

台灣皮膚專科醫生林昀萱在其Facebook專頁發文指出，櫻桃血管瘤是皮膚科最常見的良性血管腫瘤，又稱老年性血管瘤。她指出，不是只有長者才會有，很多人從20多歲起便開始出現此類紅點，隨著年齡增長，數量通常亦會增加。統計顯示，逾半數20歲以上成年人至少有一顆櫻桃血管瘤，而70歲以上人士中，帶有此類血管瘤的比例更高達4成至8成。

皮膚瘤｜櫻桃血管瘤4大特徵

林昀萱表示，櫻桃血管瘤表現為以下4點：

● 一粒粒鮮紅色或暗紅色的小凸點

● 直徑一般由1毫米至幾毫米不等

● 不痛不癢

● 常見於胸口、腹部、背部及四肢位置

對於大眾關注此類血管瘤會否演變為癌症，林昀萱強調，大多數情況下並不會，櫻桃血管瘤屬於一種良性病灶，通常只是老化造成的皮膚變化。不過，她亦提到，近年研究發現，部分人在特殊情況下，可能會突然長出多粒櫻桃血管瘤，可能與使用某些藥物有關，例如環孢素、坦索羅辛等，或接觸特定化學物質，如芥子氣（硫芥、氮芥）等烷化劑及溴化物，亦可能與少數疾病或特殊生理狀態有關。

皮膚瘤｜醫生：短時間大量增生或皮膚異常應即求醫

林昀萱指出，有研究顯示，身上櫻桃血管瘤數量較多的人，罹患黑色素瘤的比例似乎較高；甚至研究發現，曾有黑色素瘤病史的患者，其櫻桃血管瘤數量大約為一般人的3倍。此外，另有研究亦指出，部分櫻桃血管瘤帶有和葡萄膜黑色素瘤相同的基因突變，因此推測兩者可能共享部分生物學機制。

但她強調，公眾毋須過度驚慌，目前研究僅顯示兩者之間存在「關聯性」，而非「因果關係」，即並非代表長有大量櫻桃血管瘤便必定會患上黑色素瘤。櫻桃血管瘤大多只是老化造成的良性皮膚變化，惟若短時間內突然長出多粒，或同時有其他異常皮膚變化，建議應盡快諮詢皮膚科醫生，由專業人士作進一步評估。

資料來源：皮膚專科醫生林昀萱

同場加映｜2大異樣或成「黑色素瘤」癌症前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

黑色素瘤2大前兆

1. 身上痣或黑斑出現不對稱

2. 身上痣或黑斑邊緣不清

資料來源：福建省腫瘤醫院多學科診療組陳譽主任

同場加映｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

ABCDE 法則

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣模糊

Colour 顏色

痣的各部分顏色深淺不一

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅