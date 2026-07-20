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名人近況｜73歲靚聲王張偉文疑遭護老院疏忽照顧，一年半未落床兼無沖涼，壓力瘡惡化
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名人近況｜73歲靚聲王張偉文疑遭護老院疏忽照顧，一年半未落床兼無沖涼，壓力瘡惡化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年73歲、素有「靚聲王」美譽的資深歌手張偉文（Donald），近年健康狀況屢傳轉差。日前，其經理人兼徒弟方俊（Aman）怒轟張偉文入住的護老院涉嫌嚴重疏忽照顧，方俊隨後更在社交平台連環發文公開致護老院的信件，揭露張偉文在院舍內的悲慘境況，一年半未落床及洗澡引發網民高度熱議。方俊表示已對院舍停止繳費，並已向有關當局投訴。

 

名人近況｜疑一年半未落床及洗澡 壓瘡深可見骨引致細菌入血

　　方俊在公開信中詳細列出院方的處理不當，指出張偉文在過去長達一年半的時間裡，幾乎從未離開過病床，且期間甚少洗澡，僅能靠抹身度日，對其身心造成巨大創傷和折磨。

　　對於張偉文入住護老院後「一年多沒有沖涼」，方俊隨後補充解釋，過去因張偉文尾龍骨的壓力瘡（褥瘡）嚴重惡化至「傷口見骨」，當時不宜沖涼尚可理解；但如今皮肉已經逐漸長回，他要求院方安排洗澡卻未獲妥善處理。此外，張偉文更因口腔經常感染引致發燒而長期進出醫院，甚至經專科醫生診斷已出現抗生素抗藥性，一度造成無藥可治的局面，甚至因細菌入血被送入深切治療部（ICU）搶救。

　　方俊直言，院方的疏忽照顧已造成無法彌補的創傷，因此他宣布自今年5月份起，已暫停繳交任何院舍費用，直至張偉文能安坐起身及洗澡為止，並強調不排除會採取法律行動。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

方俊在社交平台發布張偉文的近照，同時闢謠證張偉文沒有患糖尿病。（FB圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

 

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

 

 

名人近況｜積蓄耗盡1原因未立正式遺囑 已簽授權書託付後事

　　談及張偉文的經濟與財產狀況，方俊坦言張偉文早年雖然出售了物業，但因近年多次動手術的花費極為龐大，積蓄目前已所剩無幾。現時護老院的開支，部分是由政府數千元的津貼支付，其餘差額則全由方俊本人分擔支援。方俊早前亦透露，長遠有計劃安排張偉文遷往內地的優質護老院，以減輕經濟負擔。

　　至於身後事安排，方俊透露為了避免將來出現爭拗，張偉文早已在圈中好友的見證下，簽署了授權書，正式委託方俊在其離世後全權處理身後事及剩餘款項。不過，雙方並沒有正式到律師樓撰寫俗稱「平安紙」的遺囑，主因是張偉文目前的資產已經不多，故採取簽署授權書的方式處理。

　　方俊其後在社交平台補充，張偉文一年多沒有沖涼（只有抹身），因當時傷口見骨不宜沖涼可以理解，但肉最近已經長回，故要求沖涼；同時強調一年多沒落床坐起身，以及張偉文沒有糖尿病。

 

名人近況｜經理人澄清張偉文身體好得很、無糖尿病

　　雖然張偉文飽受壓瘡折磨，但方俊日前仍在社交平台上傳了多張探望張偉文的近照以反擊挑事者。相中可見方俊將提子逐粒洗淨去皮，又把蛋撻切開、只餵張偉文進食中間的蛋漿部分。方俊在帖文中寫道：

　　「30載友情歲月堅定不移，祝你身體健康、早日康復……床45度、提子洗淨去皮，蛋撻只吃蛋，佢冇糖尿病，挑事的人可以閉咀，他身體好得很。」方俊以此明確澄清外界傳聞，證實張偉文並無患上糖尿病，無須因糖尿病而戒口。

 

名人近況｜出現認知障礙症狀 見好友仍「依牙帶笑」

　　方俊接受傳媒訪問時證實，院方於2025年1月才告知他張偉文的腦退化症（認知障礙症）已到了不受控的地步。方俊坦言張偉文目前「有時認得，有時狀態差……都唔知佢認唔認得」，但每次見到方俊時總會「依牙帶笑」。

　　方俊透露，由於自己近期需要到深圳照顧93歲高齡的母親，回港探望張偉文的時間有所減少，但每次回港都必定第一時間趕往探望。

 

名人近況｜張偉文曾暴瘦至110磅 擬安排北上專人護理

　　張偉文的身體狀況一直備受關注。去年中秋，好友羅浩楷與鄧英敏前往探望時，張偉文身形已明顯大不如前，體重急跌至僅餘110磅，手臂呈「皮包骨」，臉頰凹陷，當時他正飽受壓瘡帶來的劇痛折磨，精神狀態起伏不定，情況令人心酸。

　　隨著醫療開支日益增加，方俊早前透露，目前張偉文住院及醫療等各項費用，每月開支高達約3萬港元。隨着張偉文的積蓄逐漸耗盡，這筆費用對他們構成沉重壓力。為了讓張偉文得到更適切的護理，方俊擬計劃安排他遷往內地的優質護老院，由專人照顧，讓張偉文能在更好的醫療環境下活得更有尊嚴。

　　張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。不過，近年卻屢受腰患、腳痛及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院，2022年更證實患上認知障礙症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件。方俊現時為張偉文的監護人，方俊曾透露當年張偉文對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，可謂相當有情有義。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

2020年11月，有網民在街上拍到張偉文暴瘦的樣子。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

張偉文的經理人兼徒弟方俊一直不離不棄照顧。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

方俊十分照顧張偉文。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

（左起）方俊、張偉文、仙杜拉。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

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張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

方俊為媽媽蘇麗慶祝92歲生日，其師傅張偉文亦有坐輪椅到場參與。（IG圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

在2016年，張偉文到電台受訪時已明顯消瘦。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

2019年，張偉文與呂珊合照。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

2020年，張偉文與區瑞強合照。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文驚爆一年半冇沖涼長期臥床　疑遭護老院疏忽照顧雙腳紅腫皮膚潰爛　已託經理人方俊處理後事1原因未立遺囑

2019年，張偉文與賈思樂合照。

 

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2020年冬至，海俊傑於IG分享跟張偉文的合照。　

Tags:#張偉文#靚聲王#護老院#名人健康#長期臥床#護理疏忽#娛樂新聞#安老服務
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