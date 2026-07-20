子宮肌瘤｜亂食補品恐養瘤！醫生揭雌激素是生長關鍵，4大症狀必知

追求凍齡、延緩衰老是許多女性的心願，但若用錯方法，可能適得其反。內地一名女子怕進入更年期後老得快，於是開始自行服用各種「養顏補品」。沒想到連續吃5年後，一次體檢發現子宮肌瘤長大至8cm，醫生分析成因與吃補品習慣有關。

子宮肌瘤丨雌激素是子宮肌瘤的「養料」

綜合內媒報道，南京一名45歲女子因擔心更年期後衰老加快，連續5年服用雪蛤、蜂王漿等「養顏補品」，結果體檢發現子宮肌瘤從綠豆大小瘋長至8厘米，宛如一個小皮球壓迫盆腔。南京鼓樓醫院婦科副主任醫生黃晶晶指出，子宮肌瘤本質上是一種激素依賴型腫瘤，其生長與體內雌激素水平的高低有直接關係。子宮平滑肌細胞對雌激素極其敏感，當長期攝入含有活性雌激素的補品時，這些外源性激素會與肌瘤組織上的受體結合，刺激瘤體細胞不斷分裂，導致肌瘤在短時間內快速增長。

黃晶晶醫生解釋，頻繁攝入外源性激素會打亂人體自身的激素調節節奏，造成長期的高雌激素環境。這種環境不僅助長肌瘤，還會引起子宮內膜異常增厚，增加大出血、貧血等併發症的風險。另外，一些劣質保健品為追求「回春」效果，非法添加人工合成的雌激素類似物，這些成分活性更強、更難代謝，長期蓄積在體內可能增加肌瘤惡變以及乳腺癌、子宮內膜癌的風險。

子宮肌瘤丨3類食物要戒口

不少女性誤以為子宮肌瘤患者完全不能碰豆漿，但黃晶晶醫生澄清這是一個普遍誤解。大豆中的大豆異黃酮屬於「雙向調節劑」：體內雌激素偏低時它能溫和補充，雌激素過高時它反而會搶佔受體、降低雌激素作用。每天喝一杯300毫升的豆漿，完全在安全範圍內。患者反而建議避免進食以下3類食物：

● 高激素風險食品：雪蛤、蜂王漿、鹿胎膏等食材本身含有大量動物源性雌激素，有婦科基礎病的女性建議完全忌口。

● 成分不明的補劑：宣傳「7天淡斑」「28天逆生長」的口服液、美白丸等，極可能非法添加了人工合成雌激素，見效越快風險越高。

● 高糖高脂食物：長期高糖高脂飲食會導致脂肪堆積，而脂肪細胞本身就能轉化生成雌激素，間接升高體內雌激素水平。

子宮肌瘤丨7個生活習慣「凍齡」 比亂補更重要

黃晶晶醫生表示，皮膚狀態、精力水平本來就會隨年齡自然變化，接受正常的衰老，比強行「凍齡」健康得多。真正有效的抗衰老，應從以下7個習慣入手：

● 吃對營養：保證優質蛋白質（魚肉、雞胸肉、大豆、牛奶）、補鐵、攝取B族維生素和鈣質。

● 科學運動：每周3-5次有氧運動（快走、游泳），配合每周2-3次力量訓練。

● 充足睡眠：固定作息，睡前遠離手機，保持臥室黑暗涼爽。

● 注意防曬：每天使用SPF30及以上的防曬霜。

● 調穩心態：通過冥想、閱讀、音樂放鬆壓力，多與家人朋友保持聯繫。

● 定期體檢：每年一次全面體檢，包含婦科荷爾蒙檢測，重點關注雌二醇（E2）和促卵泡生成素（FSH）指標。

● 戒煙戒酒：長期吸煙飲酒不僅加速皮膚老化，還與多種疾病直接相關。

子宮肌瘤症狀丨多數病人無明顯症狀

婦產科專科醫生黃潔華曾受訪表示，子宮肌瘤，又稱為子宮肌纖維瘤，常見於骨盆腔中，一般受雌激素刺激而生長，較常見於中年婦女；肌瘤可以個別生長或以「幾粒連著」的方式生長，其大小範圍可由直徑1毫米，到超過20厘米大小不等；由於生長速度緩慢，因此多數病人無明顯症狀，直到肌瘤變到極大時，才可能對人體造成不適感。

子宮肌瘤4大症狀

1. 月經過量

2. 經痛

3. 尿頻或急性小便困難

4. 性交疼痛

資料來源：婦產科專科醫生黃潔華