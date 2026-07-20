歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
子宮肌瘤｜亂食補品恐養瘤！醫生揭雌激素是生長關鍵，4大症狀必知
健康Tips
子宮頸癌
食得有營
養生Tips

子宮肌瘤｜亂食補品恐養瘤！醫生揭雌激素是生長關鍵，4大症狀必知

健康解「迷」
健康解「迷」

　　追求凍齡、延緩衰老是許多女性的心願，但若用錯方法，可能適得其反。內地一名女子怕進入更年期後老得快，於是開始自行服用各種「養顏補品」。沒想到連續吃5年後，一次體檢發現子宮肌瘤長大至8cm，醫生分析成因與吃補品習慣有關。

 

子宮肌瘤丨雌激素是子宮肌瘤的「養料」

　　綜合內媒報道，南京一名45歲女子因擔心更年期後衰老加快，連續5年服用雪蛤、蜂王漿等「養顏補品」，結果體檢發現子宮肌瘤從綠豆大小瘋長至8厘米，宛如一個小皮球壓迫盆腔。南京鼓樓醫院婦科副主任醫生黃晶晶指出，子宮肌瘤本質上是一種激素依賴型腫瘤，其生長與體內雌激素水平的高低有直接關係。子宮平滑肌細胞對雌激素極其敏感，當長期攝入含有活性雌激素的補品時，這些外源性激素會與肌瘤組織上的受體結合，刺激瘤體細胞不斷分裂，導致肌瘤在短時間內快速增長。

　　黃晶晶醫生解釋，頻繁攝入外源性激素會打亂人體自身的激素調節節奏，造成長期的高雌激素環境。這種環境不僅助長肌瘤，還會引起子宮內膜異常增厚，增加大出血、貧血等併發症的風險。另外，一些劣質保健品為追求「回春」效果，非法添加人工合成的雌激素類似物，這些成分活性更強、更難代謝，長期蓄積在體內可能增加肌瘤惡變以及乳腺癌、子宮內膜癌的風險。

子宮肌瘤丨養生女子食補品抗老　5年「養肥」子宮肌瘤至8cm　醫揭亂補身肌瘤易變惡癌【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨3類食物要戒口

　　不少女性誤以為子宮肌瘤患者完全不能碰豆漿，但黃晶晶醫生澄清這是一個普遍誤解。大豆中的大豆異黃酮屬於「雙向調節劑」：體內雌激素偏低時它能溫和補充，雌激素過高時它反而會搶佔受體、降低雌激素作用。每天喝一杯300毫升的豆漿，完全在安全範圍內。患者反而建議避免進食以下3類食物：

 

　　● 高激素風險食品：雪蛤、蜂王漿、鹿胎膏等食材本身含有大量動物源性雌激素，有婦科基礎病的女性建議完全忌口。

　　● 成分不明的補劑：宣傳「7天淡斑」「28天逆生長」的口服液、美白丸等，極可能非法添加了人工合成雌激素，見效越快風險越高。

　　● 高糖高脂食物：長期高糖高脂飲食會導致脂肪堆積，而脂肪細胞本身就能轉化生成雌激素，間接升高體內雌激素水平。

子宮肌瘤丨養生女子食補品抗老　5年「養肥」子宮肌瘤至8cm　醫揭亂補身肌瘤易變惡癌【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨7個生活習慣「凍齡」 比亂補更重要

　　黃晶晶醫生表示，皮膚狀態、精力水平本來就會隨年齡自然變化，接受正常的衰老，比強行「凍齡」健康得多。真正有效的抗衰老，應從以下7個習慣入手：

 

　　● 吃對營養：保證優質蛋白質（魚肉、雞胸肉、大豆、牛奶）、補鐵、攝取B族維生素和鈣質。

　　● 科學運動：每周3-5次有氧運動（快走、游泳），配合每周2-3次力量訓練。

　　● 充足睡眠：固定作息，睡前遠離手機，保持臥室黑暗涼爽。

　　● 注意防曬：每天使用SPF30及以上的防曬霜。

　　● 調穩心態：通過冥想、閱讀、音樂放鬆壓力，多與家人朋友保持聯繫。

　　● 定期體檢：每年一次全面體檢，包含婦科荷爾蒙檢測，重點關注雌二醇（E2）和促卵泡生成素（FSH）指標。

　　● 戒煙戒酒：長期吸煙飲酒不僅加速皮膚老化，還與多種疾病直接相關。

 

子宮肌瘤症狀丨多數病人無明顯症狀

　　婦產科專科醫生黃潔華曾受訪表示，子宮肌瘤，又稱為子宮肌纖維瘤，常見於骨盆腔中，一般受雌激素刺激而生長，較常見於中年婦女；肌瘤可以個別生長或以「幾粒連著」的方式生長，其大小範圍可由直徑1毫米，到超過20厘米大小不等；由於生長速度緩慢，因此多數病人無明顯症狀，直到肌瘤變到極大時，才可能對人體造成不適感。

 

子宮肌瘤4大症狀

1. 月經過量

2. 經痛

3. 尿頻或急性小便困難

4. 性交疼痛

 

資料來源：婦產科專科醫生黃潔華

 

 

Tags:#子宮肌瘤#女性健康#養生謬誤#進補#腫瘤#肌瘤#婦科
Add a comment ...Add a comment ...
酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C
更多健康解「迷」文章
酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處