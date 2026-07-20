健康飲食｜腫瘤科醫生避開2款加工肉調味料，恐增癌症風險

許多人以為只要避開加工食品、減少糖鹽攝取就能維持健康，卻忽略三餐中頻繁使用的調味料，可能也暗藏風險。美國有腫瘤科醫生點名2種醬料絕對不碰，長期食用會提高罹癌風險。

醬料陷阱｜煙肉醬屬加工食品 長期食用恐增患癌風險

根據《Parade》報道，美國放射腫瘤科醫生Dr. Mark Ashamalla指出，科學研究顯示，透過健康的飲食與生活習慣，約可降低3至4成的癌症風險。空軍後備役飛行軍醫、腫瘤科醫生Dr. Avishek Kumar則強調，癌症的發生並非取決於某一餐，而是長期累積的飲食模式。他也直言，自己從不碰煙肉碎、煙肉醬這類調味料，因為它們是加工肉類的濃縮版。

世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構已將加工肉品列為一級致癌物，流行病學證據顯示，其與大腸直腸癌風險有明確關聯。Dr. Avishek Kumar解釋，這類產品經煙燻、醃漬處理後，含有亞硝酸鹽與硝酸鹽，進入人體後可能產生損害細胞的化合物。雖然偶爾食用風險不高，但若成為日常飲食的一部分，累積效應便不容忽視。

醬料陷阱｜高糖烤肉醬糖分超標致肥致癌

除了加工肉類調味料，高糖烤肉醬也被點名。市面上許多烤肉醬的配方中，添加糖或高果糖玉米糖漿往往排在前幾名。Kumar提醒，這些醬料搭配烤肉、加工肉品一起食用，等於同時接觸糖分過量與潛在致癌物的雙重風險。長期攝取過多糖分會導致肥胖、胰島素阻抗及慢性發炎，而這些因素與乳癌、結腸癌、胰臟癌、肝癌等多種癌症的發生有關。

醬料陷阱｜醫生推薦6款健康調味料替代

若想追求煙燻或增添食物風味，可改用以下健康的替代選擇：

煙燻紅椒粉、烤蘑菇、焦糖洋蔥

香草、大蒜、橄欖

芥末醬、新鮮Salsa醬、阿根廷青醬（chimichurri）

鷹嘴豆泥（hummus）、希臘乳酪黃瓜醬（tzatziki）

自製乳酪醬、醋醬

簡單以橄欖油淋上醋



飲食攻略｜醫生不吃9種地雷食物

據《CNBC》報道，美國心臟科醫生Dr. Sanjay Bhojraj根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出9種他絕對不碰的食物，直言許多看似「健康」的選項，其實是心臟的隱形殺手。

1. 含糖早餐穀片

Dr. Sanjay Bhojraj指出，外表無害、包裝可愛的早餐穀片，幾乎是甜品。他形容「早餐吃這個，等於在吃冬甩」，皆因高糖會引發胰島素劇烈波動，長期下來損害血管系統，甚至導致胰島素阻抗與代謝失衡。他建議以「鋼切燕麥＋莓果＋肉桂」取代，既能穩定血糖又能抗發炎。

2. 加工冷切肉

火腿、煙肉、香腸等加工肉品，通常含有硝酸鹽與亞硝酸鹽。Dr. Sanjay Bhojraj警告，這些物質在體內可能轉化為致癌物，同時也會升高血壓、長期損傷動脈。他建議改吃自行烤製的雞胸肉或火雞肉，更加天然無負擔。

3. 汽水與能量飲料

這類飲品不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖」亦不代表安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康，甚至加速衰老。Dr. Sanjay Bhojraj建議，可以改喝氣泡水加檸檬或無糖花草茶。

4. 油炸速食與夜市炸物

薯條、炸雞等速食通常使用工業植物油，在高溫下容易產生氧化物質。Dr. Sanjay Bhojraj形容這類食物「如用砂紙摩擦血管動脈內壁」，增加斑塊形成，增加高血壓、中風與心臟病風險。他建議改用烤箱烹調，搭配橄欖油或牛油果油。

5. 白麵包與精緻澱粉

精緻澱粉去除穀物中的纖維、礦物質與營養後，體內代謝方式幾乎等同吃糖。Dr. Sanjay Bhojraj指出，長期攝取容易導致血糖飆升、脂肪堆積，以及胰島素阻抗，進而提高第2型糖尿病與心血管疾病風險。他建議換成100%全穀或發芽穀物麵包。

6. 人造奶油與抹醬

曾被誤認為「比奶油健康」的人造奶油，實際上常含有反式脂肪。這類脂肪會提高壞膽固醇（LDL）、降低好膽固醇（HDL），同時讓血管變硬、損害血管內皮細胞。Dr. Sanjay Bhojraj建議改用草飼奶油、牛油或特級初榨橄欖油。

7. 高度加工的植物肉

「植物性」不代表健康。Dr. Sanjay Bhojraj提醒，許多植物肉屬於超加工食品，含鈉量高、發炎油脂多，還添加了甲基纖維素、大豆分離蛋白等人工添加物。營養師李婉萍也指出，植物肉無法提供完整的營養素，不建議當作唯一主食。Dr. Sanjay Bhojraj建議改吃豆類、扁豆或少加工的豆腐。

8. 高鈉罐頭湯

一碗罐頭湯的鈉含量可能達到每日建議攝取量的80%至100%。長期攝取過量鈉，容易導致血壓升高，加重腎臟負擔、心臟衰竭風險。曾經有營養師提醒，鈉攝取過多會造成水腫、血壓升高，甚至加速鈣質流失。Dr. Sanjay Bhojraj建議自己煮蔬菜湯，鹽分可自行控制。

9. 調味植脂奶

很多人習慣在咖啡中加入植脂奶，這些添加物實際上是氫化油、人工香料與糖的混合物。Dr. Sanjay Bhojraj警告，長期累積會促進慢性發炎與動脈斑塊形成，建議改用無糖植物奶，如杏仁奶、燕麥奶，並可添加肉桂粉或香草萃取液增添風味。

Dr. Sanjay Bhojraj強調，預防心血管疾病的最佳方式，就是回歸「真正的食物」（Real Food），遠離超加工食品。

飲食攻略｜5種偽健康食物

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，指出5種標榜天然的食物，表面上健康，但實際上熱量和油脂量極高，1種甚至被稱為「素食界肥豬肉」：

百頁豆腐：熱量比一般豆腐高4倍

李婉萍表示，百頁豆腐雖名為「豆腐」，但油脂含量極高，被稱為「素食界肥豬肉」，甚至比焢肉還油，熱量是傳統豆腐的4至5倍。市售一條185克的百頁豆腐，熱量可高達363大卡。其他營養師也指出，百頁豆腐主要是用大豆蛋白為原料，加上大豆油、澱粉及食品添加物製成，簡單來說就是「黃豆加油」。

蘇打餅乾：飽和脂肪偏高

許多人認為蘇打餅乾清淡健康，適合減肥時食用。但李婉萍指出，蘇打餅乾主要成分為澱粉，同時額外添加油、鹽與糖，飽和脂肪含量偏高，對於膽固醇較高的人來說並不適合。其他營養師也分析，不同品牌的蘇打餅乾差異大，一整包的飽和脂肪含量約8至25克，相當驚人。

水果乾：體積小熱量高

水果乾看似天然健康，但李婉萍提醒，水果乾在製作過程中常會添加超量的糖，體積小容易一次吃過量。此外，許多水果乾還可能含有添加物，會導致皮膚過敏。營養師建議，若想食用水果乾，應先裝成小份量，避免過量攝取。

紫菜：部分產品鹽油超標

很多人減肥會選擇海苔當零食，但李婉萍警告，部分市售紫菜產品會添加過量的鹽與油，熱量超乎想像。她更提醒，紫菜可能有重金屬問題，3歲以下幼童應避免食用。

蜂蜜：本質與砂糖相同

蜂蜜常被視為天然養生食品，但李婉萍直言，蜂蜜雖然含有維他命與礦物質，但本質與砂糖同屬糖類，食用過多同樣會增加熱量。她亦指出，吃青菜都能夠補充蜂蜜裡面的礦物質，不必為了微量營養素而過量攝取蜂蜜。

李婉萍也指出，蜂蜜的升糖指數較高，糖尿病患者更應謹慎食用，避免血糖波動。