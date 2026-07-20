明明沒有很多尿卻一直想去廁所？女性膀胱過度活躍症解析

不少女性在日常生活中會遇到一種困擾：明明剛剛才去完洗手間，短時間內又再次感到強烈尿意；有些人甚至晚上需要多次起床小便，影響睡眠質素。部分患者在突然有尿意時，可能未能及時到達洗手間而出現漏尿。

很多人會以為這只是「飲水太多」或「年紀大了自然會這樣」，但其實這些情況可能與膀胱過度活躍症（Overactive bladder, OAB）有關。膀胱過度活躍並非單純尿量增加，而是膀胱在儲存尿液期間出現異常活動，令患者頻繁產生尿意，甚至影響日常生活。

甚麼是膀胱過度活躍症

正常情況下，膀胱會隨著尿液增加而逐漸擴張，並在適當時間透過神經訊號通知大腦產生尿意。當膀胱過早收縮，或神經控制出現變化時，便可能令患者在膀胱尚未完全充滿前，已經感覺需要排尿。

膀胱過度活躍症的主要症狀包括尿急、尿頻及夜尿。有些患者會出現急迫性尿失禁，即突然產生強烈尿意，並因未能及時控制而出現漏尿。

與壓力性尿失禁不同，膀胱過度活躍症的漏尿並非因咳嗽、打噴嚏或運動令腹部壓力增加，而是由於膀胱肌肉過度活躍，引起突然而難以控制的尿意。

女性容易出現膀胱過度活躍成因

膀胱過度活躍的成因可以涉及多個因素。隨著年齡增加，膀胱肌肉功能及神經控制可能逐漸改變，令膀胱儲存尿液的能力下降。

此外，一些女性在人生不同階段亦可能受到影響。例如懷孕、生產後，盆腔組織及泌尿系統經歷變化，可能增加出現排尿問題的機會。而更年期後，身體荷爾蒙水平改變，亦可能影響泌尿道及膀胱周圍組織。

除了女性特有因素外，泌尿道感染、某些神經系統疾病、飲用過量含咖啡因飲品，以及部分生活習慣亦可能令膀胱症狀更加明顯。

膀胱過度活躍如何影響生活

雖然膀胱過度活躍不一定會造成嚴重身體傷害，但長期症狀可能對生活造成明顯影響。

部分患者會因為擔心途中找不到洗手間，而減少外出、旅行或參與社交活動。有些人亦會刻意減少飲水量，希望減少排尿次數，但長期過度限制水分攝取，反而可能影響身體健康。

夜尿增加亦可能影響睡眠質素，令患者日間容易疲倦，影響工作及情緒。因此，若排尿習慣明顯改變，並持續影響生活，應尋求醫生評估。

改善膀胱過度活躍方法

改善膀胱過度活躍通常需要從生活習慣及膀胱訓練入手。醫生可能會建議患者記錄排尿時間、飲水量及症狀，了解膀胱活動模式。

膀胱訓練（Bladder training）是常見方法之一，目的是逐步建立較規律的排尿習慣，增加膀胱儲存尿液的能力。此外，調整生活方式，例如減少咖啡因及刺激性飲品、改善便秘，以及維持適當水分攝取，都可能有助減輕症狀。

部分患者若症狀較明顯，醫生亦可能考慮藥物或其他治療方式，以減少膀胱不自主收縮及改善尿急問題。實際治療方案需根據患者症狀及身體狀況作個人化評估。

膀胱過度活躍症是一種常見但容易被忽視的女性健康問題。頻繁想去廁所、突然強烈尿意或夜間多次起床小便，並不一定只是年齡增長造成，而可能是膀胱功能出現變化。及早了解原因並接受適當評估，有助改善症狀，提升日常生活質素。

婦產科專科醫生 陳頌妍醫生