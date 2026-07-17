畢業旅行的意義︰突破自我、建立自信迎接未來

在孩子的成長旅程中，幼稚園畢業不只是學習階段的結束，更是一個邁向新里程的重要起點。對我們學校而言，「畢業旅行」並非單純的慶祝活動，而是一個承載教育意義的學習經歷。我們深信，在升讀小學之前，每一位孩子都值得擁有一次突破自我、建立自信的體驗，讓他們帶著勇氣與力量迎接未來。

有見及此，我們刻意跳出一般以主題公園為主的畢業活動模式，轉而設計一個以「成長」為核心的體驗式學習日。我們希望孩子不只是「玩得開心」，而是在過程中真正感受到「原來我做得到」，從而建立內在的滿足感與成功感。

當天早上，我們帶領孩子前往戶外歷奇場地，進行樹屋攀爬活動。對不少孩子來說，爬樹是一項既陌生又充滿挑戰的經歷。當他們站在樹下仰望高處時，有孩子坦言感到害怕，甚至猶豫不前。然而，在老師與教練的鼓勵與陪伴下，他們逐步嘗試，慢慢跨越心中的恐懼。

當孩子成功攀上樹屋，並勇敢地從高處滑下來的那一刻，他們臉上流露出真摯的喜悅與自豪。有孩子分享說：「我原本好驚，但我都做到！」這份由內而發的肯定，正是我們最珍視的學習成果。因為真正的成長，不在於技巧的掌握，而在於面對困難時仍願意嘗試的勇氣。

這一天，我們亦深深經歷到上帝的保守與帶領。活動前一天仍是大雨不斷，而天文台預測當日亦有降雨。然而，當天早上天氣卻出奇地放晴，讓整個戶外活動得以順利進行。我們懷著感恩的心，感謝天父看顧每一位孩子與家長，使整個行程在平安與喜樂中完成。信仰一直是我們辦學的重要基石，我們相信孩子的成長，都是在愛與恩典中被建立。

還有，我們安排了另一項充滿生活化元素的學習活動——親手製作Pizza。孩子需要從零開始參與製作過程，並嘗試用英語與廚師溝通。這不僅是一個有趣的體驗，更是一個結合語言應用、溝通能力與解難能力的學習機會。

當孩子成功完成屬於自己的Pizza，並能以英語表達需要時，他們不單感受到成功的喜悅，更真切地體會到自己的成長。有孩子興奮地表示，自己「好似大個咗」，這種成長的實感，正正是我們最希望他們經歷的。

回顧整個畢業體驗，從早上的歷奇挑戰，到中段的反思分享，再到下午的生活實踐，每一個環節都是彼此呼應、層層遞進。我們期望透過這些真實而有意義的經歷，為孩子建立一個深刻的成長里程碑。

在我們的教育理念中，學習不應局限於課室，而應延伸至生活的不同層面。我們致力為孩子創造多元而具意義的學習機會，讓他們在真實情境中探索自己、挑戰自己，並逐步建立自信與責任感。

同時，我們亦重視家校同行的力量。在這次活動中，家長不只是陪伴者，更是參與者與同行者。當家長與孩子一同經歷挑戰與反思，這份共同經歷將成為彼此成長的重要養分。

未來，我們會繼續秉持「以孩子為本」的信念，在愛與信仰的基礎上，為孩子鋪設豐富而有意義的學習歷程。我們盼望每一位孩子，都能帶著勇氣、自信與感恩的心，踏入人生下一個階段，在不同的挑戰中持續成長。

這不只是一趟畢業旅行，更是一段關於成長與突破的珍貴旅程。